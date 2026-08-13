খাওয়ার সময় কি জল পান করা উচিত ? হজম প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানুন

খাওয়ার সময় কি জল পান করা উচিত ? হজম প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানুন
খাবার খাওয়ার সময় বা ঠিক পরপরই জল পান করা উচিত কি না, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে । জানুন বিস্তারিত ৷
Published : August 13, 2026 at 2:00 PM IST
খাওয়ার সময় জল পান করা এক ধরণের তৃপ্তি দেয় ৷ তবে এই অভ্যাসটি নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে । কেউ কেউ খাবার খাওয়ার 30 ম্ন্ট আগে জল পান করার পরামর্শ দেন, আবার কেউ কেউ খাওয়ার এক ঘণ্টা পর জল পান করার কথা বলেন । এমন একটি ধারণা রয়েছে যে, খাওয়ার সময় জল পান করলে তা পরিপাক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় ৷ কিন্তু এটি কি আদৌ সত্য ? আসুন জেনে নেওয়া যাক ।
ভ্রান্ত ধারণাগুলো যা বলে:
পাকস্থলীর পাচক রস পাতলা হয়ে যাওয়া: বলা হয়ে থাকে যে, খাওয়ার সময় জল পান করলে পাকস্থলীর পাচক রস (গ্যাস্ট্রিক জুস) পাতলা হয়ে যায় বা পরিপাক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে । তবে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, খাবার খাওয়ার সময় বা ঠিক পরপরই জল পান করা পরিপাকের জন্য ক্ষতিকর ।
অভ্যাস ভিন্ন হয়
জল পানের ক্ষেত্রে সবার অভ্যাস এক নয় । শিশুরা সাধারণত খাবার খাওয়ার সময় জল পান করতে পছন্দ করে, অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্করা খাবার খাওয়ার আগে বা পরে জল পান করাটাই শ্রেয় মনে করেন ।
যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন
যারা ওজন কমাতে চান, তারা প্রায়ই খাবারের আগে জল পান করেন । এতে পেট ভরা অনুভূত হয়, ফলে খাবারের সময় তারা কম পরিমাণে খাবার খান । এর ফলে একবারে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । এই অভ্যাসের কোনও ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
অল্প অল্প চুমুকে জল পান করলে: খাওয়ার সময় অল্প অল্প চুমুকে জল পান করা হজমের জন্য উপকারী ৷ এটি হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় না । খাবারের সময় জল পান করলে খাবার নরম হয়, ফলে তা পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সহজে চলাচল করতে পারে এবং দ্রুত হজম হয় ।
যাঁদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত
যাঁদের গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD) বা এসিডিটির সমস্যা রয়েছে, তাঁদের খাবারের সময় জল পান করা এড়িয়ে চলা উচিত ।
যদি সম্প্রতি আপনার পাকস্থলীতে কোনও অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে, তবে খাওয়ার সময় জল পানের বিষয়ে সতর্ক থাকুন ।
যারা সাধারণত সারাদিনে খুব কম জলনি পান করেন, তাদের খাওয়ার সময় সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা উচিত নয় ।
খাবারের পরে জল পান করলে
এটি পাকস্থলীতে থাকা খাবারকে নরম ও তরল করতে সাহায্য করে ।
জল শরীরকে কার্যকরভাবে পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে সহায়তা করে ।
এটি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে ।
এটি পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে খাবার চলাচলে বাহক হিসেবে কাজ করে ।
এটি বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6209729/