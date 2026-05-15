A1 নাকি A2 কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর ? জেনে নিন কোন দুধ হজম করা সহজ ?
A1 এবং A2 দুধের প্রসঙ্গে প্রায়ই এই প্রশ্নটি ওঠে যে এই দু'টির মধ্যে কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর ?
Published : May 15, 2026 at 4:55 PM IST
সকালের চা বা শিশুদের ব্রেকফাস্ট হোক কিংবা রাতের হালকা খাবার দুধ ভারতীয় রান্নাঘরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । তবে গত কয়েক বছরে দুধকে ঘিরে একটি নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে: কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর—A1 দুধ নাকি A2 দুধ ? বাজারে A2 দুধকে অধিক স্বাস্থ্যকর এবং সহজে হজমযোগ্য হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে; অথচ অনেকেই একে নিছকই একটি বিপণন কৌশল বা 'মার্কেটিং ট্রেন্ড' হিসাবে গণ্য করেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগে ৷ A1 এবং A2 দুধের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা ঠিক কী ? এদের মধ্যে কোনটি সহজে হজম হয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি অধিক উপকারী বলে বিবেচিত হয় ?
A1 এবং A2 দুধের মধ্যে পার্থক্য কী ?
দুধে বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন থাকে, যার মধ্যে 'বিটা-কেসিন' (beta-casein) নামক একটি প্রোটিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই বিটা-কেসিন প্রোটিনের নির্দিষ্ট ধরণের ওপর ভিত্তি করে দুধকে A1 এবং A2 এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় । A1 দুধে A1 ধরণের বিটা-কেসিন প্রোটিন থাকে, অন্যদিকে A2 দুধে থাকে A2 ধরণের বিটা-কেসিন প্রোটিন । দুধের এই পার্থক্যটি মূলত গরুর জাতের ওপর নির্ভর করে । ভারতের স্থানীয় জাতের গরুগুলি—যেমন গির (Gir), সাহিওয়াল (Sahiwal) এবং রেড সিন্ধি (Red Sindhi)—সাধারণত A2 দুধ উৎপাদন করে ৷ পক্ষান্তরে অনেক বিদেশি জাতের গরু—যেমন হলস্টেইন (Holstein) এবং ফ্রিজিয়ান (Friesian)—এর দুধে A1 প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে ।
A2 দুধকে কেন শ্রেয় বলে মনে করা হয় ?
আপনি সম্ভবত প্রায়ই শুনে থাকবেন, A2 দুধ পেটের জন্য সহায়ক এবং হজম করা সহজ । এর মূল কারণটি নিহিত রয়েছে এই দুধে বিদ্যমান প্রোটিন কাঠামোর মধ্যে । A1 দুধ হজম হওয়ার সময় শরীরে 'BCM-7' নামক একটি যৌগ তৈরি হয় এমন একটি উপাদান, যাকে কোনও কোনও গবেষণায় হজমজনিত সমস্যার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । এর বিপরীতে, A2 দুধ হজম হওয়ার সময় এই যৌগটি অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে কিংবা আদৌ নয় উৎপন্ন হয়; ফলস্বরূপ, এটিকে হজম করা উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ বলে গণ্য করা হয় । অবশ্য, এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনও চলমান রয়েছে ৷ কারণ, বিদ্যমান গবেষণাগুলি থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি ।
কোন ধরণের দুধ হজম করা সবচেয়ে সহজ ?
দুধ পান করার পর অনেকেই পেট ফাঁপা, গ্যাস, পেটে ভারী ভাব কিংবা বদহজমের মতো সমস্যায় ভোগেন । এমন ব্যক্তিদের জন্য ‘A2 দুধ’-কে একটি উৎকৃষ্ট বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয় । মনে করা হয় এই দুধ পেটের জন্য বেশ সহনীয় এবং সহজেই হজমযোগ্য । অনেকেই জানিয়েছেন যে, A2 দুধ পান করার পর তাঁদের পেট ফাঁপার সমস্যা কমেছে, পেটে বেশ হালকা অনুভব করেছে এবং শারীরিক অবসাদও হ্রাস পেয়েছে । ঠিক এই কারণেই স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা ক্রমশ এই দুধের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে উঠছেন । তবে যেহেতু প্রতিটি মানুষের শরীর ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাই সবার ক্ষেত্রেই এর ফলাফল হুবহু এক হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয় ।
কোনটি বেছে নেবেন: A1 নাকি A2 দুধ ?
A1 এবং A2 দুধের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যটি হল এদের প্রোটিন গঠনে । অনেকেই A2 দুধকে হজমের জন্য অধিক উপযোগী বলে মনে করেন এবং কিছু গবেষণাও এই অভিমতকেই সমর্থন করে । তবে, A2 দুধ যে সবার জন্যই সর্বোত্তম পছন্দ হবে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই ।
আপনি যদি সাধারণ দুধ পানে কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হন, তবে A1 দুধ আপনার জন্য একটি নিরাপদ ও পুষ্টিকর বিকল্প হিসাবেই গণ্য হবে । পক্ষান্তরে, দুধ পান করার পর যদি আপনি হজমজনিত কোনও সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে A2 দুধ গ্রহণ করে দেখা আপনার জন্য সুফলদায়ক হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)