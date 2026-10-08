গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে ? সন্তান জন্মের পরেও সতর্ক থাকুন

গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে ? সন্তান জন্মের পরেও সতর্ক থাকুন
High Blood Pressure: গর্ভাবস্থায় দেখা দেওয়া জটিলতাগুলি মহিলাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং কিডনি-সংক্রান্ত সমস্যার মতো গুরুতর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির ইঙ্গিত হতে পারে ।
Published : October 8, 2026 at 4:18 PM IST
গর্ভাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক যেসব সমস্যা দেখা দেয়, তা কেবল সন্তান প্রসবের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এগুলি একজন মহিলার পরবর্তী জীবনে গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকিরও ইঙ্গিত হতে পারে । যুক্তরাজ্যে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব মহিলা গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হন, ভবিষ্যতে তাঁদের হৃদরোগ, কিডনি রোগ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে ।
এই গবেষণায়, গবেষকরা মূলত চারটি গুরুতর অবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন - হৃদরোগ, টাইপ-2 ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ ৷
রক্তচাপ: গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপে ভোগা মহিলাদের স্বাভাবিক উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণেরও বেশি এবং পরবর্তী জীবনে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের ঝুঁকি প্রায় দুই গুণ বেশি । এছাড়া হৃদরোগ ও টাইপ-2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বেড়ে যায় ।
গর্ভাবস্থায় সুগার: যে মহিলারা গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসে ভোগেন তাঁদের পরবর্তী বছরগুলিতে স্বাভাবিক টাইপ-2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি 7 গুণ বেশি থাকে । এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের সম্ভাবনাও বেশি থাকে ।
প্রসবের পরে বিষণ্নতা: প্রসবোত্তর বিষণ্নতা প্রায়শই শুধুমাত্র মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত নয় ৷ তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে এটি চারটি প্রধান রোগের (হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ এবং কিডনি রোগ) ঝুঁকি 35 থেকে 56 শতাংশ বাড়িয়ে দেয় ।
গর্ভাবস্থার অন্যান্য সমস্যা: অকাল প্রসব, গর্ভপাত, মৃতপ্রসব, জরায়ুর প্রাচীর থেকে প্ল্যাসেন্টার অকাল বিচ্ছিন্নতা এবং একটি শিশু খুব ছোট বা বড় হওয়ারও ভবিষ্যতে অন্তত একটি কার্ডিও-মেটাবলিক-রেনাল অবস্থার বর্ধিত ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত পাওয়া গিয়েছে ।
1.4 মিলিয়নেরও বেশি মহিলার উপর পরিচালিত গবেষণা: যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত 1.4 মিলিয়নেরও বেশি মহিলার স্বাস্থ্য এবং হাসপাতালের ডেটা অধ্যয়ন করা হয়েছে যাঁরা গর্ভবতী হয়েছিলেন ।
চিকিৎসক এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বড় বার্তা ব্রিটিশ গবেষকরা বলছেন, যদিও এই সম্পর্কের সঠিক জৈবিক কারণগুলি বোঝার জন্য এখনও আরও গবেষণা প্রয়োজন, এই গবেষণাটি ডাক্তারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা নির্ধারণ করে । গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে, ডাক্তারদের চিকিৎসা করার সময় মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ প্রজনন ইতিহাসের তথ্য নেওয়া উচিত ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13302391/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8673181/
https://www.cdc.gov/high-blood-pressure/about/high-blood-pressure-during-pregnancy.html
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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