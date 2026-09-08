ডায়াবেটিস-উচ্চ রক্তচাপে নীরবে নষ্ট হচ্ছে কিডনি ! কী কী সতর্কতা মেনে চলতে হবে ?

ডায়াবেটিস-উচ্চ রক্তচাপে নীরবে নষ্ট হচ্ছে কিডনি ! কী কী সতর্কতা মেনে চলতে হবে ?
কিডনি যখন জানান দেয় যে সে বিপদে, তখন হয়তো অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে! নেফরোলজিস্ট পার্থ কর্মকারের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : September 8, 2026 at 6:51 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: ক্লান্তি মানেই কি ঘুম কম ! সকাল থেকে রাত, ছুটে চলা জীবন । অফিস, ব্যবসা, পড়াশোনা, সংসার- নিজের শরীরের দিকে তাকানোর সময় যেন কারও নেই । সামান্য দুর্বল লাগছে ? মনে হয় ঘুম কম হয়েছে ! সারাক্ষণ ক্লান্তি ? কাজের চাপ । বার বার তেষ্টা ? গরমের প্রভাব । প্রস্রাবের অভ্যাসে একটু পরিবর্তন ? 'এমন তো হতেই পারে', এই ভেবেই এড়িয়ে যাই ।
কিন্তু এই ছোট ছোট উপসর্গই কখনও কখনও শরীরের ভিতরের বড় সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে । বিশেষ করে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা CKD-র ক্ষেত্রে বিপদটা আরও বেশি । কারণ রোগটি অনেক সময় শুরুতেই তীব্র কোনও সংকেত দেয় না । যখন সমস্যা চোখে পড়ে, তখন কিডনির ক্ষতি অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে ।
কিডনির শত্রু শুধু নুন নয়
নেফরোলজিস্ট পার্থ কর্মকারের মতে, ভারতে তো বটেই, সারা বিশ্বেই CKD-এর প্রবণতা উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে । আর এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ ডায়াবেটিস ।
দীর্ঘদিন রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে শরীরের সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলির ক্ষতি হতে পারে । কিডনিতে রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তনালি, যেগুলি রক্ত ছেঁকে বর্জ্য বার করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে । সেই ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের অতিরিক্ত শর্করার প্রভাব পড়লে ধীরে ধীরে কিডনির ছাঁকনির ক্ষমতা কমতে পারে । সেখান থেকেই শুরু হতে পারে কিডনি রোগের দীর্ঘ পথ ।
'সাধারণ' উচ্চ রক্তচাপই যখন বিপজ্জনক
ডায়াবেটিসের পাশাপাশি আর একটি পরিচিত রোগ কিডনির জন্য বড় ঝুঁকি, উচ্চ রক্তচাপ । দীর্ঘদিন রক্তচাপ বেশি থাকলে কিডনির সূক্ষ্ম রক্তনালির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে । সময়ের সঙ্গে সেই রক্তনালিগুলির ক্ষতি কিডনির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত করতে পারে । অর্থাৎ ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ, দুটিকেই শুধু 'বয়স হলে হয়' বা 'সামান্য সমস্যা' বলে এড়িয়ে গেলে তার মূল্য দিতে হতে পারে কিডনিকে ।
দেশের ছবিটাও চিন্তার
ICMR-INDIAB-এর তথ্যেও ভারতের বিপদের ছবিটি স্পষ্ট । 30টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 1.13 লক্ষেরও বেশি মানুষের তথ্যের ভিত্তিতে করা সমীক্ষায় সামগ্রিক ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব পাওয়া গিয়েছিল 9.6 শতাংশ । উচ্চ রক্তচাপের হার ছিল 31.7 শতাংশ । সাধারণ স্থূলতার হারও কম নয়, 27.1 শতাংশ । অর্থাৎ কিডনির সমস্যা দেখা দেওয়ার বহু আগে থেকেই তার সম্ভাব্য কারণগুলি শরীরে তৈরি হচ্ছে ।
ডায়াবেটিস অনেক সময় চুপিসাড়ে আসে
টাইপ-2 ডায়াবেটিসের সবচেয়ে বড় সমস্যা, অনেক সময় তা নাটকীয় ভাবে ধরা দেয় না । দিনের পর দিন রক্তে শর্করা বাড়তে পারে, অথচ মানুষ বুঝতেই পারেন না । ক্লান্তি, দুর্বলতা, তেষ্টা বা প্রস্রাবের পরিবর্তন দেখা দিলেও তার সঙ্গে অন্য কারণ জুড়ে দেওয়া হয় । কেউ বলেন, "ঘুম ঠিক হচ্ছে না ।", কেউ বলেন, "কাজের চাপ বেশি ।" এই ভাবে পরীক্ষা পিছিয়ে যায় । রোগ নির্ণয়ও পিছিয়ে যায় । অথচ সেই সময়েই দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিতে পারে ।
শরীরের ওজনও কিডনির হিসাব বদলায়
আজকের জীবনযাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম কমেছে । হাঁটা কমেছে, ঘুমের সময় অনিয়মিত হয়েছে, তার সঙ্গে বেড়েছে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার অভ্যাস । ফল, স্থূলতা !
