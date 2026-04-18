বাড়িতেই তৈরি করুন এই ডিটক্স ওয়াটারগুলি ! গরমে শরীর হাইড্রেট থাকবে

বাড়িতেই তৈরি করুন এই ডিটক্স ওয়াটারগুলি ! গরমে শরীর হাইড্রেট থাকবে
ডিটক্স ওয়াটার বলতে সহজ কথায় সাধারণ জলকে আরেকটু বেশি আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর করে তোলাকেই বোঝায় ।
Published : April 18, 2026 at 12:37 PM IST
ঘরে বসেই ডিটক্স ওয়াটার তৈরি করা অত্যন্ত সহজ ৷ এটি আপনার শরীরকে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি মৃদু ডিটক্সিফিকেশনেও সহায়তা করে । আজকাল অনেকেই একটি সুস্থ জীবনধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের দৈনন্দিন রুটিনে ডিটক্স ওয়াটারকে অন্তর্ভুক্ত করছেন । এর সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, এটি তৈরি করতে আপনার কোনও দামী উপকরণের প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র কিছু ফল, সবজি এবং জলই যথেষ্ট ।
ডিটক্স ওয়াটার কী ?
ডিটক্স ওয়াটার আসলে কী ! এটি মূলত সাধারণ জলই, যার মধ্যে ফল, সবজি কিংবা ভেষজ উপাদান মিশিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ভিজিয়ে রাখা হয় । এর ফলে সেই উপাদানগুলির স্বাদ ও পুষ্টিগুণ জলের সঙ্গে মিশে যায় । মনে করা হয়, এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন দূর করতে, হজমশক্তি বাড়াতে এবং ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে ।
লেবু ও পুদিনা: ডিটক্স ওয়াটার তৈরির সবচেয়ে সহজ উপায় হল লেবু ও পুদিনার মিশ্রণ তৈরি করা । এটি করতে হলে একটি বোতল বা জগ-এ কিছুটা জল নিন; তাতে অর্ধেকটি লেবু পাতলা করে কেটে মিশিয়ে দিন এবং সঙ্গে কয়েকটি পুদিনা পাতা দিয়ে দিন । এরপর বোতলটি 2 থেকে 3 ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন । আপনার ডিটক্স ওয়াটার এখন প্রস্তুত । আপনি সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে এটি পান করতে পারেন ।
শসা এবং লেবু: আরেকটি ভালো বিকল্প হল শসা ও লেবু দিয়ে তৈরি 'ডিটক্স ওয়াটার'। শসা শরীরের ভিতর শীতলতা প্রদান করে এবং শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । এটি তৈরি করতে একটি শসা পাতলা করে কেটে নিন, এর সঙ্গে লেবুর কয়েকটি টুকরো এবং এক টুকরো আদা যোগ করুন । এই উপাদানগুলি জলের সঙ্গে মিশিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিন। গ্রীষ্মকালে এই পানীয়টি বিশেষভাবে উপকারী ।
আপেল এবং দারুচিনি: আপনি যদি কিছুটা মিষ্টি স্বাদ পছন্দ করেন, তবে আপেল এবং দারুচিনি বেছে নিতে পারেন । একটি আপেল পাতলা টুকরো করে কেটে নিন এবং এর সঙ্গে এক টুকরো ছোট দারুচিনি যোগ করুন । এগুলি জলের সঙ্গে মিশিয়ে সারারাত রেখে দিন । সকালের মধ্যে জলটিতে আপেল ও দারুচিনির এক মৃদু ও মিষ্টি স্বাদ মিশে যাবে ।
ডিটক্স ওয়াটারের উপকারিতা (Benefits Of Detox Water):
ডিটক্স ওয়াটার পান করার নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে । এটি শরীরকে সতেজ ও আর্দ্র রাখে, খিদে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং ওজন কমাতেও ভূমিকা রাখতে পারে । এছাড়া এটি হজমশক্তির উন্নতি ঘটায় এবং ত্বককে দাগহীন ও উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে । তবে এটি মনে রাখা জরুরি যে, ডিটক্স ওয়াটার কোনও জাদুকরী নিরাময় নয়; সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি গ্রহণ করলেই কেবল এটি কার্যকর ফলাফল প্রদান করে । তাছাড়া, ফল ও সবজির টুকরোগুলি 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জলের মধ্যে ফেলে রাখবেন না; কারণ এতে পানীয়টির স্বাদ ও গুণমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)