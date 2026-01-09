গোড়ালির ব্যথাকে তুচ্ছ মনে করছেন ? এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে
আমরা প্রায়শই আমাদের মুখের এবং হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের প্রতি খুব যত্নশীল, কিন্তু প্রায়শই আমাদের পায়ের সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করি, যা আমাদের শরীরের পুরো ভার বহন করে ।
Published : January 9, 2026 at 11:36 AM IST
আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত প্রদান করে । আমাদের পা কেবল আমাদের ওজন বহন করে না, বরং প্রায়শই গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার প্রাথমিক সতর্কতা সংকেতও প্রদান করে । তবে আমরা প্রায়শই ছোটখাটো পায়ের সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করি ।
যদি আপনি আপনার পায়ে কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, তাহলে তা অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে পারে । জেনে নেওয়া দরকার পায়ের গুরুতর রোগ এবং কীভাবে সেগুলি প্রতিরোধ করবেন ?
অ্যাথলিটস ফুট: যদি আপনি আপনার পা এবং পায়ের আঙুলে চুলকানি এবং জ্বালাপোড়া অনুভব করেন, তাহলে এগুলি অ্যাথলিটস ফুটের লক্ষণ হতে পারে । এটি প্রতিরোধ করার জন্য পা পরিষ্কার এবং শুষ্ক রাখুন ৷ নিয়মিত জুতো এবং মোজা পরিবর্তন করুন ৷ এছাড়াও কখনও খালি পায়ে হাঁটবেন না ।
ফোস্কা: ঘাম হওয়া পা, দীর্ঘক্ষণ হাঁটা বা দাঁড়িয়ে থাকা, এবং ভুল জুতো পরা এই সব কারণেই পায়ে ফোস্কা পড়তে পারে । এটি কোনও গুরুতর সমস্যা নয়, তবে এটি বেশ যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে । উপশম পেতে ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করুন অথবা ফোস্কা ব্যান্ডেজ করুন ।
কর্নস: আপনি হয়তো আপনার পায়ের আঙুল বা তলায় ঘন ত্বক বা পিণ্ড লক্ষ্য করেছেন । কর্নস একটি সাধারণ কারণ । এগুলি জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে এবং চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে । যদি আপনি এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
গেঁটেবাত: শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে গেঁটেবাত হতে পারে । এটি প্রায়শই বুড়ো আঙুল প্রভাবিত করে । কারও কারও ক্ষেত্রে এটি যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে । এটি এড়াতে, একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করুন ।
নখের ছত্রাকের সংক্রমণ: যদি আপনার পায়ের নখ ভেঙে হলুদ হয়ে যায়, তাহলে এটি ছত্রাকের সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে । এই সংক্রমণ দীর্ঘ সময় ধরে চলতে পারে, তাই সমস্যা আরও খারাপ হওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করা গুরুত্বপূর্ণ ।
প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস: প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস হল গোড়ালি ব্যথার একটি সাধারণ কারণ, যা পায়ের তলায় অবস্থিত প্লান্টার ফ্যাসিয়ার প্রদাহের কারণে হয় । উপশম পেতে, প্রতিদিন আপনার পায়ে বরফ লাগানোর চেষ্টা করুন ৷ প্রসারিত করুন এবং প্রদাহ-বিরোধী ওষুধ খাওয়ার চেষ্টা করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- ক্রমবর্ধমান দূষণ এড়াতে মেনে চলুন এই ঘরোয়া প্রতিকার
- শীতকালে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা করছে না ? এই স্ট্রেচগুলি করুন কয়েক মিনিটেই শক্তি বৃদ্ধি পাবে
- রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকা এই জিনিস স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার, শীতকালে শুকনো আদাকে কেন সুপারফুড বলা হয় জানেন ?
- প্রতি মাসে ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া ব্যয়বহুল হতে পারে ! পিরিয়ডের সময় এই সহজ উপায়গুলি করুন