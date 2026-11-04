10 ঘণ্টা ঘুমিয়েও কেন ফ্রেশ লাগছে না ? কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে মনে

10 ঘণ্টা ঘুমিয়েও কেন ফ্রেশ লাগছে না ? কারণ লুকিয়ে থাকতে পারে মনে
Depression and Sleep: পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পাওয়া এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও ক্লান্ত বোধ করা এসবই মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির লক্ষণ হতে পারে ।
Published : November 4, 2026 at 2:20 PM IST
প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর সতেজ বোধ করার পরিবর্তে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ বোধ করা স্বাভাবিক নয় । এমনকি সন্ধ্যার দিকে কিছুটা ভালো বোধ করলেও, প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি বা খুব কম ঘুমানোর ফলে সারাদিনই শরীরে শক্তির অভাব অনুভূত হতে পারে । অনেক সময় মানুষ সপ্তাহের কর্মদিবসগুলিতে ঠিকমতো ঘুমাতে না পারলেও কোনওমতে দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করে যান, কিন্তু সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনে তাদের ঘুমের ঘাটতি পূরণের তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয় । কারও কারও ক্ষেত্রে শক্তির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে, এমনকি তারা অসুস্থও বোধ করতে পারেন ।
এটি মনে রাখা জরুরি, অপর্যাপ্ত বা খারাপ ঘুম শরীরের শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় । মনে হতে পারে যে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক আছে, কিন্তু যদি ঘুমের ধরণ খারাপ হয় এবং খিদে লাগার অভ্যাসে অনিয়ম বা অস্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আসে, তবে হতে পারে আপনি বিষণ্নতায় ভুগছেন । চিকিৎসকদের মতে, বিষণ্নতা থেকে সেরে ওঠার প্রক্রিয়ায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলোর একটি হল- পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুমের উপর গুরুত্ব দেওয়া । প্রকৃতপক্ষে, বিষণ্নতায় ভোগা কোনও ব্যক্তি যখন পর্যাপ্ত ঘুমানোর সুযোগ পান, তখন তিনি নিজের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন ।
ঘুম এবং বিষণ্ণতার মধ্যে সম্পর্ক
যদি বিষণ্ণতা এড়াতে চান, তবে প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ হল ঘুম-সম্পর্কিত যেকোনও সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলো চিহ্নিত করা । প্রকৃতপক্ষে, ঘুমের অভাব অথবা এর বিপরীতে, অতিরিক্ত ঘুম আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তুলতে পারে । আপনি হয়তো ঘন ঘন বা হঠাৎ করে রাগ, ক্রমাগত খিটখিটে মেজাজ, অথবা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষমতার মতো সমস্যায় ভুগতে পারেন ৷ এই ধরনের সমস্যাগুলো ব্যক্তিগত, পেশাগত এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । অধিকন্তু, যদি ঘুমের সমস্যা এবং বিষণ্ণতা উভয় নিয়েই ভুগে থাকেন, তবে এগুলি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে । এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ঘুমের সমস্যা তা কম ঘুম হোক বা বেশি ঘুম বিষণ্ণতার প্রাথমিক সতর্ক সংকেতগুলির মধ্যে অন্যতম ৷ ফলে এগুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
সার্কাডিয়ান রিদম (জৈবিক ছন্দ) সংক্রান্ত বিষণ্নতা কী ?
