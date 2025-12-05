মহিলাদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে এই বীজগুলি খাওয়া প্রয়োজন

মহিলাদের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে এই বীজগুলি খাওয়া প্রয়োজন
30 বছর বয়সের পর মহিলাদের মধ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ।
Published : December 5, 2025 at 5:09 PM IST
ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মহিলাদের মধ্যে একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, যার ঝুঁকি 30 বছর বয়সের পরে বেড়ে যায় । ক্যালসিয়ামের ঘাটতি অস্টিওপোরোসিস, জয়েন্টে ব্যথা, দাঁতের সমস্যা এবং পেশী দুর্বলতার কারণ হতে পারে । গর্ভাবস্থা এবং মেনোপজের সময় এই সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠতে পারে ।
এমন পরিস্থিতিতে, ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য কেবল দুধ পান করা যথেষ্ট নয় । খাদ্যতালিকায় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ । কিছু বীজ ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস, এবং খাদ্যতালিকায় সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা খুবই উপকারী হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই বীজ সম্পর্কে যা ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য একটি ঔষধ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে ।
তিল: তিল বীজ ক্যালসিয়ামের একটি চমৎকার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় । মাত্র 100 গ্রাম তিলে প্রায় 975 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে, যা এক গ্লাস দুধের চেয়েও বেশি । এতে থাকা জিঙ্ক হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে । তাই, প্রতিদিন এক টেবিল চামচ তিল বীজ খাওয়া মহিলাদের হাড়কে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।
চিয়া বীজ: চিয়া বীজ কেবল ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ নয়, এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ামও রয়েছে । প্রায় 100 গ্রাম চিয়া বীজে 631 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । এই বীজগুলিতে ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়ামও রয়েছে, যা ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করে । চিয়া বীজ জলে ভিজিয়ে, স্মুদিতে যোগ করে, অথবা দইয়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে ।
তিলের বীজ: তিলের বীজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা মহিলাদের হরমোনের ভারসাম্যের জন্য উপকারী । 100 গ্রাম তিলের বীজে প্রায় 255 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । এই বীজগুলিকে পেষ্ট করে খেলে ক্যালসিয়াম শোষণ উন্নত হয় । মেনোপজের পরে মহিলাদের জন্য তিলের বীজ আরও বেশি উপকারী ।
সূর্যমুখী বীজ: সূর্যমুখী বীজে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । 100 গ্রাম সূর্যমুখী বীজে প্রায় 78 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে । এই বীজ হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
কুমড়োর বীজ: কুমড়োর বীজ জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের একটি ভালো উৎস । 100 গ্রাম কুমড়োর বীজে প্রায় 46 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় । জিঙ্ক হাড় গঠন এবং মেরামতে সাহায্য করে । এই বীজ মহিলাদের অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে সহায়ক ।
