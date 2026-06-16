ETV Bharat / health

তামার বোতল ফ্রিজে রাখেন ? এটা কি ঠিক ?

তামার পাত্র বা বোতলে রাখা জল পান করা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।

Lifestyle Healthy tips
তামার বোতলে কতক্ষণ জল রাখবেন ? (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 16, 2026 at 12:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরপরই তামার বোতল থেকে জল পান করা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । এই কারণেই অনেকে প্লাস্টিক বা স্টিলের বোতলের চেয়ে তামার বোতল ব্যবহার করাকে বেশি পছন্দ করেন । তবে গ্রীষ্মকালে একটি সাধারণ প্রশ্ন প্রায়ই উঠে আসে, তামার বোতল কি ফ্রিজে রাখা উচিত ? অনেকে ঠান্ডা জল পাওয়ার জন্য পুরো বোতলটিই ফ্রিজে রেখে দেন, আবার অনেকে মনে করেন যে এমনটা করা ঠিক নয় ।

তামার বোতল কেবল জল রাখার জন্যই নয়, বরং জলের উপকারী গুণাগুণ বজায় রাখার জন্যও ব্যবহৃত হয় । তাই ফ্রিজের তাপমাত্রা তামার বোতলের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে এবং এটি কীভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত, তা জানা জরুরি । জেনে নিন তামার বোতল ফ্রিজে রাখা উচিত কি না ?

তামার বোতল কি ফ্রিজে রাখা উচিত ?

সাধারণত, দীর্ঘ সময়ের জন্য তামার বোতল ফ্রিজে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় না । অত্যন্ত কম তাপমাত্রা তামার স্বাভাবিক গুণাগুণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং বোতলের উজ্জ্বলতাও কমিয়ে দিতে পারে । এমনকি সাধারণ জলও তামার বোতলে দীর্ঘ সময় ধরে জমিয়ে না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় । ঘরের তাপমাত্রায় তামার বোতলে 6 থেকে 8 ঘণ্টা জল রাখা সবচেয়ে ভালো বলে মনে করা হয় ৷ এতে জল ও তামার মধ্যে একটি স্বাভাবিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।

ঠান্ডা জল পান করতে চাইলে কী করা উচিত ?

আপনি যদি ঠান্ডা জল পছন্দ করেন, তবে তামার বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে তাতে কয়েক টুকরো বরফ মিশিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভালো । এতে আপনাকে বারবার বোতলটি ফ্রিজে রাখতে হবে না ।

কী কী রাখা এড়িয়ে চলা উচিত ?

তামার বোতলে কেবল সাধারণ জল রাখাই শ্রেয় । এতে লেবুর জল, ফলের রস বা কোমল পানীয় রাখা উচিত নয়, কারণ এগুলোর উপাদান তামার সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে ।

মাঝে মাঝে তামার বোতল ফ্রিজে রাখলে বড় কোনও ক্ষতি না হলেও, নিয়মিত এমনটা করা ঠিক নয় । তামার বোতলের জল সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা এবং প্রয়োজনে আলাদাভাবে ঠান্ডা করে নেওয়াটাই উত্তম । এই পদ্ধতি বোতলের গুণমান বজায় রাখে এবং একই সঙ্গে তামার উপকারী গুণগুলোও পাওয়া নিশ্চিত করে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3312355/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. ঘাম ঝরলে চর্বি কমে না, ফিটনেস বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণাটি সম্পর্কে বিজ্ঞান কী বলে জানুন
  2. রান্না ছাড়াই মাত্র 10 মিনিটে তৈরি করুন উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত এই খাবার
  3. এই সবজি কাঁচা না খেয়ে সেদ্ধ করে খেলে দ্বিগুণ স্বাস্থ্যগুণ পাওয়া যায়, জানুন কী কী ?

TAGGED:

COPPER BOTTLE USES BENEFITS
HOW TO USE A COPPER BOTTLE
KEEP COPPER BOTTLE IN REFRIGERATOR
COPPER BOTTLE BENEFITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.