কোলন ক্যানসার এখন 20 থেকে 40 বছর বয়সি তরুণদেরও প্রভাবিত করছে
কোলন ক্যানসার এখন আর কেবল বয়স্কদের রোগ নয় । এমনকি অল্পবয়সিরাও এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে ।
Published : December 20, 2025 at 11:38 AM IST
একসময় বয়স্কদের রোগ হিসেবে বিবেচিত কোলন ক্যানসার এখন দ্রুত তরুণদের আক্রান্ত করছে । আগে এই সমস্যাটি সাধারণত 50 বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তিদের প্রভাবিত করত, কিন্তু এখন 20 থেকে ৪০ বছর বয়সি তরুণদের মধ্যেও এই রোগের ঘটনা ঘটছে বলে জানা যাচ্ছে ।
এর ফলে প্রশ্ন জাগে: কেন এমনটা হচ্ছে ? বর্তমানে কোন কোন পরিবর্তন ঘটছে যার ফলে তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যানসারের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন কোন লক্ষণগুলি এই রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে ? জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যানসার বৃদ্ধির কারণ:
আধুনিক জীবনধারা: একটি নিয়মিত রুটিনের অভাব, রাত জেগে থাকা, শারীরিক কার্যকলাপের অভাব এবং মানসিক চাপের মাত্রা বৃদ্ধি কোলন ক্যানসারের প্রধান ঝুঁকির কারণ ।
খাদ্যে পরিবর্তন: প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত পরিমাণে রেড মিট খাওয়া, সেই সঙ্গে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের (গোটা শস্য, ফল এবং শাকসবজি) অভাব, পাচনতন্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে ।
স্থূলতা এবং ডায়াবেটিস: তরুণদের মধ্যে স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের ক্রমবর্ধমান হার কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়েছে ।
মদ্যপান এবং ধূমপান: বয়ঃসন্ধিকালে অ্যালকোহল এবং তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকির কারণ ।
জেনেটিক কারণ: কিছু ক্ষেত্রে, জিনগত অবস্থার কারণে কোলন ক্যানসার হতে পারে ।
পরিবেশগত কারণ: দূষণ, কীটনাশক এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিকের সংস্পর্শেও কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় ।
কোলন ক্যানসারের লক্ষণগুলি কী কী ?
কোলন ক্যানসারের প্রাথমিক শনাক্তকরণ এর চিকিৎসার সাফল্যের হার বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কোলন ক্যানসারের এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকুন:
মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন: দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া, মলের পরিমাণ বা আকারে পরিবর্তন ।
- মলে রক্ত: এটি একটি প্রধান সতর্কতা চিহ্ন। মলে রক্ত কোলন ক্যানসারের লক্ষণ ।
- পেটের সমস্যা: ক্রমাগত পেটে ব্যথা, খিঁচুনি, গ্যাস, পেট ফাঁপা, বা ভারী বোধ ।
- কোষ্ঠকাঠিন্য: মলত্যাগের পরেও মলত্যাগ না হওয়ার অনুভূতি ।
- অব্যক্ত ওজন হ্রাস: কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই দ্রুত ওজন হ্রাস ।
- ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: রক্তাল্পতার কারণে ক্রমাগত ক্লান্তি, যা অন্ত্র থেকে রক্তপাতের কারণে হতে পারে ।
এটি প্রতিরোধ করার জন্য আপনি কী করতে পারেন ?
কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে, আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করা গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিদিন ব্যায়াম করা, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, ধূমপান এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, এই সবই কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে । 45 বছর বয়সের পরে নিয়মিত স্ক্রিনিং করাও অপরিহার্য ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)