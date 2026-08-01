বর্ষাকালে যে জ্বর-সর্দি মাথাচাড়া দেয়, এমনটা নয়; এই সিজনে খেয়াল রাখুন হার্টের

বর্ষাকালে যে জ্বর-সর্দি মাথাচাড়া দেয়, এমনটা নয়; এই সিজনে খেয়াল রাখুন হার্টের
জ্বর-সর্দির পাশাপাশি বর্ষায় খেয়াল রাখুন হার্টের ৷ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অনিরুদ্ধ মণ্ডল বলেছেন, যাঁরা আগে থেকেই হৃদরোগে ভুগছেন, বর্ষাকালে তাঁদের সতর্ক থাকা বিশেষ করে প্রয়োজন।
Published : August 1, 2026 at 1:00 PM IST
হঠাৎ রোদ থেকে ঠান্ডা, আবার মুহূর্তে তাপমাত্রার ওঠানামা শরীরের জন্য বড়সড় ধাক্কা । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আকস্মিক তাপমাত্রা পরিবর্তন সরাসরি প্রভাব ফেলে হার্ট ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাপমাত্রা, হাওয়ার গতিবেগ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়লে Heart Attack-এর ঝুঁকিও বেড়ে যায়। তাই প্রতি মরশুমেই কম-বেশি বাড়তে থাকে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি।
চিকিৎসকদের মতে, "গরম কালের তুলনায় বর্ষাকালে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি থাকে। প্রতিবছর বর্ষাকালে ভাইরাল ফিভার অন্য কোনও সিজনের তুলনায় বেড়ে যায় ৷ কিন্তু যাঁরা আগে থেকেই হৃদরোগের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের এই সময়টা একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন ৷"
তাপমাত্রা হঠাৎ কমলে রক্তনালী সঙ্কুচিত হয়, হার্টকে বেশি জোরে কাজ করতে হয় এবং রক্তচাপ বেড়ে যায়। আবার হঠাৎ গরমে রক্তনালী প্রসারিত হয়ে রক্তচাপ কমে যেতে পারে, ডিহাইড্রেশন হয়, রক্ত ঘন হয়ে জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই দ্রুত তাপমাত্রা বদল হার্ট অ্যাটাক, অ্যারিদমিয়া বা সাইলেন্ট ইস্কিমিয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।
বিএম বিড়লা হার্ট হসপিটালের কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ডঃ অনিরুদ্ধ মণ্ডল বলেন, "তাপমাত্রা ও জল-আবহাওয়ায় এই হঠাৎ করে পরিবর্তন রক্ত সঞ্চালনকে প্রভাবিত করে, যার ফলে হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালীগুলিকে আরও বেশি কাজ করে অর্থাৎ পরিশ্রম হয়। বর্ষাকালে সাধারণ ভাইরাল সংক্রমণে জ্বর-সর্দি কাশিতে শরীর ক্লান্ত হয় ৷ যাঁরা আগে থেকেই হৃদরোগে ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাল ফিভার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।"
আবহাওয়ার বদল
বর্ষাকালে হৃদরোগের সমস্যা খুব একটা বোঝা যায় না ৷ কারণটা হল- সিজন পরিবর্তন হওয়ায় ভাইরাল ফিভারের সঙ্গে কিছু লক্ষণ মিলে যায় ৷ আপনি অস্বাভাবিকভাবে ক্লান্ত বোধ করেন। আপনার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘাম হয়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় শ্বাসকষ্ট হওয়া। হয়তো আপনি বুকে অস্বাভাবিক চাপ অনুভব করতে পারবেন। বেশিরভাগ মানুষ এর কারণ হিসেবে আবহাওয়াকে দোষারোপ করে। অনেকেই মনে করেন, রাতে ভালো করে ঘুমোলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ৷ বিপদটা ঠিক এখানেই। চিকিৎসক অনিরুদ্ধ বলছেন, "ক্রমাগত বুকে ব্যথা, কারণ ছাড়া শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় করা বা মাথা ঘোরার মতো লক্ষণগুলিকে কখনোই 'শুধু বর্ষার লক্ষণ' বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।"
