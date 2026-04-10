কোভিডের পর আমেরিকা-সহ 23টি দেশ এখন 'Cicada' ভ্যারিয়েন্টের কবলে, হু'র সতর্কতা জারি

কোভিডের পর আমেরিকা-সহ 23টি দেশ এখন 'Cicada' ভ্যারিয়েন্টের কবলে, হু'র সতর্কতা জারি
করোনাভাইরাস আবারও রূপ পরিবর্তন করেছে । এর একটি নতুন উপ-ধরণ BA.3.2 এর আবির্ভাব ঘটেছে । এই ধরনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সিকাদা'।
Published : April 10, 2026 at 4:36 PM IST
কোভিড-19-এর একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট BA.3.2, যার ডাকনাম 'Cicada' ৷ 2024 সালের শেষভাগ থেকে নীরবে ছড়িয়ে পড়ার পর বর্তমানে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করছে । এটি ওমিক্রনের একটি অভিনব ও বিপজ্জনক উপ-ভ্যারিয়েন্ট, যা বিশ্বজুড়ে নীরবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে চলেছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে এত বিপুল সংখ্যক মিউটেশন বা রূপান্তর ঘটেছে যে, এটি সম্ভবত আমাদের বর্তমান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং টিকাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হতে পারে । সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভ্যারিয়েন্টটি সর্বপ্রথম 2024 সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত হয় এবং এরপর থেকে বিশ্বের 23টি দেশে এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে । এই প্রেক্ষাপটে, এই ভ্যারিয়েন্টটি আসলে কতটা বিপজ্জনক তা জানা প্রয়োজন ৷
এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটি কতটা বিপজ্জনক ?
করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট BA.3.2 অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং এটি যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের মতো দেশগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে । করোনাভাইরাসের এই নতুন স্ট্রেইন বা প্রজাতিটি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে (WHO) সতর্ক করা হয়েছে । এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটি ওমিক্রন পরিবারেরই একটি অংশ । তবে, এতে 70টিরও বেশি মিউটেশন বা জিনগত পরিবর্তন থাকায়, এটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভাইরাসের অভ্যন্তরীণ গঠনে এমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কারণে এটি সম্ভবত আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে ।
ওমিক্রনের একটি উপ-প্রজাতি বা সাব-ভ্যারিয়েন্ট—BA.3.2 এর উপসর্গগুলি আগের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টগুলির মতোই । ফলে, সংক্রমণের উপসর্গগুলি মূলত শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশে (upper respiratory tract) পরিলক্ষিত হচ্ছে । এই ভ্যারিয়েন্টের প্রধান উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে তীব্র কাশি, গলা ব্যথা, চরম ক্লান্তি, অবসাদ, নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা এবং মৃদু জ্বর; এমনকি যারা টিকা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যেও এই উপসর্গগুলি দেখা যাচ্ছে । অত্যন্ত বিরল কিছু ক্ষেত্রে, ঘ্রাণ বা স্বাদের অনুভূতি হারিয়ে ফেলা এবং রাতে ঘুমানোর সময় অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার ঘটনাও নজরে এসেছে । বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে, এই ভাইরাসটি আগের ভ্যারিয়েন্টগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে । যদিও এই পরিবর্তিত ভ্যারিয়েন্টটি কিছুটা 'ইমিউন এস্কেপ' বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ফাঁকি দেওয়ার সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে যার অর্থ হল এটি টিকার মাধ্যমে অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এড়িয়ে চলতে পারে ৷ তবুও আগের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টগুলির মতোই এটি গুরুতর অসুস্থতা সৃষ্টি করছে বলে মনে হচ্ছে না ।
Cicada ভ্যারিয়েন্টের লক্ষণগুলি কী কী ?
