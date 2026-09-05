হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে কেবল কোলেস্টেরলের দিকেই নয়, বরং এই ঝুঁকির দিকেও নজর রাখুন

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে কেবল কোলেস্টেরলের দিকেই নয়, বরং এই ঝুঁকির দিকেও নজর রাখুন
রক্তে কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা এবং আরও পাঁচটি ঝুঁকির কারণ হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয় ৷ তাই কেবল কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট নয় ।
Published : September 5, 2026 at 2:51 PM IST
আপনিও কি কোলেস্টেরলকে শত্রু বলে মনে করেন ? আসলে সমস্যাটি কোলেস্টেরল নিজে নয়, বরং জীবনযাপন ও অন্যান্য কারণে রক্তে এর ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটাটাই হল মূল সমস্যা । রক্তে বিদ্যমান মোমের মতো এই পদার্থটি কোষ, হরমোন এবং ভিটামিন ডি তৈরির জন্য অপরিহার্য । এটি কোষের বাইরের আবরণকে শক্তিশালী করে এবং যকৃতে পিত্তরস উৎপাদনে সহায়তা করার মাধ্যমে পরিপাক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ।
রক্তে যখন ‘ভালো’ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায় এবং ‘খারাপ’ কোলেস্টেরল যা এলডিএল (LDL) নামে পরিচিত ৷ তার মাত্রা বেড়ে যায়, তখন তা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে । উল্লেখ্য যে, খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে ৷ তবে বিপদটি তখনই দেখা দেয় যখন এটি ধমনীতে জমা হতে শুরু করে এবং এর ফলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় । ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দেশের 87.3 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের লিপিড প্রোফাইলে অর্থাৎ কোলেস্টেরলের মাত্রা পরিমাপক পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা রয়েছে ।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এদের মধ্যে প্রায় 35 কোটি 50 লাখ মানুষ এমন রয়েছেন যারা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা স্থূলতা কোনোটিতেই আক্রান্ত নন । এমতাবস্থায়, কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া নিয়ে আমাদের কেন উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ? শুধুমাত্র কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমেই কি হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করা সম্ভব ? আর কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে ঠিক কখন থেকে ওষুধ শুরু করা উচিত ? জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷
এই কারণেই, হৃদরোগের ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এলডিএল (LDL) বা মোট কোলেস্টেরলের মাত্রার পাশাপাশি অন্যান্য ঝুঁকির বিষয়গুলি যেমন- হৃদরোগের পারিবারিক ইতিহাস বিবেচনা করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । সর্বোত্তম পন্থা হল কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখাই নয়, বরং ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং ধূমপানের অভ্যাসের বিষয়েও সচেতন থাকা । আপনার দৈনন্দিন রুটিন ও জীবনযাপন সম্পর্কে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ৷
Lp(a) একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক
দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগের সঙ্গে কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ এবং স্থূলতার মতো বিষয়গুলির সম্পর্ক রয়েছে ৷ তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে লিপোপ্রোটিন(a) বা Lp(a) একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে সামনে এসেছে । রক্তে উপস্থিত এই উপাদানটি হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং প্রাথমিক পর্যায়ের হৃদরোগের ঝুঁকি শনাক্ত বা পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে । আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ কোনও ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাক হলে আমরা প্রায়শই অবাক হয়ে যাই ৷ কিন্তু এর পিছনে বেশ কিছু অন্তর্নিহিত কারণ থাকে যার মধ্যে অন্যতম হল Lp(a)-এর উচ্চ মাত্রা, যা ধমনীর ক্ষতি করে ।
এই ক্ষতির ফলে ধমনীগুলো শক্ত ও সরু হয়ে যায় । যাঁদের রক্তে Lp(a)-এর মাত্রা 50 mg/dL-এর বেশি, তাদের কম বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে । তাই পরিবারে হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগের ইতিহাস থাকলে, কোলেস্টেরল পরীক্ষার পাশাপাশি আপনার Lp(a)-এর মাত্রাও পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত । এটি আপনাকে হঠাৎ দেখা দেওয়া হৃদরোগজনিত জটিলতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে ।
শিশুদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি: কখন পরীক্ষা করাবেন ?
