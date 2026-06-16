তামার বোতল ফ্রিজে রাখেন ? এটা কি ঠিক ?
তামার পাত্র বা বোতলে রাখা জল পান করা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।
Published : June 16, 2026 at 12:04 PM IST
সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই তামার বোতল থেকে জল পান করা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । এই কারণেই অনেকে প্লাস্টিক বা স্টিলের বোতলের চেয়ে তামার বোতল ব্যবহার করাকে বেশি পছন্দ করেন । তবে গ্রীষ্মকালে একটি সাধারণ প্রশ্ন প্রায়ই উঠে আসে, তামার বোতল কি ফ্রিজে রাখা উচিত ? অনেকে ঠান্ডা জল পাওয়ার জন্য পুরো বোতলটিই ফ্রিজে রেখে দেন, আবার অনেকে মনে করেন যে এমনটা করা ঠিক নয় ।
তামার বোতল কেবল জল রাখার জন্যই নয়, বরং জলের উপকারী গুণাগুণ বজায় রাখার জন্যও ব্যবহৃত হয় । তাই ফ্রিজের তাপমাত্রা তামার বোতলের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে এবং এটি কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, তা জানা জরুরি । জেনে নিন তামার বোতল ফ্রিজে রাখা উচিত কি না ?
তামার বোতল কি ফ্রিজে রাখা উচিত ?
সাধারণত, দীর্ঘ সময়ের জন্য তামার বোতল ফ্রিজে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় না । অত্যন্ত কম তাপমাত্রা তামার স্বাভাবিক গুণাগুণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং বোতলের উজ্জ্বলতাও কমিয়ে দিতে পারে । এমনকি সাধারণ জলও তামার বোতলে দীর্ঘ সময় ধরে জমিয়ে না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় । ঘরের তাপমাত্রায় তামার বোতলে 6 থেকে 8 ঘণ্টা জল রাখা সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয় ৷ এতে জল ও তামার মধ্যে একটি স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।
ঠান্ডা জল পান করতে চাইলে কী করা উচিত ?
আপনি যদি ঠান্ডা জল পছন্দ করেন, তবে তামার বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে তাতে কয়েক টুকরো বরফ মিশিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভালো । এতে আপনাকে বারবার বোতলটি ফ্রিজে রাখতে হবে না ।
কী কী রাখা এড়িয়ে চলা উচিত ?
তামার বোতলে কেবল সাধারণ জল রাখাই শ্রেয় । এতে লেবুর জল, ফলের রস বা কোমল পানীয় রাখা উচিত নয়, কারণ এগুলোর উপাদান তামার সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে ।
মাঝে মাঝে তামার বোতল ফ্রিজে রাখলে বড় কোনও ক্ষতি না হলেও, নিয়মিত এমনটা করা ঠিক নয় । তামার বোতলের জল সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা এবং প্রয়োজনে আলাদাভাবে ঠান্ডা করে নেওয়াটাই উত্তম । এই পদ্ধতি বোতলের গুণমান বজায় রাখে এবং একই সঙ্গে তামার উপকারী গুণগুলোও পাওয়া নিশ্চিত করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3312355/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)