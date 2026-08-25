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সাবধান ! ডায়াবেটিস ও স্থূলতার ওষুধ চুল পড়ার কারণ হতে পারে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

আপনি যদি ওজন কমানোর জন্য ওষুধের ওপর নির্ভর করেন কিংবা ডায়াবেটিসের ওষুধ খেতে বাধ্য হন, তবে এই তথ্যটি আপনার জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে ।

Lifestyle
ডায়াবেটিস ও স্থূলতার ওষুধ চুল পড়ার কারণ হতে পারে, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 25, 2026 at 11:46 AM IST

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অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে ডায়াবেটিস ও স্থূলতা বৃদ্ধির সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠছে । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ওষুধ অপরিহার্য হলেও, স্থূলতা মোকাবিলায় মানুষ এখন শরীরচর্চার পরিবর্তে ওষুধের ওপরই বেশি ঝুঁকছে । সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ডায়াবেটিস ও স্থূলতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধগুলি স্বাস্থ্যগত সুফল দিলেও, এগুলির কারণে চুলের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ।

ডায়াবেটিস ও স্থূলতার ওষুধের কারণে চুলের ওপর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ডায়াবেটিস ও স্থূলতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধগুলো চুলের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে, জিএলপি-১ রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট (GLP-1 RA) জাতীয় ওষুধ যেমন- ওজেম্পিক (Ozempic) এবং বিশেষ করে সেমাগ্লুটাইড (semaglutide) ও তিরজেপাটাইড (tirzepatide)—চুলের বৃদ্ধির ওপর এমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে যার ফলে টাক পড়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে । গবেষকরা দেখেছেন, এসজিএলটি-2 (SGLT-2) ইনহিবিটর গ্রহণকারীদের তুলনায় জিএলপি-1 আরএ (GLP-1 RA) গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে টাক পড়ার ঝুঁকি 37% বেশি এবং ডিপিিপি-4 (DPP-4) ইনহিবিটর গ্রহণকারীদের তুলনায় এই ঝুঁকি 68% বেশি ।

টাইপ 2 ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও স্থূলতা হ্রাসে সেমাগ্লুটাইডের ভূমিকা:

সেমাগ্লুটাইড হল এমন একটি ওষুধ যা মূলত টাইপ 2 ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এবং স্থূল বা অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের ওজন কমাতে ব্যবহৃত হয় । কার্যপদ্ধতির দিক থেকে এটি 'জিএলপি-1 রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট' (GLP-1 receptor agonists) নামক ওষুধ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ৷ এগুলি শরীরের একটি প্রাকৃতিক হরমোনের অনুকরণে কাজ করে খিদে দমন ও ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে ।

এটি DPP-4 এনজাইমের কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে কাজ করে: DPP-4 ইনহিবিটর হল এক ধরণের ওষুধ যা DPP-4 এনজাইমকে বাধা দেয় এবং ইনসুলিন নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে ৷ ফলে ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য এগুলি সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয় । এই গবেষণায়, 2019 সালের জানুয়ারি থেকে 2024 সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট ব্যবহারকারীদের সাথে 15,221 জন SGLT-2 ইনহিবিটর ব্যবহারকারীর তুলনা করা হয়েছে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই ওষুধগুলি চুলের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12530271/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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