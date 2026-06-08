ETV Bharat / health

রান্নাঘরে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই ভুল করলে স্বাস্থ্যকর খাবারও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে

রান্নাঘরের এই বাজে অভ্যাস, যা জেনে বা না জেনে আমাদের অসুস্থ করে তুলছে ।

making-in-the-kitchen
রান্নাঘরে এই ভুল করবেন না (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 8, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খাদ্যজনিত অসুস্থতা যা সাধারণত 'ফুড পয়জনিং' বা খাদ্যে বিষক্রিয়া নামে পরিচিত ৷ এমন একটি সমস্যা যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় ৷ অথচ বর্তমান বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় । জেনে নেওয়া দরকার অজান্তেই এমন ছয়টি খারাপ অভ্যাস সম্পর্কে, যা শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ৷

সঠিকভাবে হাত না ধোয়া: রান্নাঘরে প্রবেশের আগে ভালোভাবে হাত না ধোয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস খাবারের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়, যা খাদ্যজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ায় । মোবাইল ফোন, কাঁচা মাংস বা মুরগি কিংবা নিজের শরীরের ত্বক এমন অনেক কিছুই আছে যার সংস্পর্শে আসার পরপরই হাত ধোয়া প্রয়োজন । তাই রান্না শুরু করার আগে সবসময় 20-25 সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন ।

কাটিং বা চপিং বোর্ড পরিষ্কার না করা: আপনি কি চপিং বোর্ডটি কেবল একবার ধুয়ে সারাদিন ব্যবহার করেন ? আপনার জেনে রাখা উচিত, এই অভ্যাসের ফলে সালমোনেলা (Salmonella) ও ই. কোলাই (E. coli)-এর মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বংশবিস্তার করতে পারে । এর সঙ্গে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে ।

ধোয়ার আগে শাকসবজি ও ফল কাটা: বাজার থেকে শাকসবজি বা ফল আনার পর কিংবা ধুয়ে ফ্রিজে রাখার পরেও, সেগুলো কাটার আগে পুনরায় ধুয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । বিশেষ করে, একটি পাত্রে জল নিয়ে ধোয়ার পরিবর্তে সরাসরি কলের নীচে রেখে ধোয়া উচিত ৷ যাতে ক্ষতিকর উপাদানগুলি ভালোভাবে ধুয়ে বেরিয়ে যায় ।

কাঁচা মাংস ধোয়া: রান্নার আগে কাঁচা মাংস ধোয়ার ফলে রান্নাঘরে ব্যাকটেরিয়া বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয় । কাঁচা মাংসে সালমোনেলা (Salmonella) ও ক্যাম্পাইলোব্যাক্টর (Campylobacter)-এর মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকে ৷ ধোয়ার সময় এই ব্যাকটেরিয়াগুলি ছিটকে সিঙ্কের চারপাশে প্রায় তিন ফুট এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে । কাঁচা মাংস থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর করার সঠিক উপায় হল উপযুক্ত তাপমাত্রায় তা রান্না করা ।

স্পঞ্জ পরিষ্কার না রাখা: দীর্ঘদিন ধরে একই স্পঞ্জ ব্যবহার করা বা নোংরা স্পঞ্জ দিয়ে বাসনপত্র ধোয়া ক্ষতিকর হতে পারে, কারণ এসব স্পঞ্জে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং বিপজ্জনক ভাইরাস বাসা বাঁধতে পারে। এই জীবাণুগুলো রান্নাঘরের কাউন্টারে ছড়িয়ে খাবারকে দূষিত করতে পারে, যার ফলে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

রান্নাঘরের কাউন্টার পরিষ্কার না রাখা: অনেক সময় আমরা রান্নাঘরের কাউন্টার পরিষ্কার করলেও তা ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করতে ভুলে যাই । এই অভ্যাসটি কেবল ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তারই ঘটায় না, বরং তেলাপোকা ও পিঁপড়াকেও আকৃষ্ট করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

শুধু মাথাব্যথাই নয়, চোখের সমস্যার মাধ্যমেও মস্তিষ্কের টিউমারের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে: গবেষণা

ডিম গরম স্থানে রাখা অবস্থায় কিনছেন ? গুণমান নিয়ে পরামর্শ FSSAI

গ্রীষ্মকালে কি শাকসবজিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ? সতেজ রাখার সঠিক উপায় জানিয়েছে FSSAI

TAGGED:

FOOD SAFETY MISTAKES
খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই ভুল
HEALTHY LIFESTYLE
COMMON FOOD SAFETY MISTAKES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.