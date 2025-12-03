এইচআইভি রোগীদের আর প্রতিদিন ওষুধ খেতে হবে না ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
মডার্ন এআরটি (অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি) হল এইচআইভি চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধের সংমিশ্রণ । এটি ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করে ।
Published : December 3, 2025 at 5:23 PM IST
বর্তমানে এইচআইভি রোগীদের প্রতিদিন ওষুধ খেতে হয় । যদি ওষুধ মিস করা হয়, তাহলে এইচআইভি ভাইরাস সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ৷ যারফলে অসংখ্য জটিলতা দেখা দিতে শুরু হয় । ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি সমাধান খুঁজে পেয়েছেন । তাঁরা বেশ কয়েকটি ওষুধের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে একটি নতুন থেরাপি তৈরি করেছেন । যা একবার খাওয়ার পরে রোগীরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতিদিনের ওষুধের প্রয়োজন দূর করতে পারে । বিজ্ঞানীরা এই থেরাপির পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন বিজ্ঞানীরা । এই ওষুধ খাওয়ার পর, রোগীরা প্রতিদিনের ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে সক্ষম হন । এই ওষুধটি পরবর্তীকালে এক বছরের জন্য ভাইরাসকে দমন করে । প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি দিয়ে এইচআইভির চিকিৎসা করা হচ্ছে । এই ওষুধটি প্রতিদিন গ্রহণ করতে হবে । এই ওষুধটি মিস করা রোগীদের জন্য উল্লেখযোগ্য জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে । অতএব যদি বছরে একটি ওষুধ কার্যকর হতে পারে, তবে এটি এইচআইভি রোগীদের জন্য উল্লেখযোগ্য উপশম হতে পারে ।
ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সান ফ্রান্সিসকোর বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন । যদিও এটি একটি ছোট পরীক্ষা ছিল, এর ফলাফল আশাব্যঞ্জক ছিল । বিজ্ঞানীরা এই ইমিউনোথেরাপি 10 জন এইচআইভি-পজিটিভ ব্যক্তির উপর পরীক্ষা করেছিলেন । এই গবেষণার ফলাফল নেচার জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে ৷ এই সময়ের মধ্যে, রোগীদের নিয়মিত অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল থেরাপি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল । বিজ্ঞানীরা এই রোগীদের একটি সম্মিলিত চিকিৎসা করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল এইচআইভির বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা । এই সংমিশ্রণ থেরাপিতে একটি ভ্যাকসিন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয়কারী ওষুধ ব্যাপকভাবে অ্যান্টিবডি নিরপেক্ষ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই থেরাপি পরিচালনা করার পর, বিজ্ঞানীরা নিয়মিত রোগীদের পরীক্ষা করেছিলেন এবং কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন । ফলাফল চিত্তাকর্ষক ছিল। 10 জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সাতজনের মধ্যে ভাইরাসের মাত্রা অত্যন্ত কম ছিল, এত কম যে এটি কোনও ক্ষতি করার সম্ভাবনা ছিল না । একটি ক্ষেত্রে, ফলাফল আশ্চর্যজনক ছিল: ভাইরাসটি 18 মাস ধরে দমন করা হয়েছিল ।
বিজ্ঞানীদের মতে, এই থেরাপি শরীরের টি-সেলকে এমনভাবে সক্রিয় করে যা ভাইরাসকে পুনরুত্থান করতে পারে না । টি-সেল হল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ, যা দেহে প্রবেশকারী ভাইরাস বা জীবাণুকে নষ্ট করতে বিশেষ ভূমিকা পালন । গবেষকদের দাবি, এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে একটি ফাংশনাল কিউর-এর পথ দেখাতে পারে ৷ অর্থাৎ রোগীরা নিয়মিত ওষুধ ছাড়াই সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবেন । বর্তমান ART শুধু ভাইরাস দমন করে, নির্মূল করতে পারে না । নতুন থেরাপি ভবিষ্যতে ভাইরাস সম্পূর্ণ নির্মূলেরও আশা জাগাচ্ছে ।
বিশ্বব্যাপী বর্তমানে চার কোটিরও বেশি মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত বলেই জানা যায় । ফলে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন এআরটি একটি ভালো চিকিৎসা হতে পারে ৷ তবে এটি নিয়মিত ভীষণভাবে জরুরি ৷ কারণ এটি অবহেলা করলে শরীরে নানান সমস্যার কারণ হতে পারে ৷
এছাড়াও ওষুধ খাওযার বদলে যদি ইমিউনোথেরাপিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে রোগীদের আর প্রতিদিন ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হবে না । ফলে যে কোনও রোগীর ক্ষেত্রেই জীবন ঝুঁকি কম হতে পারে ৷ এছাড়াও এই থেরাপি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও খরচও কম ৷
