এই রাজ্যে ডায়াবেটিসের প্রকোপ বেড়ে চলেছে ! খাদ্যাভ্যাস ও লাইফস্টাইল এর বড় কারণ

এই রাজ্যে ডায়াবেটিসের প্রকোপ বেড়ে চলেছে ! খাদ্যাভ্যাস ও লাইফস্টাইল এর বড় কারণ
গুজরাতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন খাদ্য়াভ্যাস ও মানসিক চাপ এর বড় কারণ ৷
Published : May 2, 2026 at 10:51 AM IST
গুজরাতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, অলস জীবনযাপন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং মানসিক চাপের কারণে গুজরাতের শহরাঞ্চলে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে । ওখানকার খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার ধরণও ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধির পিছনে বড় ভূমিকা রাখছে ।
বর্তমানে ছড়িয়ে পড়া ডায়াবেটিসের এই ঢেউকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা করা যায়, তা বোঝার লক্ষ্যে ETV BHARAT শহরের আসরওয়া সিভিল হাসপাতালের 1200 শয্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করে । সেখানে তারা ডাঃ ভগীরথ সোলাঙ্কির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন ৷ চিকিৎসক সোলাঙ্কি সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কিছু ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করেছেন । আহমেদাবাদের বি.জে. মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. ভগীরথ সোলাঙ্কির কাছ থেকে ডায়াবেটিস সম্পর্কিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি জেনে নেওয়া দরকার ৷
ডায়াবেটিস কী ?
সাধারণ প্রচলিত ভাষায়, ডায়াবেটিসকে 'মধুমেহ' বলা হয়ে থাকে । চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায়, এটি 'ডায়াবেটিস মেলিটাস' নামেও পরিচিত । ডায়াবেটিস রোগে রক্তে শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে । এই রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রোগীর রক্তপ্রবাহে গ্লুকোজের (শর্করা) মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়া, যা পরবর্তীতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে । ICMR-এর পরিচালিত একটি গবেষণার তথ্যমতে, গুজরাত রাজ্যের শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার প্রায় 15 থেকে 20 শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন ৷ অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে এই হার 10 থেকে 12 শতাংশ । এই পরিসংখ্যানগুলি নির্দেশ করে, রাজ্যটিতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ।
ডায়াবেটিস কত প্রকার ?
সাধারণত, ডায়াবেটিস প্রধানত দুই প্রকার: টাইপ 1 ডায়াবেটিস এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস ।
টাইপ 1 ডায়াবেটিসে শরীর ইনসুলিন তৈরি করতে অক্ষম হয় ৷ তাই, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ইনসুলিন ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয় । ঐতিহাসিকভাবে টাইপ 2 ডায়াবেটিস মূলত 40 বছরের বেশি বয়সি রোগীদের মধ্যে দেখা যেত ৷ কিন্তু বর্তমানে 30 বছর বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যেও এটি শনাক্ত করা হচ্ছে । ডায়াবেটিসের মোট ঘটনার মধ্যে 85 থেকে 90 শতাংশই হলো টাইপ 2 ডায়াবেটিস । এছাড়া, গর্ভাবস্থায় এক ধরণের ডায়াবেটিস দেখা যায়, যা 'জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস' নামে পরিচিত ৷ একে সংক্ষেপে GDM-ও বলা হয়ে থাকে । জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মা ও শিশু উভয়কেই প্রভাবিত করে । তাছাড়া, অগ্ন্যাশয়ের কোনও ক্ষতি বা অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারের ফলে টাইপ 4 ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে । আলাদাভাবে উল্লেখ্য যে, ছয় মাসের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে যে ডায়াবেটিস দেখা দেয়, তাকে 'নিওনেটাল ডায়াবেটিস' বলা হয় ।
একজন রোগীর ক্ষেত্রে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিসের প্রধান লক্ষণগুলি কী কী ?
ডায়াবেটিসকে প্রায়শই একটি "নীরব ব্যাধি" হিসেবে অভিহিত করা হয় । শরীরে ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাওয়ার আগেই, সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে এই রোগের প্রভাব ভেতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে । একজন ব্যক্তি সাধারণত তখনই নিজের এই শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হন, যখন তিনি ডায়াবেটিস নির্ণয়ের জন্য কোনো পরীক্ষা করান । লক্ষণগুলির প্রসঙ্গে বলতে গেলে, একজন ব্যক্তি ঘন ঘন প্রস্রাব, অত্যধিক তৃষ্ণা ও খিদে, ক্লান্তি, ওজন হ্রাস এবং সারা শরীরে চুলকানির মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন । পাশাপাশি, শরীরে এক ধরণের সাধারণ দুর্বলতাও অনুভূত হয় ।
দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কেন বেশি ?