এটি বোঝা জরুরি যে 10 থেকে 12 বছর বয়সের মধ্যে শরীরের বিপাক প্রক্রিয়ায় (metabolism) দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । শিশুরা যদি সুষম খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপের মতো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস মেনে চলে, তবে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ভালো হয় । তবে বর্তমানে শিশুদের খাদ্যতালিকায় জাঙ্ক ফুড, প্যাকেটজাত স্ন্যাকস, মিষ্টি পানীয় এবং তেল-মশলাযুক্ত খাবারের আধিক্য নতুন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে । এর ফলে খুব কম বয়স থেকেই তাদের ধমনীতে 'খারাপ' কোলেস্টেরল জমতে শুরু করে ।
মোবাইল ফোন বা কম্পিউটারে দীর্ঘ সময় কাটানো, অপর্যাপ্ত ঘুম এবং পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে মানসিক চাপ এসব বিষয় শিশুদের হৃদযন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে । এর ফলে কম বয়সে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । আপনার সন্তানের 10 বছর বয়সে প্রথমবার 'লিপিড প্রোফাইল' পরীক্ষা করানো উচিত ৷ এর মাধ্যমে হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়ার (রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল) মতো সমস্যা শনাক্ত করা সম্ভব । পরিবারে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা বা ইতিহাস থাকলে এই পরীক্ষাটি করা আরও বেশি জরুরি । 20 বছর বয়সে দ্বিতীয়বার লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করানো উচিত এবং এরপর এক বছর পর একবার ও পরবর্তীতে প্রতি 4-5 বছর অন্তর নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন ৷
লিপিড প্রোফাইল সম্পর্কে ধারণা
লিপিড প্রোফাইল রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কোলেস্টেরলের মাত্রা জানা যায় । এতে মূলত নিচের বিষয়গুলি পরিমাপ করা হয়:
মোট কোলেস্টেরল (Total Cholesterol), রক্তে বিদ্যমান কোলেস্টেরলের মোট পরিমাণ:
এইচডিএল বা HDL ('ভালো' কোলেস্টেরল): এইচডিএল-এর মাত্রা বেশি থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি কম থাকে ৷ তাই একে 'ভালো' কোলেস্টেরল বলা হয় । এটি ধমনীতে জমে থাকা 'খারাপ' কোলেস্টেরলকে পুনরায় যকৃতে (লিভার) ফিরিয়ে নিয়ে যায় ৷ যা পরে শরীর থেকে তা বের করে দেয় ।
এলডিএল বা LDL ('খারাপ' কোলেস্টেরল): এটি এমন এক ধরনের কোলেস্টেরল যা ধমনীতে জমা হয় এবং এর ফলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে । রক্তে এলডিএল-এর মাত্রা বেড়ে গেলে ধমনী সরু ও শক্ত হয়ে যায় । এতে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglycerides): এটি রক্তে পাওয়া এক ধরনের চর্বি বা ফ্যাট; এর মাত্রা বেড়ে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় । যেসব কারণে 'খারাপ' কোলেস্টেরল বাড়ে:
দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকা
খাদ্যাভ্যাসে অবহেলা
নিয়মিত ব্যায়ামের অভাব
অপর্যাপ্ত বা অনিয়মিত ঘুম
মানসিক চাপ সামলাতে না পারা
ধূমপান ও মদ্যপান
হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী অভ্যাস:
খাদ্যতালিকায় নিয়মিত ফল, শাকসবজি, ডাল ও গোটাশস্য (whole grains) রাখা
চর্বি ও নুন উভয়েরই গ্রহণ কমানো
ওজন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেওয়া
ধূমপান কমানো
প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9316578/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)