12 বছরের কম বয়সি শিশুদের এই খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন

আপনি কি জানেন যে আজকাল শহরগুলিতে একটি নতুন পণ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা আমাদের শিশু এবং যুবকদের ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে ?

3 থেকে 12 বছর বয়সি শিশুদের কী খাওয়াবেন না (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 12:18 PM IST

Updated : November 22, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
বাচ্চাদের বাবা মা সবসময়ই তাঁদের শিশুদের বলে থাকেন শক্তিশালী হও, বুদ্ধিমান হও, সুস্থ থাকো ৷ কিন্তু প্রতিদিন তাদের প্লেটে যে খাবার যায় তা কি স্বাস্থ্যকর ? এই প্রশ্নটি প্রতিটি পিতামাতার জন্য যারা আদর করে তাদের বাচ্চাদের যা খুশি তাই খাওয়ান । বিস্কুটের মিষ্টি, মিহি ময়দার স্বাদ এবং চিপসের আনন্দ ।

ফলস্বরূপ এই অস্বাস্থ্যকর খাবারগুলি তাদের বাচ্চাদের শরীর তৈরি করে না, বরং তাদের ভেতর থেকে ফাঁকা করে দেয় । শিশুরা বাহ্যিকভাবে রোগে আক্রান্ত হয় না; তারা তাদের খাদ্যের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় । তাই যদি কিছু জিনিস খাওয়ানো বন্ধ করে দোন বাবা মা রা তাহলে শিশুরা সুস্থ থাকলে আগামী দিনগুলিতে । কারণ সত্যিকারের ভালোবাসা তাদের কিছু খাওয়ানোর মধ্যে নয়, বরং তাদের সঠিক জিনিস খাওয়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ।

Children Health
12 বছরের কম বয়সি শিশুদের কিছু জিনিস খাওয়া উচিত নয় (Getty Image)


3 থেকে 12 বছর বয়সি শিশুদের কী খাওয়াবেন না ?

চা এবং বিস্কুট: এই দুটি খাবার স্বাস্থ্যকর খাবার নয়, বরং ধীরগতির বিষ। এগুলো আপনার সন্তানের শক্তি নষ্ট করে দিতে পারে । পরিবর্তে, আপনি সকালে আপনার শিশুকে দুধ এবং চারটি ভেজানো আমন্ড দিতে পারেন । পুষ্টিবিদরা জানান, আমন্ড ভিজিয়ে খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায় এছাড়াও বাচ্চাদের খেতেও সুবিধা হয় ৷

পরিশোধিত খাবার: শিশুদের পাও, টোস্ট এবং রুটির মতো পরিশোধিত ময়দাযুক্ত খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন । এই খাবারগুলিতে কার্যত পুষ্টির অভাব রয়েছে এবং এগুলি শিশুদের জন্যও ক্ষতিকারক হতে পারে । এগুলি তাদের পেট ভরাতে পারে, কিন্তু তাদের শরীর নয় ।

ম্যাগি, পাস্তা, পিৎজা এবং বার্গার: আজকাল, ম্যাগি, পাস্তা, পিৎজা এবং বার্গার একটি জনপ্রিয় পছন্দ হয়ে উঠেছে । এই খাবারগুলি শিশুদের জন্য অস্বাস্থ্যকর । এগুলি তাদের পেট ভরাতে পারে, কিন্তু কোনও পুষ্টি সরবরাহ করবে না । এরফলে ক্লান্তি, বিরক্তি এবং স্থূলতা দেখা দিতে পারে ।

ঠান্ডা পানীয়, কেক এবং পেস্ট্রি: এই সব পণ্যই অস্বাস্থ্যকর তালিকার মধ্যে পড়ে । কোল্ড ড্রিঙ্কস, কেক এবং পেস্ট্রির ক্ষেত্রে কেবল একটি জিনিসই দায়ী ৷ তা হল অতিরিক্ত চিনি । এরফলে ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হতে পারে ।

Health
শিশুদের কী খাওয়ানো উচিত ? (Getty Image)

শিশুদের কী খাওয়ানো উচিত ?

ডায়াটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "3 থেকে 12 বছর বয়সি শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোচ্চ যত্ন প্রয়োজন । তবে, অনেক বাবা-মা এটি করেন । এখন প্রশ্ন হল, আমাদের তাদের কী খাওয়ানো উচিত ? ডায়েটিশিয়ান বলেন, আমাদের বাচ্চাদের এমন খাবার খাওয়ানো উচিত যা কেবল তাদের পেটকেই নয় বরং তাদের শরীরকেও পুষ্টি জোগাবে । এর জন্য, প্রতিদিন একটি ফল, বাদাম এবং গুড়, ঘি-লেপা রুটি এবং ডাল অন্তর্ভুক্ত করুন ৷

এছাড়াও মিলেট ও ডিম বা ওটস এবং রাতে 10 মিনিটের জন্য তাদের পা মাসাজ করুন এবং 1 ঘণ্টা নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করান । এটি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং অসুস্থতার ঝুঁকি দূর করবে ।"

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4149844/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