এটি সত্য যে, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে গুজরাতে ডায়াবেটিস রোগীর প্রকোপ বা সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায় । এর প্রধান কারণ হল, গুজরাতিরা ভোজনরসিক হিসেবে অত্যন্ত পরিচিত । তারা সাধারণত ভাজাভুজি বা তৈলাক্ত খাবারসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলে এবং প্রায়শই তাদের ডাল, সবজি ও তরকারিতে অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টিজাতীয় উপাদান যোগ করে । এই সমস্ত কারণ সম্মিলিতভাবে তাদের খাবারের কার্বোহাইড্রেটের (শর্করা) পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে । ICMR-এর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ) মতে, গুজরাতি রান্নার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল এতে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা অত্যন্ত বেশি থাকে । তাছাড়া, গুজরাতিদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধির পিছনে শারীরিক ব্যায়াম এবং কঠোর কায়িক পরিশ্রমের আপেক্ষিক অভাবকেও একটি অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় ।
রক্তে শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে গ্লুকোমিটার ব্যবহার কতটা উপকারী ?
যাদের ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে, তাদের শারীরিক অবস্থা কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে রক্তে শর্করার মাত্রা পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি । তবে এবং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত ৷ গ্লুকোমিটার এমন কোনও রোগনির্ণায়ক যন্ত্র নয়, যা দিয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কোনও ব্যক্তির ডায়াবেটিস হয়েছে কি না । এটি রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি; বরং, কোনও ব্যক্তির ডায়াবেটিস আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই একজন স্বীকৃত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং তাঁর পেশাদার নির্দেশনায় রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করাতে হবে । একবার ডায়াবেটিস রোগটি নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয়ে গেলে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে গ্লুকোমিটার একটি অত্যন্ত মূল্যবান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে ।
কার কখন ডায়াবেটিসের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা করানো উচিত ?
35 বছর বা তার কাছাকাছি বয়সের ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস আছে কি না, তা যাচাই করার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষা করানোর কথা বিবেচনা করা উচিত। শুরুতেই, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী 'ফাস্টিং ব্লাড সুগার টেস্ট' বা খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষার করানোটা বেশ উপকারী। খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা হলো রোগ নির্ণয়ের একটি অত্যন্ত নির্ভুল পদ্ধতি। এই পরীক্ষাটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য, ব্যক্তিকে সারা রাত উপবাস থাকতে হয়—অর্থাৎ রাতের খাবারের পর আর কিছুই খাওয়া যাবে না—এবং পরদিন সকালে খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা পরিমাপ করাতে হয়। এর পাশাপাশি, একটি 'HbA1c' পরীক্ষাও করানো উচিত; এই পরীক্ষাটি গত তিন মাস ধরে ব্যক্তির রক্তে শর্করার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। 'র্যান্ডম ব্লাড সুগার টেস্ট' বা যেকোনো সময় রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমেও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে; এই পরীক্ষাটি একটি গ্লুকোমিটার ব্যবহার করে করা যায় এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি খালি পেটে আছেন নাকি খাবার খেয়েছেন তা নির্বিশেষে রক্তে শর্করার মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব ।
ডায়াবেটিস রোগীদের কোন কোন ফল খাওয়া উচিত এবং কেন তাদের প্রক্রিয়াজাত ফলের রস (Refined Juices) এড়িয়ে চলা উচিত ?
