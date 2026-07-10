গ্রীষ্মকালে পিত্ত ও শীতকালে বাতের সমস্যা বৃদ্ধি পায় ! সুস্থ থাকতে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুন

গ্রীষ্মকালে পিত্ত ও শীতকালে বাতের সমস্যা বৃদ্ধি পায় ! সুস্থ থাকতে আয়ুর্বেদ অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুন
আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্য ও ঋতুচক্রের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই অনুযায়ী দৈনন্দিন রুটিন নির্ধারণ করা হয় ৷
Published : July 10, 2026 at 2:21 PM IST
আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্য ও ঋতুচক্রের মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সেই অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রূপরেখা তৈরি করে । গ্রীষ্মকালে শরীরে 'পিত্ত' দোষের (শারীরিক উপাদানের ভারসাম্যহীনতা) প্রকোপ বাড়ে ৷ আবার শীতকালে বাড়ে 'বাত' দোষ । এই কারণেই আয়ুর্বেদ ঋতুভেদে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করে । আপনি যদি সুস্থ থাকার জন্য ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান, তবে আয়ুর্বেদিক নীতি অনুযায়ী ঋতুভেদে খাদ্যাভ্যাস কীভাবে পরিবর্তন করা উচিত, তা নীচে আলোচনা করা হল ৷
গ্রীষ্মকালীন খাদ্যাভ্যাস:
গ্রীষ্মকালে এমন খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা হালকা, স্নিগ্ধ (শরীরে আর্দ্রতা বজায় রাখে এমন) এবং সহজে হজমযোগ্য ।
শরীরকে শীতল রাখে এমন খাবারের পাশাপাশি দুধ, দই এবং ঘোল (বা মাঠা) পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।
খাদ্যতালিকায় করলা, পটল, পাকা টমেটো, খোসাসহ আলু, কাঁচা কলা, সজনে ডাঁটা, পেঁয়াজ, চালকুমড়া, পুদিনা পাতা এবং লেবুর মতো শাকসবজি ও উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।
ডাল বা শস্যজাতীয় খাবারের মধ্যে মুগ ডাল, মসুর ডাল এবং অড়হর ডালকে অত্যন্ত ভালো বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয় ।
ফলের ক্ষেত্রে তরমুজ, খরমুজ, আম, আঙুর এবং কমলার মতো রসালো ফল খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে ।
বর্ষাকালে খাদ্যাভ্যাস
এই ঋতুতে হালকা, সতেজ এবং ভালোভাবে রান্না করা গরম খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
আপনার খাদ্যতালিকায় এমন সব খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন যা 'বাত দোষ' (Vata dosha) প্রশমিত করে, যেমন—গম, বার্লি এবং ভুট্টা ।
শাকসবজির মধ্যে লাউ, ঢেঁড়স, পুদিনা পাতা ও টমেটো—এবং বিশেষ করে সবজির স্যুপ—স্বাস্থ্যকর হিসাবে বিবেচিত হয় ।
কলা, কমলালেবু, ডালিম, আম এবং জামের মতো মৌসুমি ফল খাদ্যতালিকায় রাখুন ।
শরৎকালে খাদ্যাভ্যাস
সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাসের কথা বলা হয়েছে । এই ঋতুতে মিষ্টি ও হালকা খাবার খাওয়া উচিত, যা সহজে হজম হয় ।
বাথুয়া শাক, লাউ, ঝিঙে, পালং শাক এবং ফুলকপির মতো সবজি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত ।
এই ঋতুতে আমলকি, পানিফল এবং বড় কিসমিস প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয় ।
শরৎকালে মধু, মিছরি এবং গুড় খাওয়া উপকারী বলে মনে করা হয় ।
শীতকালে খাদ্যাভ্যাস
এই ঋতুতে মিষ্টি, নোনতা ও টক স্বাদের খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । খাদ্যতালিকায় ঘি, তেল ও মাখন অন্তর্ভুক্ত করুন, কারণ এগুলি 'বাত দোষ' প্রশমিত করতে সাহায্য করে ।
গমের রুটির পাশাপাশি ডাল ও বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা বা কলাই যেমন ছোলা, মুগ ডাল ও বিউলির ডাল খাওয়া উপকারী ।
শীতকালীন শাকসবজি যেমন পালং শাক, বাথুয়া শাক, মেথি শাক, গাজর এবং মটরশুঁটি খান ।
শুকনো ফল ও বাদাম দিয়ে তৈরি লাড্ডুও এই ঋতুতে বেশ জনপ্রিয়; এটি আয়ুর্বেদিক জীবনযাত্রারই একটি অংশ ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7058580/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)