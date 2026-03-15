ঘুমোতে যাওয়ার আগে কি অফিস ও কাজের কথা ভাবতে শুরু করেন ? এই ভুল অজান্তেই চক্রকে ব্যাহত করছে

ঘুমোতে যাওয়ার আগে কি অফিস ও কাজের কথা ভাবতে শুরু করেন ? এই ভুল অজান্তেই চক্রকে ব্যাহত করছে
রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু ভুল করে ফেলি, যা আমাদের একটি ভালো ঘুম থেকে বঞ্চিত করে ।
Published : March 15, 2026 at 8:00 AM IST
আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সুগভীর ও তৃপ্তিদায়ক ঘুম ঠিক ততটাই অপরিহার্য, যতটা অপরিহার্য খাবার ও জল । তবে বর্তমান জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে, ঘুমের ঠিক আগমুহূর্তে আমরা প্রায়শই অজান্তেই এমন কিছু ভুল করে ফেলি, যা আমাদের ঘুমের স্বাভাবিক চক্রকে পুরোপুরি ব্যাহত করে ।
এরফলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমরা ক্লান্ত ও আচ্ছন্ন বোধ করি । আপনিও যদি ঘুম থেকে ওঠার পর চরম অবসাদ অনুভব করেন, তবে এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব যে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনিও এই পাঁচটি ভুল করছেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই ভুলগুলি সম্পর্কে ৷
ডিজিটাল যন্ত্রপাতির অত্যধিক ব্যবহার: আজকাল মানুষের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রচলিত অভ্যাস হল ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে মোবাইল ফোন স্ক্রল করা কিংবা ল্যাপটপে কাজ করা । এই স্ক্রিনগুলি থেকে নির্গত নীল আলো আমাদের মস্তিষ্কে মেলাটোনিন উৎপাদনকে ব্যাহত করে । ফোন ব্যবহার কেবল চোখের ওপরই চাপ সৃষ্টি করে না, বরং মনকে সজাগ রেখে ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটায় ।
ঘুমের ঠিক আগে ভারী খাবার খাওয়া: রাতের খাবার এবং ঘুমানোর সময়ের মধ্যে অন্তত 2 থেকে 3 ঘণ্টার ব্যবধান থাকা উচিত । ঘুমাতে যাওয়ার ঠিক আগে ভারী, মশলাদার বা ভাজাভুজি খাবার খেলে তা পরিপাকতন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে । এরফলে অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালাপোড়া এবং বদহজমের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে যা প্রায়শই আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় । তাই রাতের খাবার হালকা রাখাই সবচেয়ে ভালো ।
ক্যাফেইন এবং নিকোটিন: অনেকেই মনে করেন রাতে চা বা কফি পান করলে শরীর ও মন শিথিল হয় বা আরাম মেলে ৷ কিন্তু বাস্তবতা ঠিক এর উল্টো । চা, কফি এবং কোমল পানীয়গুলিতে বিদ্যমান ক্যাফেইন একটি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে ৷ যা মানসিক সজাগতা বা সতর্কতা বাড়িয়ে তোলে । ক্যাফেইনের প্রভাব শরীরের ভেতর প্রায় ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত বজায় থাকতে পারে । একইভাবে তামাক সেবন বা ধূমপানও আপনাকে গভীর ঘুম থেকে বঞ্চিত করে ৷ যারফলে সারা রাত ধরে বারবার আপনার ঘুম ভেঙে যেতে পারে ।
অনিয়মিত ঘুমের সময়সূচি: আমাদের শরীর একটি নির্দিষ্ট 'সার্কাডিয়ান রিদম' বা জৈবিক ছন্দের তালে চলে । আপনি যদি এক রাতে রাত 10টায় ঘুমাতে যান এবং পরের রাতে রাত 2টায়, তবে শরীরের এই অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় । ঘুমানো এবং ঘুম থেকে ওঠার কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচি না থাকলে, মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে কখন তার বিশ্রাম নেওয়া উচিত । এরফলে অনিদ্রার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বা অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা: ঘুমানোর ঠিক আগে কাজ-সংক্রান্ত বিষয়, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা কিংবা পারিবারিক বিবাদ নিয়ে আলোচনা করলে তা আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে শিথিল হতে বাধা দেয় । যখন আপনি মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী কোনও আলোচনায় লিপ্ত হন, তখন আপনার শরীর 'ফাইট-অর-ফ্লাইট' মোডে বা সতর্কাবস্থায় থেকে যায় ৷ যারফলে গভীর ও তৃপ্তিদায়ক ঘুম পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