অতিরিক্ত ওজন থেকে ইনসুলিন প্রতিরোধ তৈরি হতে পারে । সেখান থেকে বাড়তে পারে টাইপ-2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি । একই সঙ্গে দেখা দিতে পারে উচ্চ রক্তচাপ । আর দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলিই কিডনির উপর চাপ বাড়াতে পারে । তাই কিডনি অসুস্থ হওয়ার আগেই অনেক সময় তার 'রাস্তা' তৈরি হয়ে যায় ।
শুধু ডায়াবেটিস নয়, বিপদ আরও আছে
তবে CKD মানেই ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ, এমন নয় । নেফরোলজিস্ট পার্থ কর্মকারের বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের কিছু জেলা এবং ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, ছত্তিশগড়ের মতো অঞ্চলে ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস-এর মতো কিডনি রোগও দেখা যায় ।
এর সুনির্দিষ্ট কারণ সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয় । মাটি বা জলের দূষণ, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক, দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড গরমে কাজ করা এবং ডিহাইড্রেশনের মতো বিভিন্ন সম্ভাব্য কারণ নিয়ে গবেষণা চলছে । বিশেষ করে তীব্র গরমে দীর্ঘ সময় কাজ করা এবং পর্যাপ্ত জল না খাওয়ার বিষয়টি নিয়েও বিশেষজ্ঞ মহলে আলোচনা রয়েছে ।
কম বয়সেও কিডনির রোগ ?
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল ক্রনিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস । এর বিভিন্ন ধরনের মধ্যে IgA nephropathy উল্লেখযোগ্য । এই রোগ তুলনামূলক কম বয়সিদের মধ্যেও দেখা যেতে পারে । সংক্রমণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং কিছু অটোইমিউন রোগের সঙ্গে গ্লোমেরুলার কিডনি সমস্যার সম্পর্ক থাকতে পারে । তাই বয়স কম মানেই কিডনি রোগের ঝুঁকি নেই, এমন ধারণাও ঠিক নয় ।
বায়োপসি মানেই ক্যানসার নয়
কিডনির রোগের ধরন বোঝার জন্য কখনও কখনও কিডনি বায়োপসির প্রয়োজন হতে পারে । 'বায়োপসি' শব্দটি শুনে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । কিন্তু কিডনি রোগের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল রোগের কারণ ও ধরন নির্ণয় করা । অর্থাৎ কিডনি বায়োপসি করার কথা বলা মানেই ক্যানসারের সন্দেহ, এমন নয় । রোগের প্রকৃতি জানা গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসার পথও ঠিক করা যায় ।
কিডনি বাঁচানোর শুরুটা কিডনি থেকেই নয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, কিডনি সুস্থ রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই অনেক সময় শুরু হয় কিডনি অসুস্থ হওয়ার আগেই । রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা, নিয়মিত রক্তচাপ মাপা, ওজনের দিকে নজর রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো জরুরি । বিশেষ করে পরিবারে ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাকলে কিংবা ওজন বেশি হলে আরও সচেতন হওয়া দরকার ।
প্রতিদিনের অভ্যাসেই বড় সুরক্ষা
কিডনি রক্ষার জন্য সব সময় কঠিন কোনও নিয়মের প্রয়োজন নেই । নিয়মিত হাঁটা, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শরীরচর্চা, সাঁতার বা জগিং, পর্যাপ্ত ঘুম এবং সুষম খাবার- এই অভ্যাসগুলিই দীর্ঘমেয়াদে উপকারী । একই সঙ্গে নিজের শরীরের পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিতে হবে । দীর্ঘদিনের অস্বাভাবিক ক্লান্তি, অতিরিক্ত তেষ্টা, প্রস্রাবের ধরনে পরিবর্তন বা অন্য কোনও নতুন উপসর্গকে বার বার উপেক্ষা করা ঠিক নয় ।
'কিছু হয়নি', এই নিশ্চয়তাই বিপদ
কিডনি রোগের ভয়াবহতা এখানেই, শরীর অনেক সময় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জোরে কোনও সতর্কবার্তা দেয় না । বাইরে থেকে মানুষ স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছেন, অথচ ভিতরে ভিতরে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে । তাই 'কোনও সমস্যা নেই' ধরে নিয়ে বছরের পর বছর স্বাস্থ্যপরীক্ষা না করিয়ে থাকার বদলে নিজের ঝুঁকি অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা করানোই বুদ্ধিমানের কাজ ।
কারণ কিডনি যখন জানান দেয় যে সে বিপদে, তখন হয়তো অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে । তার আগেই শরীরের ছোট সংকেত পড়তে শেখাই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ ।