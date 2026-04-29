গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের বাড়বাড়ন্ত, মা ও সন্তানের জন্য কতটা বিপজ্জনক ? জানুন চিকিৎসকের পরামর্শ
গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের সমস্য়া মা ও সন্তানের জন্য কতটা ক্ষতি হতে পারে ? চিকিৎসকের সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : April 29, 2026 at 2:34 PM IST
বর্তমান সময়ে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস বা জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে । গাইনোকোলজিস্ট বিভাগের চিকিৎসক পৌলমী সরকারের মতে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে বিশ্বজুড়ে প্রতি ছয়জন গর্ভবতী মহিলার মধ্যে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন । ভারতে এই হার আরও বেশি ৷ প্রতি আটজনের মধ্যে একজন গর্ভবতীর শরীরে ডায়াবেটিস ধরা পড়ছে । বিশেষত শহরাঞ্চলে এই প্রবণতা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি ।
চিকিৎসকদের মতে, জীবনযাত্রার পরিবর্তনই এর অন্যতম প্রধান কারণ । পশ্চিমা জীবনধারার প্রভাব, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, কম শারীরিক পরিশ্রমসব মিলিয়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ছে । এছাড়া দেরিতে মাতৃত্ব গ্রহণের প্রবণতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ।
বর্তমানে অনেক নারী 30 বা তার বেশি বয়সে গর্ভধারণ করছেন, যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে । এর পাশাপাশি স্থূলতা, অতিরিক্ত ওজন, এবং পারিবারিক ইতিহাস থাকলেও ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায় । চিকিৎসক পৌলমী সরকার বলেন, "গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের প্রভাব শুধু মায়ের শরীরেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব পড়ে গর্ভস্থ শিশুর উপরেও । প্রাথমিক পর্যায়ে এটি গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । এছাড়া শিশুর জন্মগত ত্রুটি, হৃদরোগ বা অতিরিক্ত ওজন (ম্যাক্রোসোমিয়া) নিয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে ।
চিকিৎসকের কথায়, অনেকক্ষেত্রে মায়ের গর্ভে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বেড়ে যাওয়া (পলিহাইড্রামনিওস) দেখা যায় ৷ যা প্রিম্যাচিউর ডেলিভারি বা সময়ের আগেই প্রসবের ঝুঁকি বাড়ায় । ডেলিভারির সময়ও জটিলতা দেখা দিতে পারে । শিশুর ওজন বেশি হওয়ার কারণে স্বাভাবিক প্রসব কঠিন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় সিজারিয়ান অপারেশনের প্রয়োজন হয় । জন্মের পর শিশুর শরীরে হঠাৎ রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া (হাইপোগ্লাইসেমিয়া), জন্ডিস বা সংক্রমণের ঝুঁকিও থাকে । তাই জন্মের পরপরই শিশুর ব্লাড সুগার নিয়মিত পরীক্ষা করা এবং দ্রুত মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরি ।
মায়ের ক্ষেত্রেও ডায়াবেটিসের প্রভাব গুরুতর হতে পারে । প্রসবের পরে সংক্রমণ, ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া এবং অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে । তাই গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুপ্রতীক ভট্টাচার্য্যের মতে, "গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস মূলত দুই ধরনের একটি হল আগে থেকেই থাকা ডায়াবেটিস এবং অন্যটি গর্ভাবস্থায় নতুন করে তৈরি হওয়া জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস । অনেক ক্ষেত্রে গর্ভধারণের আগেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি । প্রয়োজনে ট্যাবলেটের পরিবর্তে ইনসুলিন ব্যবহার করা হয়, কারণ ইনসুলিন মা ও শিশুর জন্য নিরাপদ ।"
গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস শনাক্ত করতে সাধারণত 75 গ্রাম গ্লুকোজ দিয়ে ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট (OGTT) করা হয় । প্রথম ভিজিটেই এই পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে 24-28 সপ্তাহের মধ্যে আবার পরীক্ষা করা হয় । এছাড়া HbA1c টেস্টের মাধ্যমে গত তিন মাসের গড় রক্তে শর্করার মাত্রা জানা যায় । বর্তমানে পিসিওডি বা পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি দেখা যাচ্ছে । কারণ এই অবস্থায় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বাড়ায় । তাই যাঁরা পিসিওডিতে ভুগছেন, তাঁদের গর্ভধারণের আগে ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
চিকিৎসকদের মতে, গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস পুরোপুরি এড়ানো না গেলেও সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব । সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই চারটি বিষয় মেনে চললেই অনেকাংশে নিরাপদ থাকা যায় ।
