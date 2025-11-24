ETV Bharat / health

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

ডাবের জল পুষ্টিগুণে ভরপুর ৷ তাই শরীরকে হাইড্রেট রাখার জন্য বিশেষজ্ঞরা ডাবের জল খাওয়ার পরামর্শ দেন ৷ কাদের পান করা উচিত নয় জানুন বিস্তারিত ৷

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কারা খাবেন না জানেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 24, 2025 at 3:29 PM IST

ডাবের জলকে প্রায়শই একটি স্বাস্থ্যকর এবং হাইড্রেটিং পানীয় হিসেবে প্রচার করা হয় । এটি শরীরকে খনিজ, ইলেক্ট্রোলাইট এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সরবরাহ করে এবং গ্রীষ্মকালে প্রাকৃতিক শক্তি বৃদ্ধিকারী হিসেবে কাজ করে ।

ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "ডাবের জল ভালবাসেন না, এমন মানুষ কমই আছেন । গরমের দিনে পিপাসা মেটাতে ঠান্ডা পানীয়ের চেয়ে ডাবের জল খাওয়ারই পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা । কারণ এটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ৷ শরীরে জলশূন্যতার সমস্যা হলে বা পেটের গোলমাল হলে তখনও ডাবের জল যেন মহৌষধ হিসাবে কাজ করে । স্বাদে হোক বা পুষ্টিগুণে, এর জুড়ি মেলা ভার তা বলাই বাহুল্য । ডাবের জলে ক্যালোরির পরিমাণ খুব কম থাকে । সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জজ়িঙ্ক-সহ নানা খনিজে পরিপূর্ণ ডাবের জল । কিন্তু এটি সব ধরনের মানুষের জন্য সমানভাবে উপকারী নয় ৷"

Healthy Lifestyle
কিডনির সমস্যা থাকলে এটি খাওয়া উচিত নয় (Getty Image)

কিন্তু ডাবের জল সকলের জন্য উপকারী নয় । এমনকি কিছু স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য এটি পান করা ক্ষতিকারকও হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু মানুষের কথা যাঁদের ডাবের জল পান করা এড়িয়ে চলা উচিত এবং এর পিছনের কারণগুলি আপনার জেনে নেওয়া দরকার ।

ডাবের জল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ৷ তবে কিছু মানুষের জন্য এটি খাওয়া ক্ষতিকারক হতে পারে । এর পটাশিয়াম, চিনি এবং মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট কিছু স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতিতে ক্ষতিকারক হতে পারে । অতএব, ডাবের জল পান করার আগে, এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কাদের এটি ক্ষতিকারক এবং কাদের এটি উপকারী বলে মনে হতে পারে । জেনে নেওয়া যাক, কাদের এটি পান করা এড়ানো উচিত ।

কিডনির সমস্যা থাকলে: ডাবের জলে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে । অতিরিক্ত পটাশিয়াম কিডনি রোগীদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে কারণ তাদের কিডনি এটি সঠিকভাবে ফিল্টার করতে পারে না, যা হৃদস্পন্দনের ছন্দ ব্যাহত করতে পারে ।

Coconut Water Benefits
নিম্ন রক্তচাপের সমস্য়ায় খাওয়া যাবে না ডাবেন জল (Getty Image)

হাঁপানি বা অ্যালার্জিতে আক্রান্ত মানুষ: কিছু মানুষের নারকেলের প্রতি অ্যালার্জি থাকতে পারে ৷ যা ত্বকে ফুসকুড়ি, শ্বাসকষ্ট বা অ্যানাফিল্যাক্সিসের মতো গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ।

যাঁদের ঘন ঘন প্রস্রাব হয়: ডাবের জল একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধক ৷ যা ঘন ঘন প্রস্রাবের সমস্যাকে আরও খারাপ করতে পারে । যাঁরা ঘন ঘন প্রস্রাব করতে ভোগেন তাদের তাদের গ্রহণ সীমিত করা উচিত ।

অস্ত্রোপচারের আগে রোগী: অস্ত্রোপচারের আগে ডাবের জল পান করলে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, যা অ্যানেস্থেশিয়ার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে । তাই চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে এর ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দেন ।

যদিও ডাবের জল একটি প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যকর পানীয়, তবে প্রত্যেকের শরীর এবং স্বাস্থ্যের চাহিদা আলাদা । অতএব বিশেষ পরিস্থিতিতে ডাক্তার বা পুষ্টিবিদের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই এটি পান করা উচিত ।

Coconut Benefits
ডাবের জলের উপকারী দিক (Getty Image)

ডাবের জলের উপকারিতা (Benefits Of Coconut Water): ডায়েটিশিন জয়শ্রী বণিক বলেন, "এতে উপস্থিত পুষ্টি উপাদানগুলি কেবল শরীরকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করে না, বরং হজম, ত্বক এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে । রোজ পান করা খুবই ভালো ৷ তবে আপনি সপ্তাহে মাত্র 3 দিন এটি পান করলেও মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি এর আশ্চর্যজনক উপকারিতা দেখতে পাবেন ।"

শরীরকে হাইড্রেটেড এবং উদ্যমী রাখে: পুষ্টিবিদের মতে, আজকের ব্যস্ত জীবনে আমরা প্রায়শই জল খাওয়ার অভ্যাস উপেক্ষা করি ৷ যার কারণে শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে । কিন্তু ডাবের জল কেবল আপনার শরীরকে হাইড্রেট করে না, শক্তিও জোগায় । এতে উপস্থিত ইলেক্ট্রোলাইট, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম শরীরকে তাৎক্ষণিকভাবে সতেজ বোধ করায় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