ডায়াবেটিস রোগীরা প্রায়ই দ্বিধায় ভোগেন, তারা কোন কোন ফল খেতে পারবেন আর কোনগুলি পারবেন না । প্রকৃতপক্ষে, ফলমূল বিভিন্ন ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং ফাইবারে (তন্তু) সমৃদ্ধ; তবে এগুলিতে প্রাকৃতিক শর্করা এবং কার্বোহাইড্রেটও থাকে । 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' (GI) দ্বারা নির্ধারিত শর্করার মাত্রার সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ফলমূল গ্রহণ করা উচিত। এমন সব ফলকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যাদের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স 50এর কম অর্থাৎ যেসব ফল রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে খুব বেশি বাড়িয়ে দেয় না । পেঁপে, আপেল, নাশপাতি এবং বিভিন্ন ধরণের বেরি-জাতীয় ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম থাকে; তাই এগুলি ডায়াবেটিস রোগীদের খাওয়ার জন্য উপযুক্ত ।
যেকোনও ফলই পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত । দৈনিক খাবারের তালিকায় কেবল বাড়তি হিসাবে ফল যোগ না করে, বরং অন্যান্য খাবারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে সেই জায়গায় ফলকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । ডায়াবেটিস রোগীদের ফলের রস বা জুস পান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এর কারণ হলো, ফলের রস মূলত ফলেরই একটি 'প্রক্রিয়াজাত' বা পরিশোধিত রূপ, যা রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে দেয়। আঙুর এবং আমও খাওয়া যেতে পারে, তবে শর্ত হল সেগুলি অবশ্যই পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে । ডায়াবেটিস রোগীদের খাদ্যাভ্যাসে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নিয়মিত খাবারের অতিরিক্ত হিসাবে ফল না খেয়ে, বরং নিয়মিত খাবারের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে সেই জায়গায় ফলকে স্থান দেওয়া উচিত ৷ এর ফলে সামগ্রিকভাবে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না । বাজরা (Millet) জাতীয় শস্য গ্রহণ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা পাওয়া যায় । তাই, ডায়াবেটিস রোগীরা বাজরা-সমৃদ্ধ বহু-শস্যের খাবার বেছে নিতে পারেন ।
ডায়াবেটিস রোগীরা কি গমের রুটি খেতে পারেন ?
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী শস্য হল বাজরা এবং অন্যান্য মোটা দানাশস্য । মাল্টি-গ্রেন রুটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী । এটি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি যে, শস্যজাতীয় খাবারের পরিমাণ এবং ক্যালোরির মাত্রা যেন সুপারিশকৃত সীমার বাইরে না যায় । খেয়াল রাখবেন যেন আপনার নির্ধারিত ক্যালোরি সীমার মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অতিরিক্ত না হয়ে পড়ে ৷ কোনও খাবার যদি অত্যধিক পরিশোধিত বা মিহি আটা দিয়ে তৈরি হয়, তবে তা এড়িয়ে চলা উচিত। ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতি বেলায় দুইটির বেশি রুটি খাওয়া উচিত নয় ।
একজন ডায়াবেটিস রোগী কতটুকু Dry Fruits খেতে পারেন ?
ড্রাই ফ্রুটগুলিকে প্রায়শই সুপারফুড হিসাবে অভিহিত করা হয় । গুজরাটে কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তা এবং আখরোট ব্যাপকভাবে খাওয়া হয়ে থাকে। এই শুকনো ফলগুলোর প্রতিটিই একটি নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত। সাধারণত, একবারে এক পরিবেশন হিসেবে 20 থেকে 30 গ্রাম শুকনো ফল খাওয়া যেতে পারে । এছাড়া এই Dry Fruit-এর পাশাপাশি অন্য যেসব খাবার খাওয়া হয়, সেগুলিও পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত ।
ডায়াবেটিস রোগীরা কোন কোন সবজি খেতে পারেন ?
ডায়াবেটিস রোগীদের উচিত যতটা সম্ভব আলু, গাজর এবং মিষ্টি আলুর মতো কন্দজাতীয় সবজি এড়িয়ে চলা । আপনি যদি কন্দজাতীয় সবজি খেতেই চান, তবে নিশ্চিত করুন যেন এর ফলে আপনার সামগ্রিক ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেটের গ্রহণমাত্রা অত্যধিক বেড়ে না যায় । আলুতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে ৷ যার অর্থ হল এতে ক্যালোরির মাত্রাও বেশি ৷ তাই এটি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত নয় । আলু খাওয়ার কারণে সরাসরি ডায়াবেটিস হয় না; তবে যেসব ব্যক্তির ইতিমধ্যেই ডায়াবেটিস রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আলু খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে ।
একজন ডায়াবেটিস রোগীর প্রাথমিক ও চূড়ান্ত চিকিৎসা কী ?
একজন ডায়াবেটিস রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার মূল ভিত্তি হল খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ এবং শারীরিক ব্যায়াম । রোগীদের অবশ্যই তাদের বয়স বিবেচনা করে খাবারের ধরণ এবং পরিমাণ উভয়ই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । রোগীদের জন্য তাদের কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রার ওপর প্রতিনিয়ত নজর রাখা অপরিহার্য । গ্রহণ করা ক্যালোরিগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য, রোগীদের নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে শারীরিক ব্যায়াম করতে হবে ৷ এটি চিকিৎসকের নির্দেশিত ওষুধগুলি কার্যকরভাবে কাজ করতেও সহায়তা করে । যেকোনও ওষুধ অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কঠোরভাবে সেবন করতে হবে ।
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইনসুলিন কতটা অপরিহার্য ?