বর্তমানে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করা, নাইট শিফটে কাজ করা এবং দেরিতে বাইরে খাওয়ার সংস্কৃতির মতো বিষয়গুলি শরীরের জৈবিক ঘড়ি (Biological clock) ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট করে দেয় । এটি মেলাটোনিন নামক হরমোনের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যা ঘুমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত । মেলাটোনিনের মাত্রায় এই বিঘ্ন ঘটলে সেরোটোনিন ও ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারগুলির উপরও প্রভাব পড়ে, যা আমাদের মেজাজ বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে । বিষণ্নতার লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার পিছনে এটি একটি বড় ভূমিকা পালন করে ।
যদি আপনার মধ্যে নীচের লক্ষণগুলি দেখা দেয়, তবে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন:
রাত 2:00 বা 3:00 টের আগে ঘুমাতে না পারা এবং সকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমানোর ইচ্ছা থাকা ।
সারাদিন ধরে ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করা এবং গভীর রাতে তীব্র খিদে পাওয়া ।
উদ্বেগ বা মানসিক চাপের সময় অতিরিক্ত ঘুমানোর প্রবণতা থাকা ।
সাধারণ কাউন্সেলিং বা বিষণ্নতার ওষুধে খুব একটা কাজ না হওয়া ।
জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন
রাতে স্ক্রিন টাইম (মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার) কমিয়ে আনার চেষ্টা করুন ।
দিনের বেলা বাইরে সময় কাটান বা শারীরিক পরিশ্রম বাড়ান ।
ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী মেনে চলুন ।
গভীর রাতে ক্যাফেইন, অ্যালকোহল বা ভারী খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন ।
ঘুম সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ
ইনসোমনিয়া (অনিদ্রা): বিষণ্নতায় ভোগা অনেক রোগীর ক্ষেত্রেই এটি একটি সাধারণ সমস্যা ।
হাইপারসোমনিয়া (অতিরিক্ত ঘুম): এতে মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ঘুমায়, যারফলে সারাদিন মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে ।
স্লিপ অ্যাপনিয়া: ঘুমের মধ্যে বারবার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার একটি অবস্থা । এটি ঘুমের গভীরতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে এবং প্রতিকার না করা হলে বিষণ্নতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে ।
নিজের শরীরের কথা শুনুন
বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেডলাইন পূরণ করার চাপ এবং রাত জেগে থাকার সংস্কৃতি এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যে, বিষণ্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষণগুলিকে আমরা প্রায়শই উপেক্ষা করে যাই । একবার ভেবে দেখুন, যদি ঘুমের সমস্যা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তবে কী হবে ? বাস্তবতা হল, এর ফলে কেবল জীবনযাত্রাজনিত বিভিন্ন শারীরিক রোগেই আক্রান্ত হবেন না, বরং খুব দ্রুত বিষণ্নতার শিকারও হতে পারেন । যদি ঘুমের মান উন্নত করতে চান এবং বিষণ্নতা থেকে দূরে থাকতে চান, তবে খেয়াল করুন আপনার বর্তমান অভ্যাসের কারণে শরীর কতটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে । অস্বাভাবিক সময়ে বা গভীর রাতে খাওয়া-দাওয়া করা এবং ঘুমানোর অভ্যাসটি এতটাই সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কেবল এই দুটি কারণেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি ।
এটি বোঝা জরুরি, শরীরের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি রয়েছে ৷ এটি আমাদের খেয়ালখুশি মতো চলে না । সকালবেলা শরীর বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের উপর মনোযোগ দেয় এবং সকাল 9টা থেকে বিকেল 3টে পর্যন্ত সময়টি পুষ্টি গ্রহণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত থাকে । বিকেল 3টে থেকে রাত 9টার মধ্যে শরীর গৃহীত পুষ্টি উপাদানগুলিকে প্রক্রিয়াজাত করে ৷ এই কারণেই সন্ধ্যায় হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এরপর রাত 9টা থেকে ভোর 3টে পর্যন্ত যে সময়ে আমরা সাধারণত ঘুমিয়ে থাকি শরীর নিজেকে পুনর্গঠন বা মেরামতের কাজ চালায় । আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে, ভোর 3টে থেকে সকাল 10টা পর্যন্ত ঘুমালে এই মেরামতের প্রক্রিয়াটি একইভাবে চলতে থাকবে, কিন্তু আসলে তা হয় না । শরীরের স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতির বিপরীতে চললে অসুস্থ হওয়াটা অনিবার্য ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3181883/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)