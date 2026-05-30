পরিশোধিত তেল নষ্ট হতে কত সময় লাগে ? মাসের পর মাস পড়ে থাকা প্যাকেট খোলার আগে জেনে নিন

পরিশোধিত তেল দীর্ঘসময় ধরে ব্যবহারযোগ্য থাকে বলে মনে হয় । যদি এটি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হয়, তবে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।

পরিশোধিত তেল নষ্ট হতে কত সময় লাগে জানুন
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 12:27 PM IST

রান্নার কাজে ব্যবহৃত পরিশোধিত তেল প্রতিটি রান্নাঘরেরই একটি অপরিহার্য প্রয়োজন । নিরামিষ তরকারি থেকে শুরু করে জলখাবার অধিকাংশ ভারতীয় পদই এই তেল ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয় । তবে, ইদানীং তেলের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় অনেকেই তা মজুত করে রাখা শুরু করেছেন । সাধারণ মানুষের ধারণা থাকে, তেল মাসের পর মাস ধরে নষ্ট হয় না । অথচ, এটি মনে রাখা জরুরি এমনকি পরিশোধিত তেলও একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার গুণমান হারাতে শুরু করে ।

তাপ, সূর্যালোক, বাতাস এবং আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলে এর স্বাদ, সুগন্ধ এবং পুষ্টিগুণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে । অনেকেই একই তেল বারবার গরম করে পুনরায় ব্যবহার করেন ৷ এই অভ্যাসের ফলে তেলের ভেতরে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয় । লক্ষণীয় বিষয় হল, নষ্ট হয়ে যাওয়া তেল সব সময় তাৎক্ষণিকভাবে চিনে ওঠা সম্ভব হয় না । তাই, পরিশোধিত তেল কত দিন পর্যন্ত ব্যবহারের উপযোগী থাকে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার উপযুক্ত পদ্ধতিগুলি কী কী সে সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি ।

পরিশোধিত তেল কতদিন পর্যন্ত সতেজ থাকে ?

যদি পরিশোধিত তেলের বোতলটি সিল করা অবস্থায় থাকে এবং কোনো শীতল ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করা হয়, তবে সাধারণত এটি 6 মাস থেকে 1 বছর পর্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে । তবে, বোতল বা প্যাকেটটি একবার খুলে ফেলার পর এর গুণমান ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে । সাধারণত পরামর্শ দেওয়া হয়, একবার খুলে ফেলা তেল আনুমানিক 2 থেকে 3 মাসের মধ্যেই ব্যবহার করে ফেলা শ্রেয় ।

নষ্ট তেল কীভাবে চিনবেন ?

যদি তেল থেকে কোনও অদ্ভুত বা বাসি গন্ধ বের হতে শুরু করে, এর রঙ কালচে হয়ে যায় ৷ কিংবা এর স্বাদ তেতো লাগে ধরে নিতে পারেন তেলটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে । মাঝেমধ্যে তেল অতিরিক্ত আঠালোও মনে হতে পারে, যা এর নিম্নমানের একটি লক্ষণ হতে পারে ।

তেল নষ্ট হওয়া কীভাবে রোধ করবেন ?

পরিশোধিত তেল যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়, তবে তা দীর্ঘসময় ধরে ব্যবহারের উপযোগী থাকে । তাই তেল সর্বদা একটি বায়ুরোধী বোতলে সংরক্ষণ করুন । এছাড়া তেল গ্যাসের ওভেনের খুব কাছাকাছি রাখা থেকে বিরত থাকুন ৷ কারণ ক্রমাগত তাপের সংস্পর্শে থাকলে তেল দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে । তেলকে সরাসরি সূর্যের আলো এবং আর্দ্রতা থেকেও দূরে রাখা অত্যন্ত জরুরি ।

ঘরে রান্নাবান্নার কাজে পরিশোধিত তেল ব্যবহারের পূর্বে এই পরামর্শগুলি অবশ্যই মেনে চলুন । এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নষ্ট বা পচা তেল ব্যবহার করলে আপনার স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