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগে, শরীরের অভ্যন্তরে ইনসুলিনের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ডায়াবেটিসের অধিকাংশ ওষুধই শরীরের ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করে । যখন কোনও রোগীর রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন তাদের ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন গ্রহণ করতে হয় । রোগীর যখন অত্যধিক তৃষ্ণা, তীব্র ক্ষুধা অথবা খাওয়ার জন্য প্রবল আকুতি অনুভূত হয়, তখন ইনসুলিন গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । এছাড়া, রোগীর কোনও অস্ত্রোপচার বা সার্জারি নির্ধারিত থাকলে, কিংবা কোনও গর্ভবতী নারীর 'জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস' (গর্ভাবস্থাকালীন ডায়াবেটিস) দেখা দিলে ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় । ছোট শিশু এবং টাইপ 1 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য ইনসুলিনই হল একমাত্র জীবনরেখা বা বাঁচার অবলম্বন; বস্তুত, ইনসুলিন ছাড়া টাইপ 1 ডায়াবেটিস রোগীদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ।
রোগীদের জন্য 'ডায়াবেটিস নিরাময়' (Reversing Diabetes) কতটা সুফলদায়ক হতে পারে ?
ডায়াবেটিস নিরাময় বা রোগটিকে উল্টে দেওয়া (reversing) এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে ৷ যদিও এর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এখনো সবক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি । ডায়াবেটিস নিরাময়ের এই প্রক্রিয়ায়, রোগী রোগটিকে শরীর থেকে পুরোপুরি নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালান । কঠোরভাবে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি যথাযথভাবে মেনে চলার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ডায়াবেটিস নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সফলতা অর্জন করতে পারেন । তবে, এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য পেশাদার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য । ডায়াবেটিসের সাথে কিডনি, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং যকৃত বা লিভার-সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধির যোগসূত্র রয়েছে । শরীরের চর্বির মাত্রা কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হলে, ডায়াবেটিস নিরাময়ের ক্ষেত্রেও প্রায়শই সফলতা পাওয়া যায় । যেসব ব্যক্তির বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বা শারীরিক ভর সূচক প্রায় 30-এর কাছাকাছি থাকে, তারা খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, শরীরচর্চা এবং চিকিৎসাসেবা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সুফল পেতে পারেন। অধিকন্তু, কোনো ব্যক্তির শরীরের ওজন যদি স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যকর সীমার চেয়ে 15 শতাংশ বেশি হয়, তবে তিনি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তার ডায়াবেটিস এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চ রক্তচাপ উভয়ই নিরাময় করতে সক্ষম হতে পারেন ।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ওষুধ কেন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কঠোরভাবে সেবন করা উচিত ?
ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত । ওষুধের মাত্রা এবং ধরণ উভয়ই কেবল চিকিৎসকের সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্তন করা উচিত । চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত বিরতিতে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পরেই কেবল ওষুধ সেবন করা উচিত । ডায়াবেটিস রোগীদের কখনোই ওষুধ সেবন বন্ধ করা উচিত নয়, কিংবা নিজের ইচ্ছামতো ওষুধের সেবনবিধি পরিবর্তন করা উচিত নয় ।
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মদ্যপান এবং ধূমপান কেন ঝুঁকিপূর্ণ ?
মদ্যপান এবং ধূমপান ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিপদ ডেকে আনে । অ্যালকোহলে ক্যালোরি থাকে, যা এটিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে । তাছাড়া, অ্যালকোহল স্বাদকোরকগুলির (taste buds) ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে । এই কারণেই ডায়াবেটিস রোগীদের মদ্যপান থেকে বিরত থাকা উচিত । সিগারেট এবং তামাক উভয়ই ডায়াবেটিস রোগীদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । কোনও ডায়াবেটিস রোগী যদি তামাকাসক্তও হন, তবে তাঁর ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তিন থেকে চার গুণ বেড়ে যায় ।
ডায়াবেটিস কি একটি বংশগত রোগ হতে পারে ?
সাধারণত, টাইপ 2 ডায়াবেটিস বংশগত হতে পারে । যদি বাবা-মা উভয়েরই ডায়াবেটিস থাকে, তবে তাঁদের সন্তানদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি 70 থেকে 80 শতাংশ বেশি থাকে । 'মনোজেনিক ডায়াবেটিস' হল এই রোগের আরেকটি ধরণ, যা বংশগত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে । যদি কোনও পরিবারের পরপর তিনটি প্রজন্ম ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে সেই পরিবারের সন্তানদের 25 বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য হাঁটা কতটা উপকারী ?