অন্যান্য অধিকাংশ ভ্যারিয়েন্টের মতোই, Cicada ভ্যারিয়েন্টের লক্ষণগুলিও কোভিড-19-এর অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণের লক্ষণের অনুরূপ । CDC-এর তথ্যমতে, এই লক্ষণগুলির মধ্যে:
নাক দিয়ে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া
- জ্বর
- মাথাব্যথা
- ক্লান্তি বা অবসাদ
- হাঁচি
- গলা ব্যথা
- কাশি
- পেশিতে ব্যথা বা সারা শরীরে ব্যথা
- বমি
- ডায়রিয়া
- ঘ্রাণ বা স্বাদের অনুভূতিতে পরিবর্তন
পরীক্ষায় পজিটিভ ফলাফল এলে কী করবেন ?
যদি আপনি অসুস্থ বোধ করেন, তবে পরীক্ষা করান ৷ পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসলে:
বাড়িতে অবস্থান করুন এবং অন্যদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন (আইসোলেট) করে রাখুন ।
আপনার বাড়ির ভিতরের বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা বা ভেন্টিলেশন উন্নত করুন ।
অন্যান্য মানুষের সান্নিধ্যে থাকার সময় N95 মাস্ক অথবা অন্য কোনও উচ্চমানের মাস্ক পরিধান করুন ।
কোভিড টিকা এবং বুস্টার ডোজ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্যের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর রাখুন ।
আপনার লক্ষণগুলির ওপর নজর রাখুন এবং আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর (চিকিৎসকের) সাথে যোগাযোগ বজায় রাখুন ।
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন এবং চিকিৎসার পরিকল্পনা মেনে চলুন ।
পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং মাথাব্যথার মতো লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই কেনা যায় এমন ওষুধ (over-the-counter medications) খান ।
বেঙ্গালুরুর ইন্টারনাল মেডিসিনের প্রধান পরামর্শদাতা ডা: অরবিন্দ এস এন বলেন, "কোভিড-19 ভাইরাসের ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে নতুন নতুন উপ-ধরণ বা সাব-ভ্যারিয়েন্টের আবির্ভাব ঘটছে ৷ এদের মধ্যে অন্যতম হল BA.3.2, যা ওমিক্রন বংশের (lineage) অন্তর্ভুক্ত । এই ভ্যারিয়েন্টটির সংক্রমণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি, যার ফলে এটি মানুষের মধ্যে খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে । সাধারণত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই বিশেষ করে যারা টিকা গ্রহণ করেছেন এই ভাইরাসটি মৃদু থেকে মাঝারি মাত্রার অসুস্থতা সৃষ্টি করে ৷ এক্ষেত্রে ফুসফুস-সংক্রান্ত উপসর্গের পরিবর্তে মূলত শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের (Upper respiratory tract) উপসর্গগুলিই বেশি দেখা যায় ।"
এছাড়াও তিনি বলেন, "BA.3.2 ভ্যারিয়েন্টের সাধারণ উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, গলা ব্যথা, কাশি, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি, শরীর ব্যথা এবং মাথাব্যথা । কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীর স্বাদ বা ঘ্রাণশক্তি সাময়িকভাবে লোপ পেতে পারে ৷ যদিও পূর্ববর্তী ঢেউগুলোর (waves) তুলনায় বর্তমানে এমন ঘটনা অনেক কম দেখা যাচ্ছে । সাধারণত এই অসুস্থতা খুব অল্প সময়ের জন্যই স্থায়ী হয় ৷ তবে রোগের তীব্রতা নির্ভর করে রোগীর বয়স এবং শারীরিক অবস্থার ওপর । এমতাবস্থায়, রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।"
এছাড়া এই অসুস্থতা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলা বাঞ্ছনীয় ৷ যেমন জনাকীর্ণ স্থানে মাস্ক পরা এবং নিয়মিত হাত ধোয়া । যদি জ্বর এবং কাশি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং পরীক্ষা করান । 'Cicada' ভ্যারিয়েন্টটি আমাদের এই বিষয়টিই মনে করিয়ে দেয় যে, করোনাভাইরাস পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এবং এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত (mutate) হচ্ছে । তবে, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে, আপাতত এই ভ্যারিয়েন্টটি বিশ্বজুড়ে কোনও বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি করছে না ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)