বর্ষার ফাঁদ
আমরা এমন অনেকগুলি ছোট ছোট ভুল করি যা আপাতদৃষ্টিতে বড় কিছু বলে মনে করি না ৷
- বৃষ্টি হচ্ছে বলে হাঁটতে না-যাওয়া
- বর্ষায় পকোড়া অর্ডার করা
- হার্টের রোগীরা ভাবেন আজ ওষুধ খেতে ভুলে গিয়েছেন, তাই পরের দিন খেয়ে নেব
- আগামী সপ্তাহে ব্লাড প্রেসার বা সুগার টেস্ট করানো (যা একপ্রকার অনীহা)
এইগুলির কোনওটিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। অনিরূদ্ধ মণ্ডলের মতে, "বর্ষাকাল প্রায়শই ঠিক এইভাবেই স্বাস্থ্যকর রুটিনকে ব্যাহত করে ৷ শারীরিক কার্যকলাপ কমে যাওয়া, ভাজা ও নোনতা খাবার বেশি খাওয়া, এবং অনিয়মিত ঔষধ খাওয়া। এর প্রত্যেকটিই হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্রের উপর কিছুটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে।"
নিয়মিত অভ্যাস-রুটিন মেনে চলা সবথেকে উপকারী
অনেকেই মনে করেন সুস্বাস্থ্য রুটিন মেনে চলব কীভাবে ? তাই চিকিৎসকরা ক'য়েকটি সহজ অভ্যাসের পরামর্শ দেন-
- আপনার নির্ধারিত ওষুধগুলি নিয়মিত সেবন করুন এবং কোনও ডোজ বাদ দেবেন না
- নিয়মিত রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা নজর রাখা
- তেষ্টা না-পেলেও শরীরে পর্যাপ্ত জল খাওয়া
- অতিরিক্ত নুন ও ভাজা খাবার সীমিত রেখে সুষম খাবার খাওয়া
- আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বাইরে গিয়ে ব্যায়াম করুন, আর না-থাকলে ঘরের ভিতরে শরীরচর্চা করুন
মাঝেমধ্যে কঠোর শৃঙ্খলার চেয়ে প্রতিদিন পুনরাবৃত্ত ছোট ছোট অভ্যাস অনেক বেশি উপকারী ৷
সংক্রমণকে উপেক্ষা করবেন না
অনেকেই ভাইরাসজনিত সংক্রমণকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। ছোট খাটো সমস্যা বলে উড়িয়ে দেন ৷ কিন্তু, আগে থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির জন্য এমনটা মারাত্মক ঝুঁকির হতে পারে। জ্বর-সর্দি কাশির জন্য এমনিতেই নাক জ্বালা ও গলা খুশখুশ করে ৷ পাশাপাশি, হৃৎপিণ্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্রসহ পুরো শরীরকে প্রভাবিত করে। একারণেই বর্ষায় জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ৷ তবে আপনি আপনার হার্টকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। জ্বরকে উপেক্ষা করা বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরি করলে, তা হৃৎপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করার জন্য আরও বেশি সময় পায়।
চিকিৎসক মণ্ডলের মতে, "বর্ষাকালে গুরুতর হৃদরোগজনিত যে কোনও জটিলতা থেকে বাঁচতে শরীরের খেয়াল রাখতে হবে ৷ সতর্ক থাকতে হবে এই সময় যেন হৃদয়কে সুস্থ রাখে এমন অভ্যাসগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে না-নেন। হৃদরোগের ক্ষেত্রে খুব কম বিষয় পার্থক্য গড়ে দেয় ৷ ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলিই আসল, যা আপনি প্রতিদিন করেন ৷" মোট কথা, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনাকে হালকা করে দেখলে চলবে না, এটা শরীরের জন্য সত্যিই একটা চাপ, যার মোকাবিলা প্রস্তুতি নিয়েই করতে হবে।
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