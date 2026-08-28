H1N1, কোভিড নাকি টাইফয়েড ? এই তিনটিরই প্রাথমিক লক্ষণ একই ! জানুন কোন পরীক্ষাটি কখন করাতে হবে ?

H1N1, কোভিড নাকি টাইফয়েড ? এই তিনটিরই প্রাথমিক লক্ষণ একই ! জানুন কোন পরীক্ষাটি কখন করাতে হবে ?
ঋতু পরিবর্তনের সময় H1N1, কোভিড-19 এবং টাইফয়েডের প্রাথমিক লক্ষণগুলি একই রকম হওয়ায় এদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে ।
Published : August 28, 2026 at 11:55 AM IST
আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল প্রতিটি ঘরেই কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন । মানুষ জ্বর, শরীর ব্যথা কিংবা কাশির মতো নানা সমস্যায় ভুগছেন । সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল একই সময়ে এইচ1এন1 (H1N1), কোভিড-19 এবং টাইফয়েডের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে ।
এমন পরিস্থিতিতে রোগীর পক্ষে নিশ্চিতভাবে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে ৷ তিনি বুঝতে পারেন না ঠিক কোন সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন ।
শুরুর 2-3 দিন কেন উপসর্গগুলি একই রকম মনে হয় ?
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ অতনু মুখোপ্য়াধ্যায় জানান, যখন H1N1, কোভিড-19 এবং টাইফয়েড এই রোগগুলি একই সময়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীদের বিভ্রান্ত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক । এই তিনটি সংক্রমণের ক্ষেত্রেই উচ্চ জ্বর, মাথাব্যথা, ক্লান্তি এবং শরীর ব্যথার মতো উপসর্গ দিয়ে রোগের সূচনা হয় ।
তিনি আরও জানান, জ্বর ও মাথাব্যাথা বা পেটের সমস্যা হলে চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে নিজেরাই অ্যান্টি-বায়োটিক খেয়ে ফেলেন ৷ এটা খাওয়ার ঠিক হয় না ৷ এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ওষুধ সাহায্য করতে পারে ৷ এছাড়াও যদি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর যদি কোনও ইনফেকশেন আসে তাহলেও সেটির ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি কার্যকর উপায় হতে পারে ৷
H1N1 এবং COVID-19-এর ক্ষেত্রে কাশি ও গলা ব্যথার মতো শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ যেখানে টাইফয়েড সাধারণত কেবল জ্বর এবং কিছু সাধারণ উপসর্গ দিয়ে শুরু হয় । ফলে, প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র উপসর্গের উপর ভিত্তি করে এই রোগগুলির মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন । তাই রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস পর্যালোচনা করা এবং উপযুক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া একজন চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত জরুরি ।
রোগটি সরাসরি শনাক্ত করার মতো কোনও সুনির্দিষ্ট উপসর্গ কি আছে ?
রোগীরা প্রায়ই জানতে চান, কোনও নির্দিষ্ট উপসর্গ দেখে বোঝা সম্ভব কি না যে অসুস্থতাটি ভাইরাসজনিত সংক্রমণ (যেমন H1N1 বা COVID) নাকি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ (যেমন টাইফয়েড)। এর উত্তর হল—না । প্রকৃতপক্ষে, প্রাথমিক পর্যায়ে এমন কোনও একক উপসর্গ নেই যা দিয়ে এই রোগগুলির মধ্যে পার্থক্য করা যায় । তাই রোগীদের নিজের রোগ নিজে নির্ণয় করার চেষ্টা করা উচিত নয় ।
কখন সুনির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলি করা উচিত ?
উচ্চ জ্বর এবং শরীর ব্যথার ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষাটি করা হবে, তা নির্ভর করে চিকিৎসক রোগটি সম্পর্কে কী ধারণা করছেন এবং উপসর্গ কতদিন ধরে রয়েছে তার উপর:
H1N1 বা COVID: এক্ষেত্রে RT-PCR-এর মতো মলিকিউলার পরীক্ষা ব্যবহার করা হয় । এই পরীক্ষার জন্য শ্বাসযন্ত্রের নমুনা অসুস্থতার শুরুর দিকেই সংগ্রহ করা উচিত ।
টাইফয়েড: টাইফয়েড নিশ্চিত করার পদ্ধতিটি ভিন্ন; এক্ষেত্রে 'ব্লাড কালচার' (blood culture)-কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সব রোগীর জন্য প্রযোজ্য এমন কোনও নির্দিষ্ট পরীক্ষার জন্য কোনও নির্দিষ্ট দিন নেই ৷ এই সিদ্ধান্তটি চিকিৎসকের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত ।
Widal (উইডাল) পরীক্ষা সংক্রান্ত ভুল ধারণা:
টাইফয়েড সন্দেহ হলে মানুষ প্রায়ই অসুস্থতার প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই Widal পরীক্ষা করিয়ে ফেলে এবং এর ফলাফলকে রোগের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে ধরে নেয় । অথচ, পজিটিভ ফলাফলও টাইফয়েডের শতভাগ নিশ্চিত প্রমাণ নয় । রোগীর শারীরিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র ছাড়া এই পরীক্ষার ফলাফল বিভ্রান্তিকর হতে পারে । তাই শুধুমাত্র পজিটিভ Widal রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাৎক্ষণিকভাবে অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়া শুরু করা উচিত নয় বলে জানান চিকিৎসকরা ।
ব্যয়বহুল 'মাল্টিপ্লেক্স প্যানেল' (multiplex panel) পরীক্ষা কি জরুরি ?
