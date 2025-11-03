ডার্ক চকলেট ও বেরি স্মৃতিশক্তি উন্নত করে ! গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় এই দু'টি জিনিস যোগ করুন ৷ যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণভাবে উপকারী হবে ৷
Published : November 3, 2025 at 9:00 AM IST
যদি আপনি প্রায়শই কিছু ভুলে যান বা মানসিক চাপ অনুভব করেন, তাহলে এই খবরটি আপনার জন্য কার্যকর হতে পারে । সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ডার্ক চকলেট এবং বেরির মতো খাবারগুলি কেবল আপনার মেজাজ উন্নত করে না বরং স্মৃতিশক্তি এবং মানসিক ক্ষমতাও বাড়ায় ৷
আপনি কি প্রতিদিন ভুলে যাওয়ার সমস্যা বা মানসিক চাপে ভুগছেন ? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার জন্য এই জিনিস সেরা । বিজ্ঞানীরা এখন প্রমাণ করেছেন যে আপনার রান্নাঘরের কিছু জিনিস - যেমন ডার্ক চকলেট এবং বেরি (ব্ল্যাকবেরি, স্ট্রবেরি ইত্যাদি) যা আপনার স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে এবং মানসিক চাপ কমাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে ।
বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই দু'টি খাবারে পাওয়া ফ্ল্যাভানল নামক উপাদান মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এই উপাদানগুলি শরীরে হালকা ব্যায়ামের মতো প্রতিক্রিয়া তৈরি করে ৷ যা মস্তিস্কে মানসিক শান্তি দিতে সাহায্য় করে ৷
ফ্ল্যাভানল কীভাবে কাজ করে ?
ফ্ল্যাভানল হল প্রাকৃতিক যৌগ যা কোকো, ডার্ক চকলেট, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি এবং ব্ল্যাকবেরির মতো ফলের মধ্যে পাওয়া যায় । এই যৌগগুলি স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং মস্তিষ্ককে হালকা চাপের অবস্থায় ফেলে । এই হালকা চাপ আসলে উপকারী কারণ এটি মনোযোগ, মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করে ।
বিজ্ঞানীদের মতে, যখন আমরা ফ্ল্যাভানল সমৃদ্ধ খাবার খাই তখন এটি মস্তিষ্কে ডোপামিন এবং নোরপাইনফ্রিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটারগুলিকে সক্রিয় করে । এই রাসায়নিকগুলি আমাদের মেজাজ, শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে ।
গবেষণাটি কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল ?
গবেষণায় গবেষকরা ফ্ল্যাভানলের প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য ইঁদুরের উপর 10 সপ্তাহের একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন । কিছু ইঁদুরকে প্রতিদিন ফ্ল্যাভানল সম্পূরক দেওয়া হয়েছিল, অন্যদের একটি সাধারণ খাবার খাওয়ানো হয়েছিল । ফলাফলগুলি আশ্চর্যজনক ছিল:
ফ্ল্যাভানল গ্রহণকারী ইঁদুরগুলি আরও সক্রিয় ছিল ৷ তাদের আচরণ দ্রুত ছিল এবং তারা দ্রুত নতুন জিনিস শিখেছিল । স্মৃতিশক্তি এবং শেখার সঙ্গে সম্পর্কিত রাসায়নিকগুলির তাদের মস্তিষ্কের স্তরও উন্নত করার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ।
গবেষকরা বিশ্বাস করেন যদি মানুষের মধ্যে এই প্রভাব দেখা যায়, তাহলে এই গবেষণা মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসের মতো ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলির জন্য একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে । গবেষকরা জানান, ফ্লাভানল দ্বারা উৎপাদিত জৈবিক প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যায়ামের মতোই । নিয়মিত খেলে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং জীবনযাত্রার মান উভয়ই উন্নত করতে পারে । তবে কোনও কিছুই অতিরিক্ত ভালো না শরীরের জন্য ৷ তাই অবশ্যই আপনার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গ্রহণ করুন ৷
কীভাবে এগুলি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন ?
- কঠিন কিছু করার দরকার নেই । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কেবল অল্প পরিমাণে ডার্ক চকলেট বা তাজা বেরি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
- ব্রেকফাস্টে ওটস বা দইয়ের সঙ্গে ব্লুবেরি বা স্ট্রবেরি খান ।
- সারা দিন মাঝে মাঝে এক বা দুই টুকরো ডার্ক চকলেট খান ।
- অতিরিক্ত মিষ্টি দুধের চকলেট এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে চিনি বেশি এবং ফ্ল্যাভানল কম থাকে ।
- আজকের দ্রুতগতির জীবনে মানসিক ক্লান্তি, চাপ এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস সাধারণ । যদি চকলেট এবং বেরির মতো সুপারফুড আপনার মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে পারে ৷ তাহলে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করলে জীবনযাত্রাও অনেকটা সহজ হবে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
