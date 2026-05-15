ভাত রান্নার সময় হাঁড়িতে একটি তেজপাতা দিলে কী হয় জানেন ?

ভাত রান্নার সময় তেজপাতা যোগ করলে কী হয় জানেন ? জানুন বিস্তারিত ৷
Published : May 15, 2026 at 10:35 AM IST
ভাত ভারতীয় রন্ধনশৈলীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ যা প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই দৈনন্দিন আহারে অপরিহার্যভাবে উপস্থিত থাকে । কেউ কেউ ভাতের সঙ্গে ডাল খেতে পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ একে রাজমা কিংবা ছোলার সঙ্গে মিলিয়ে নেন ৷ অন্যদিকে, পোলাও ও বিরিয়ানির রূপে ভাত এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । যদিও ভাত রান্নার প্রক্রিয়াটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ সহজ মনে হতে পারে ৷ তবুও রান্নার কিছু ছোটখাটো কৌশল এর স্বাদকে আমূল বদলে দিতে পারে । এমনই একটি প্রাচীন ও অত্যন্ত সহজ কৌশল হল ভাত রান্নার সময় তাতে একটি তেজপাতা যোগ করা । অনেকেই কেবল এর সুবাসের জন্যই তেজপাতা ব্যবহার করে থাকেন ৷ অথচ এই রীতির মূলে রয়েছে ভাতের স্বাদ বৃদ্ধি এবং রান্নার সূক্ষ্ম কারুকার্যের এক গভীর ও সুদৃঢ় ঐতিহ্য ।
তেজপাতা চালে সুগন্ধ সঞ্চার করে: ফুটন্ত জলে যখন ভাত রান্না হতে থাকে এবং সেই সময়ে তাতে একটি তেজপাতা যোগ করা হয়, তখন এর সূক্ষ্ম ও সুগন্ধি ঘ্রাণ ধীরে ধীরে জল ও বাষ্পের সঙ্গে মিশে যেতে শুরু করে । তেজপাতায় বিদ্যমান প্রাকৃতিক তেল ভাতের দানার গভীরে প্রবেশ করে এবং তাতে এক মনোরম ও মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয় । ঠিক এই কারণেই সাধারণ সাদা ভাতও খেতে ও অনুভব করতে অনেক বেশি সতেজ ও সুস্বাদু মনে হয় । বাসমতি চালের ক্ষেত্রে তেজপাতা যোগ করা বিশেষভাবে কার্যকর ৷ কারণ এটি সেই চালের সহজাত সুগন্ধকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে ।
চালের তীব্র গন্ধকে প্রশমিত করে: অনেক সময় ভাত রান্নার পর তাতে ভাতের মাড়ের মতো এক ধরণের মৃদু বা ভারী গন্ধ থেকে যায় । তেজপাতা এই গন্ধকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। এর ফলে ভাতের স্বাদ আরও পরিচ্ছন্ন ও হালকা মনে হয় ৷ ঠিক এই কারণেই অনেকে এমনকি সাধারণ ভাত কিংবা 'ডাল-ভাত' রান্নার সময়ও তাতে তেজপাতা যোগ করতে পছন্দ করেন । অতিরিক্ত মসলার ব্যবহার ছাড়াই এটি খাবারের স্বাদ ও সুগন্ধকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে ৷
কেবলই স্বাদের জন্য নয়, এটি একটি ঐতিহ্য: ভারতীয় রান্নাঘরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তেজপাতার ব্যবহার চলে আসছে । পোলাও, বিরিয়ানি, খিচুড়ি, দম রাইস এবং নানাবিধ ঝোল বা গ্রেভিযুক্ত পদে এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত । প্রাচীনকালে মানুষ মশলা ব্যবহার করত কেবল স্বাদের জন্য নয়, বরং খাবারে এক ধরণের ভারসাম্য ও সুগন্ধ যুক্ত করার উদ্দেশ্যেও । তেজপাতা হল এমনই একটি ঐতিহ্যবাহী মশলা, যা যেকোনও পদে এক সূক্ষ্ম ও বিশেষ সমৃদ্ধি এনে দেয় । ঠিক এই কারণেই, আজও অনেক পরিবারে ভাত রান্নার সময় নিয়ম করে এক-দুটি তেজপাতা যোগ করে থাকে ।
আপনি যদি কখনও লক্ষ্য করে থাকেন, তবে দেখবেন যে হোটেল বা রেস্তোরাঁগুলিতে পরিবেশিত সাধারণ ভাতও ঘরের রান্না করা ভাতের চেয়ে অনেক বেশি সুগন্ধযুক্ত মনে হয় । এর একটি অন্যতম কারণ হল এতে গোটা মশলার ব্যবহার । তেজপাতা ভাতে একটি সূক্ষ্ম ও মশলাদার আমেজ যোগ করে, যা ভাতের স্বাদকে আরও সুষম ও সমৃদ্ধ করে তোলে । ডাল কিংবা বিভিন্ন সমৃদ্ধ সবজির তরকারির সঙ্গে যখন এই ভাত পরিবেশন করা হয়, তখন এর স্বাদ বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে ।
তেজপাতা ব্যবহারের সঠিক নিয়ম: ভাত রান্নার সময় এক বা দু'টি শুকনো তেজপাতাই যথেষ্ট । রান্নার একেবারে শুরুতে ভাত ও জলের সঙ্গে তেজপাতাগুলি পাত্রে বা প্রেসার কুকারে দিয়ে দিন । ভাত রান্না হয়ে গেলে তেজপাতাগুলি তুলে ফেলে দিন ৷ কারণ এগুলি সরাসরি খাওয়ার জন্য নয় । আপনি চাইলে ভাতের সুগন্ধ আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য এতে লবঙ্গ বা ছোট এলাচও যোগ করতে পারেন ৷
ভাতের পদগুলি কি সত্যিই খেতে বেশি সুস্বাদু হয় ?
আপনি যদি ভাতের অতি সাধারণ কোনও পদকেও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান, তবে একটি তেজপাতা যোগ করা হতে পারে একটি সহজ ও কার্যকর উপায় । এটি ভাতের স্বাদে আমূল কোনও পরিবর্তন আনে না; বরং স্বাদকে করে তোলে আরও হালকা, সুগন্ধি এবং সুষম । ঠিক এই কারণেই, এই অতি সাধারণ ও ছোট কৌশলটি আজও ভারতীয় রান্নাঘরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে টিকে আছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)