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য প্রতিদিন হাঁটা অত্যন্ত উপকারী । 'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর তথ্যে জানা গিয়েছে, সপ্তাহে 150 মিনিট হাঁটা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে । এর অর্থ হল প্রতিদিন 30 থেকে 35 মিনিট হাঁটা যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুবিধাজনক একটি অভ্যাস হিসেবে গণ্য হয় । এই রুটিনটি তখনই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়, যখন এর সঙ্গে 10 মিনিটের 'ওয়ার্ম-আপ' (শরীর গরম করার ব্যায়াম) এবং সাধারণ শরীরচর্চা যুক্ত করা হয় । 'প্রি-ডায়াবেটিস' এবং 'ডায়াবেটিস'-এর মধ্যে পার্থক্য কী ? প্রি-ডায়াবেটিস পর্যায়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ?
রক্তে শর্করার মাত্রা এবং HbA1c-এর নির্দিষ্ট মানের ওপর ভিত্তি করেই ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয় । যদি খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা 126 mg/dL-এর বেশি হয়, তবে ওই ব্যক্তিকে ডায়াবেটিস রোগী হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ পক্ষান্তরে, যদি এই মাত্রা 100 mg/dL-এর নীচে থাকে, তবে ওই ব্যক্তির রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক (ডায়াবেটিস-মুক্ত) বলে ধরে নেওয়া হয় । যাদের খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা 101 থেকে 125 mg/dL-এর মধ্যে থাকে, তাদের 'প্রি-ডায়াবেটিক' হিসেবে গণ্য করা হয় । খাবার খাওয়ার পরবর্তী রক্তে শর্করার মাত্রা আদর্শগতভাবে 140 mg/dL-এর নিচে থাকা উচিত । HbA1c-এর মাত্রা ৫.৬%-এর নিচে থাকলে তা স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় । একজন প্রি-ডায়াবেটিক ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া প্রতিরোধ করতে পারেন ।
অফিস বা অন্যান্য জনসমাগমপূর্ণ স্থানে ডায়াবেটিস রোগীদের কী ধরনের জরুরি সহায়তা প্রদান করা উচিত ?
সাধারণত, ডায়াবেটিস রোগীদের 'হাইপোগ্লাইসেমিয়া' বা রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ার (low blood sugar) ঝুঁকি বেশি থাকে । এরফলে অনেক সময় মাথা ঘোরা এবং এমনকি অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে । রোগী যদি সচেতন বা সজাগ থাকেন, তবে তাকে কোনও মিষ্টি সিরাপ বা ফলের রস খেতে দেওয়া যেতে পারে । তবে, রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ার কারণে কোনো ডায়াবেটিস রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে যান, তবে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে মুখে করে কোনও কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না । এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে, রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে 108 নম্বরে কল করুন এবং নিশ্চিত করুন যেন তিনি দ্রুততম সময়ে চিকিৎসাসেবা পান ।
'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' সম্পর্কে ধারণা থাকা একজন ডায়াবেটিস রোগীর জন্য কীভাবে উপকারী হতে পারে ?
ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কোন খাবারগুলি খাওয়া উচিত এবং কোনটি বর্জন করা উচিত—সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' একটি মৌলিক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে । এটি খাবারের সঠিক পরিমাণ বা 'পোর্শন সাইজ' নির্ধারণ করতেও সহায়তা করে । গ্লাইসেমিক ইনডেক্স হল একটি বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বা পরিমাপক, যা নির্দেশ করে যে—কোনো নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণ করার পর তা রক্তে শর্করার মাত্রা ঠিক কতটা বাড়িয়ে তোলে । যদি কোনও খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-এর মান 50 থেকে 55-এর বেশি হয়, তবে ডায়াবেটিস রোগীদের সেই খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত । দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল 'গ্লাইসেমিক লোড', যা মূলত আপনি ঠিক কী পরিমাণে খাবার গ্রহণ করছেন তা নির্ধারণ করে । গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-এর তালিকা ICMR-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- ডায়াবেটিস ডায়েটে বড় বদল, ব্যক্তিভেদে তৈরি হচ্ছে 'প্রিসিশন' খাদ্যতালিকা
- ডায়াবেটিস থেকে কি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাওয়া সম্ভব ? কী বলছেন চিকিৎসক ?
- ডায়াবেটিসও কেড়ে নিতে পারে দৃষ্টিশক্তি ! 'ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি' থেকে চোখকে রক্ষা করবেন কীভাবে ?
- গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের বাড়বাড়ন্ত, মা ও সন্তানের জন্য কতটা বিপজ্জনক ? জানুন চিকিৎসকের পরামর্শ