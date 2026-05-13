আপনারও কি তলপেটে ক্রমাগত ব্যথা হয় ? আজই সতর্ক হয়ে যান

আপনারও কি তলপেটে ক্রমাগত ব্যথা হয় ? আজই সতর্ক হয়ে যান
আপনার তলপেটে যদি দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা অনুভূত হয়, তবে আপনি পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (PID)-এ আক্রান্ত হতে পারেন ৷
Published : May 13, 2026 at 10:18 AM IST
অনেক মহিলাই তলপেটে ব্যথার অভিযোগ করে থাকেন । বিশেষজ্ঞরা জানান, যোনি অঞ্চল ও তলপেটে ব্যথার সাধারণ কারণগুলির মধ্যে ‘পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ’ (PID) অন্যতম হতে পারে । যদি ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হয়, অথবা এর সঙ্গে জ্বর কিংবা অস্বাভাবিক স্রাব দেখা দেয়, তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ এটি একটি গুরুতর সমস্যা হতে পারে এবং এর ফলে বন্ধ্যাত্বও দেখা দিতে পারে । 'পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ' (PID) আসলে কী ? এই সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিস্তারিত ৷
পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (PID) কী ?
সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর মতে, পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (PID) হলো জরায়ু, ফ্যালোপিয়ান টিউব, ডিম্বাশয় বা জরায়ুমুখের একটি গুরুতর ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ; যা সাধারণত কোনও যৌনবাহিত সংক্রমণের (STI) কারণে ঘটে থাকে । এটি মূলত ক্ল্যামাইডিয়া বা গনোরিয়া নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্টি হয় । যদি PID-এর চিকিৎসা না করা হয়, তবে এটি প্রজননতন্ত্রের অভ্যন্তরে ক্ষতচিহ্নযুক্ত টিস্যু এবং সংক্রমিত তরলপূর্ণ থলি যা 'অ্যাবসেস' (abscesses) নামে পরিচিত সৃষ্টির কারণ হতে পারে । এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ক্ষতি হতে পারে ।
লক্ষণসমূহ: পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (Pelvic Inflammatory Disease)-এর লক্ষণগুলি মৃদু হতে পারে । কারও কারও ক্ষেত্রে কোনও লক্ষণই প্রকাশ নাও পেতে পারে । লক্ষণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:
পেটের নীচের অংশে এবং পেলভিস বা শ্রোণিদেশে ব্যথা ।
যোনিপথ দিয়ে তরল নিঃসরণ যা পরিমাণে অত্যধিক বা অস্বাভাবিক হতে পারে এবং কখনও কখনও এর সঙ্গে দুর্গন্ধ থাকতে পারে ।
মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে যোনিপথ দিয়ে রক্তপাত ।
যৌন মিলনের সময় ব্যথা ।
জ্বর, যা কখনও কখনও কাঁপুনিসহ দেখা দিতে পারে ।
ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ।
প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি অনুভব করা ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ?
যদি আপনি নীচের লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার অথবা জরুরি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করুন:
তীব্র ব্যথা
পেট খারাপ এবং বমি হওয়া
উচ্চ মাত্রার জ্বর
এমনকি আপনার PID-এর লক্ষণগুলি যদি খুব বেশি কষ্টদায়ক নাও হয়, তবুও যত দ্রুত সম্ভব আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । যোনি থেকে দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, প্রস্রাবের সময় ব্যথা অথবা দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তপাত এগুলি যৌনবাহিত সংক্রমণের (STI) লক্ষণ হতে পারে । যদি আপনি এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তবে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারণ করুন । যৌনবাহিত সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করলে PID প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে ।
ঝুঁকির কারণসমূহ: যেসব বিষয় আপনার 'পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ' (Pelvic Inflammatory Disease) বা পিআইডি (PID)-তে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে:
যৌনভাবে সক্রিয় হওয়া এবং বয়স 25 বছরের কম হওয়া ।
একাধিক যৌনসঙ্গী থাকা ।
এমন কোনও সঙ্গীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা, যার একাধিক যৌনসঙ্গী রয়েছে ।
কনডম ব্যবহার না করে যৌন মিলন করা ।
অতীতে 'পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ' অথবা কোনও যৌনবাহিত সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস থাকা ।
প্রতিরোধ
পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (Pelvic Inflammatory Disease)-এর ঝুঁকি কমাতে ৷
নিরাপদ যৌনচর্চা করুন: প্রতিবার যৌন মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করুন, আপনার যৌন সঙ্গীর সংখ্যা সীমিত রাখুন এবং যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার আগে আপনার সঙ্গীর যৌন ইতিহাস সম্পর্কে জেনে নিন ।
শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির ওপর নির্ভর করবেন না: জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর (চিকিৎসকের) সঙ্গে কথা বলুন । এর কারণ হল, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়িগুলি মূলত অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করার জন্য তৈরি ৷ এগুলি যৌনবাহিত সংক্রমণ (STIs) থেকে সুরক্ষা দেয় না, অথচ এই সংক্রমণগুলিই হল পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ (PID)-এর প্রধান কারণ ।
কনডম ব্যবহার করুন: কনডম ব্যবহার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা পাওয়া যায় । যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে, যখনই কোনো নতুন সঙ্গীর সাথে যৌন মিলন করবেন, প্রতিবারই কনডম ব্যবহার করুন ।
পরীক্ষা করিয়ে নিন: যদি আপনার যৌনবাহিত সংক্রমণের (STI) ঝুঁকি থাকে, তবে পরীক্ষার জন্য আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করুন । প্রয়োজনে, আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার একটি সময়সূচি তৈরি করে নিন । যৌনবাহিত সংক্রমণের দ্রুত চিকিৎসা করালে PID এড়ানোর সর্বোত্তম সুযোগ তৈরি হয় ।
আপনার সঙ্গীকেও পরীক্ষা করাতে বলুন ৷ যদি আপনার পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ কিংবা কোনো যৌনবাহিত সংক্রমণ থাকে, তবে আপনার সঙ্গীকেও পরীক্ষা করাতে এবং চিকিৎসা নিতে অনুরোধ করুন । এটি যৌনবাহিত সংক্রমণের বিস্তার রোধ করতে এবং PID পুনরায় দেখা দেওয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)