জ্বর বা ফ্লু-তে আক্রান্ত সব রোগীরই যে ব্যয়বহুল 'রেসপিরেটরি মাল্টিপ্লেক্স প্যানেল' পরীক্ষা করাতে হবে, এমন কোনও কথা নেই । যদিও এই পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে একই সঙ্গে একাধিক রোগ শনাক্ত করা সম্ভব ৷ তবুও কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতেই এগুলির প্রয়োজন হয় । চারপাশে নানা ধরনের রোগ ছড়িয়ে আছে বলেই যে এই পরীক্ষাটি করাতে হবে, এমন কোনও পরামর্শ দেওয়া হয় না ।
অ্যান্টি-বায়োটিক দিয়ে নিজে নিজে চিকিৎসা করা কতটা বিপজ্জনক ?
অনেকেই জ্বর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই অ্যাজিথ্রোমাইসিন (Azithromycin) বা অ্যামোক্সিসিলিনের (Amoxicillin) মতো অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়া শুরু করেন । এটি একটি বড় ভুল । জ্বর মানেই যে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ, তা কিন্তু নয় । এইচ1এন1 (H1N1) বা কোভিডের (COVID) মতো ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-বায়োটিক সম্পূর্ণ অকার্যকর । অপ্রয়োজনে এগুলি খেলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং শরীরে 'অ্যান্টি-বায়োটিক রেজিস্ট্যান্স' বা ওষুধের কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয় । চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ীই কেবল অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়া উচিত ।
এইচ1এন1-এর জন্য ওষুধ খাওয়ার সঠিক সময় কোনটি ?
চিকিৎসক যদি এইচ1এন1-এর সন্দেহ করেন, তবে উপসর্গ দেখা দেওয়ার প্রথম 48 ঘণ্টার মধ্যে ওসেলটামিভির (Oseltamivir/Tamiflu)-এর মতো অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ শুরু করা উচিত ৷ কারণ এই সময়েই এগুলি সবচেয়ে কার্যকর । তবে গুরুতর অসুস্থ বা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে 48 ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এই ওষুধগুলি উপকারী হতে পারে ৷ তাই চিকিৎসকের কাছে যেতে দেরি করবেন না ।
কখন দ্রুত হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন ?
জ্বর বা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের সময় রোগীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে নাকি অবনতি হচ্ছে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত । নীচের কোনও উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষার রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন:
- শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া
- বুকে ব্যথা
- মানসিক বিভ্রান্তি বা জ্ঞান হারানো
- অত্যধিক দুর্বলতা অনুভব করা
- কাশি বেড়ে যাওয়া বা জ্বর না কমা
এই উপসর্গগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ তা থেকে নিউমোনিয়া বা অন্যান্য সংক্রমণ হতে পারে ।
উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ? বয়স্ক ব্যক্তি, ছোট শিশু এবং ডায়াবেটিস বা হাঁপানির (অ্যাজমা) রোগীদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন । এদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ দ্রুত গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে । উপসর্গ দেখা দিলে এসব রোগীর ওপর নিবিড় নজর রাখতে হবে এবং জ্বর বা কাশি বেড়ে গেলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ।
আতঙ্কিত হবেন না; সঠিক পদক্ষেপ নিন:
মরশুমি জ্বরের বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি হল আতঙ্কিত হবেন না, আবার নিজে নিজে চিকিৎসার চেষ্টাও করবেন না । জ্বর মানেই যে এইচ1এন1, কোভিড বা টাইফয়েড তা কিন্তু নয় । নিজে থেকে কোনও ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না । উপসর্গ ও ঝুঁকির বিষয়গুলি বুঝুন এবং প্রয়োজনে সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10664801/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)