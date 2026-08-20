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প্রতিটি আঘাতের ক্ষেত্রেই কি টিটেনাস টিকা নেওয়া প্রয়োজন ? জেনে নিন কখন এটি দরকার

কোথাও কেটে গেলে কোনও আঘাত পেলে টিকা নেওয়ার সময়সূচি হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি টিটেনাসের টিকা নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা অত্যন্ত জরুরি ।

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প্রতিটি আঘাতের ক্ষেত্রেই কি টিটেনাস টিকা নেওয়া প্রয়োজন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2026 at 4:54 PM IST

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সাধারণত কোনও পেরেক পায়ে বিঁধলে কিংবা খেলার সময় কোনও শিশুর হাঁটু ছিলে গেলে তবেই আমরা টিটেনাসের কথা ভাবি । তবুও ঠিক কী ধরনের আঘাতের ক্ষেত্রে টিটেনাসের টিকা নেওয়া প্রয়োজন এবং কোন পরিস্থিতিতে তা না নিলেও চলে তা নিয়ে প্রায়ই ধোঁয়াশা থেকে যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই বিষয়টি সম্পর্কে ৷

টিটেনাস কী ?

এটি একটি গুরুতর রোগ, যা Clostridium Tetani (ক্লোস্ট্রিডিয়াম টিটানি) নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন বিষের কারণে হয়ে থাকে । এই ব্যাকটেরিয়া ধুলোবালি, মাটি এবং পশুর মলমূত্রে পাওয়া যায় । ত্বকের কোনও কাটা বা ক্ষতের মধ্য দিয়ে এটি শরীরে প্রবেশ করে এবং চোয়াল ও ঘাড়ের পেশিকে শক্ত ও আড়ষ্ট করে তোলে । এই কারণেই টিটেনাসকে 'লকজ' (Lockjaw) বা চোয়াল আটকে যাওয়ার রোগও বলা হয় । সঠিক চিকিৎসা না করা হলে এটি গুরুতর জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে:

শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাবার গিলতে অসুবিধা:

  • অনিয়মিত হৃদস্পন্দন
  • মৃগী বা খিঁচুনি
  • হাড় ভেঙে যাওয়া
  • স্নায়ু ও মস্তিষ্কের ক্ষতি
  • সেপসিস (রক্তে মারাত্মক সংক্রমণ)
  • তিনটি বিষয় একত্রে টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়:
  • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া
  • ত্বকের কোনো ক্ষতের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসা
  • কলা বা টিস্যুর ক্ষতি

কখন টিটেনাস টিকা প্রয়োজন ?

পেরেক, ধাতব টুকরো, সুঁই বা গুলির আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত

পশু বা প্রাণীর কামড়

পোড়া ক্ষত

একাধিক হাড় ভেঙে যাওয়া

ধুলোবালি, মাটি বা লালার সংস্পর্শে আসা গভীর ক্ষত

সংক্রমিত ক্ষত

দাঁতের সংক্রমণ

সঠিক জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া ছাড়া চিকিৎসা করা ক্ষত

নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতেও টিটেনাস টিকা নেওয়া প্রয়োজন:

যদি আপনি বুস্টার ডোজ না নিয়ে থাকেন বা তা নেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন: শৈশবে টিকা দেওয়া হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি 10 বছর অন্তর একটি বুস্টার ডোজের প্রয়োজন হয় । শেষ ডোজ নেওয়ার পর 10 বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেলে অথবা শেষ ডোজের পাঁচ বছরেরও বেশি সময় পর গভীর কোনও ক্ষত হলে বুস্টার ডোজ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়া, শেষ বুস্টার ডোজ নেওয়ার তারিখ মনে না থাকলেও এই টিকা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

যদি আপনি কখনও টিকা না নিয়ে থাকেন: আপনি যদি কখনও টিটেনাসের টিকা না নিয়ে থাকেন বা টিকার সম্পূর্ণ ডোজ সম্পন্ন না করে থাকেন, তবে আপনি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন ।

মরিচা ধরা বস্তু কি টিটেনাস ঘটাতে পারে ?

মরিচা নিজে টিটেনাস সৃষ্টি করে না । আসলে, পেরেক বা ধারালো বস্তুগুলো প্রায়শই বাইরে বা নোংরা পরিবেশে পড়ে থাকে । এই ধরনের কোনও বস্তুর কারণে যদি আপনার ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাকটেরিয়া আপনার টিস্যুর গভীরে প্রবেশ করতে পারে ।

এসব ক্ষেত্রে টিকার প্রয়োজন নেই:

রান্নাঘরে কাজ করার সময় যদি সামান্য কোনো আঘাত পান

যদি আপনি ইতিমধ্যেই টিকা নিয়ে থাকেন

যদি আপনার সর্বশেষ টিটেনাস টিকা নেওয়ার পর 10 বছরের কম সময় পার হয়ে থাকে ৷

https://www.cdc.gov/tetanus/hcp/clinical-guidance/index.html

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

TETANUS
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