আজই দৈনন্দিন এই অভ্যাসগুলি বাদ দিন, শরীরে বড় বিপদ হতে পারে
বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনন্দিন জীবনের কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাস অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ৷ সময়ের আগে আজই সাবধান হয়ে যান ৷
Published : March 17, 2026 at 1:25 PM IST
মানুষ প্রায়শই এমনটা ধরে নেয় যে, বয়স বাড়ার সঙ্গেই কেবল হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন বর্তমান সময়ে অনেক মানুষেরই হজমতন্ত্র অকালে বা সময়ের আগেই দুর্বল হতে শুরু করেছে । এর পিছনের মূল কারণ হল আমাদের পরিবর্তিত জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস । আমাদের অন্ত্রের ভিতরে বসবাসকারী লক্ষ এমনকি কোটি কোটি উপকারী ব্যাকটেরিয়া, যাদের সমষ্টিগতভাবে 'মাইক্রোবায়োম' বলা হয় ৷ তারা হজম প্রক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । কিন্তু যখন আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি অনিয়মিত হয়ে পড়ে, তখন এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যটি ভেঙে পড়তে শুরু করে । এই বিশৃঙ্খলার পরিণতি হিসেবে পেট ফাঁপা, গ্যাসের সমস্যা, হজমশক্তির দুর্বলতা এবং নানাবিধ শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ার মতো লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পারে । তবে ভালো বিষয় হল মাত্র কয়েকটি সাধারণ পরিবর্তন বা সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য কার্যকরভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ।
আপনার হজমশক্তি কি আগের চেয়ে দুর্বল মনে হচ্ছে ? বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনন্দিন জীবনের কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাস অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ৷ যার ফলে হজমশক্তি সময়ের আগেই বার্ধক্যের শিকার হয় । প্রক্রিয়াজাত খাবার, খাবারে আঁশের (fiber) স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ এমন সব বিষয়ই অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে । আপনার হজমশক্তিকে দুর্বল করে তুলছে এমন দৈনন্দিন ভুলগুলি সম্পর্কে জানুন এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আপনি যেসব সহজ পরিবর্তন আনতে পারেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিন ।
প্রক্রিয়াজাত ও স্বল্প-তন্তুযুক্ত খাবার: বর্তমানে, প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার মানুষের খাদ্যাভ্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । এই ধরণের খাবারে তন্তুর (fiber) পরিমাণ থাকে অত্যন্ত কম এবং প্রিজারভেটিভ বা সংরক্ষক উপাদানের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই খাবারগুলি অন্ত্রের ভেতরের আবরণের ক্ষতি করতে পারে এবং অন্ত্রে বসবাসকারী উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে । যখন অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তখন হজমশক্তি দুর্বল হতে শুরু করে এবং অন্ত্র ধীরে ধীরে সময়ের আগেই বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় ।
ওষুধের অত্যধিক ব্যবহার: অনেকেই সামান্য অসুস্থতার ক্ষেত্রেও অ্যান্টি-বায়োটিক কিংবা ব্যথানাশক ঔষধ সেবন করে থাকেন । চিকিৎসকরা জানান এই ধরণের ঔষধের বারবার ব্যবহারের ফলে অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । এটি অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় এবং হজমজনিত সমস্যাগুলি বাড়িয়ে তোলে । তাই, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়ৈ অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর বলে মনে করা হয় না ।
মানসিক চাপ ও অপর্যাপ্ত ঘুমও হজমপ্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে: দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ এবং অপর্যাপ্ত ঘুম অন্ত্রের স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটাতে পারে । যখন শরীর ক্রমাগত মানসিক চাপের মধ্যে থাকে, তখন শরীরে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ৷ এরফলে হজমপ্রক্রিয়া মন্থর হয়ে যেতে পারে । ফলস্বরূপ, গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যাগুলি আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ কমানো অত্যন্ত জরুরি ।
নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনও একটি অন্যতম কারণ: সারাদিন বসে কাজ করা কিংবা নগণ্য পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম করাও অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেন নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে এবং হজমপ্রক্রিয়াকে সচল ও কার্যকর রাখে । এর বিপরীতে, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার অভ্যাস হজমপ্রক্রিয়াকে মন্থর করে দিতে পারে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্য কীভাবে পুনরুদ্ধার করবেন ?
সুসংবাদ হলো, অন্ত্র বেশ সহনশীল এবং সঠিক অভ্যাস মেনে চললে এটি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে আঁশযুক্ত খাবার, দই কিংবা অন্যান্য গাঁজানো খাবার অন্তর্ভুক্ত করা এর পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা ও পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা ৷ অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বা অণুজীবের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে । যখন এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলি প্রতিদিন মেনে চলা হয়, তখন হজমশক্তির উন্নতি ঘটে এবং শরীর দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
