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বর্ষাকালে বেশি ভােগে 5 বছরের নীচের শিশুরা, রক্ষা করবে কিছু সতর্কতা

চিকিৎসকরা বলছেন, পুষ্টি ও টিকা একমাত্র মুক্তির পথ ৷ সঠিকভাবে তা মেনে চললে বর্ষায় বাচ্চারা অসুস্থ হওয়া থেকে অনেকটাই রক্ষা পাবে ৷

MONSOON ILLNESSES
বর্ষায় সবচেয়ে বেশি রোগে আক্রান্ত 5 বছরের শিশুরা (মূল ছবি- পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 3:29 PM IST

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বর্ষা মানেই আনন্দ, আবার আতঙ্কও। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি । পুডিং, পকোড়া আর ছুটির আমেজ । কিন্তু এই বর্ষায় লুকিয়ে আছে চরম বিপদ । এখন ডেঙ্গি, ভাইরাল জ্বর আর ইনফেকশন বাড়ছে । বিশেষ করে যাদের স্কুলে যাওয়া অর্থাৎ, 5 বছর বয়সেরও কম ছোট সন্তান আছে। স্কুল বাস, ভেজা বেঞ্চ, ক্লাসরুমের ফ্যান...সব জায়গাতেই এখন জীবাণুর আড্ডা । স্কুল থেকে ফেরার পর বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি জীবাণুর সংস্পর্শে আসে । অভিভাবককরা এই ক'য়েকটি জিনিস মেনে চললেই রোগ-জ্বালা থেকে অনেকটাই রক্ষা পাবে সন্তানরা ৷

চিকিৎসক বলছেন, ভাইরাল ফিভার থেকে মুক্তি পেতে খাবার, বিশুদ্ধ জল, ভালো স্বাস্থ্যবিধি, সঠিক পুষ্টি এবং সময়মতো টিকা অসুস্থ হওয়া থেকে অনেকটাই বাঁচাবে ৷

বর্ষাকালে শিশুরা কেন বেশি ভোগে?

পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিকাশের পর্যায়ে থাকে ৷ তারা সবকিছুতে হাত দেওয়া, বাইরে খেলতে ভালোবাসে এবং খাওয়ার আগে হাত ধুতে ভুলে যায় । একারণেই বর্ষাকালে তাদের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ ছাড়াও চিকিৎসকরা ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, সাধারণ সর্দি, কাশি, ত্বকের সংক্রমণ এবং হাত, পা ও মুখের রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে দেখেন ।

বর্ষাকালে শিশুদের অসুস্থ হওয়ার অন্যতম কারণ দূষিত পানীয় জল । চিকিৎসকরা শিশুদের শুধুমাত্র ফোটানো ও ফিল্টার করা জল খাওয়ার পরামর্শ দেন । তাদের স্কুল বা কোনও এলাকার কল থেকে সরাসরি জল না-খাওয়া উচিত ৷ কারণ, সেখানকার জলের গুণগতমান সবসময় নিরাপদ নাও হতে পারে। জল ফুটিয়ে গেলে খানিক সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু তা থেকে ক'য়েকদিনের অসুস্থতা থেকে মুক্তি মিলতে পারে ৷

MONSOON ILLNESSES
জল জমেছে এলাকায় (পিটিআই)

মহারাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ-অধ্যাপক দীপালি ওয়াঘ অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়েছেন, রান্না বা খাওয়ার আগে সমস্ত ফল ও সবজি ভালোভাবে ধুয়ে নিতে ৷ বিশেষ করে নুন জলে ধুয়ে নেওয়া ভালো । এই মরশুমে কাঁচা স্যালাড এবং সেদ্ধ না করা খাবার না খাওয়ায় ভালো ৷ শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠাদের জন্য সেটা মেনে চললে ভালো । টাটকা, ঘরে রান্না করা খাবার সর্বদা নিরাপদ ।

বুদ্ধি করে খান, অতিরিক্ত নয়...

রাস্তার ধারের খাবার দেখতে লোভনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে তা অবাঞ্ছিত জীবাণুও বহন করতে পারে । অমরাবতীর চিকিৎসক অরুণ মোন্ধে বলেন, "এই সময় শিশুদের জন্য খোলা জায়গায় বিক্রি হওয়া খাবার অভিভাবকদের কিনে দেওয়া একেবারে উচিত নয় ৷ কারণ মাছি, ধুলো এবং দূষিত জলের মাধ্যমে সহজেই জীবাণু ছড়াতে পারে। এর পরিবর্তে, বাড়িতে গরম ও টাটকা রান্না করা খাবার খাওয়া ভালো ৷ ডাল, সিম, দুধ, দই, ডিম এবং মাছের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার শিশুদের দ্রুত সেরে উঠতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ।

বর্ষাকালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্লেট ভর্তি তেলেভাজা, পকোড়া খাওয়ার কোনও মানে হয় না ৷ যদিও সেগুলোর লোভ সামলানো কঠিন । পুষ্টিবিদ ওয়াঘের মতে, "শিশুদের টাটকা, হালকা ও মরশুমি খাবার খাওয়া উচিত ৷ ভাজা, মশলাদার ও চর্বিযুক্ত খাবার অতিরিক্ত না-খাওয়ায় ভালো। তিনি আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের পরামর্শ দেন...

  1. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন সি
  2. হাড় মজবুত ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ভিটামিন ডি
  3. রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সাহায্য করে আয়রন
  4. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে জিঙ্ক

টিকা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

বৃষ্টির মধ্যে সন্তানকে বাইরে পাঠাতে হলে আগাম সুরক্ষা দিয়ে পাঠান । একই যুক্তি, সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঠিক কেমন...

CHILD ILLNESSES DURING MONSOON
মহারাষ্ট্রে একজন স্বাস্থ্যকর্মী এক শিশুকে টিকা খাওয়াচ্ছেন (আইএএনএস)

মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর শিশু বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত পান্ধারিকারের মতে, রোটাভাইরাস, টাইফয়েডের মতো রোগের টিকা এবং ভারতের জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত টিকাগুলি শিশুদের গুরুতর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু টিকাই যথেষ্ট নয় । শিশুদের দুধ, ডিম, ডাল ও সিম জাতীয় শস্য, সবুজ শাকসবজি, মরশুমি ফল এবং ঘরে তৈরি খাবারের মতো পুষ্টিকর খাবারও প্রয়োজন। এই খাবারগুলোতে ভিটামিন এ, সি ও ডি এবং প্রোটিন থাকে... একটি শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই সবকিছুরই প্রয়োজন ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ঘুম

বাবা-মায়েরা খাবারের দিকে বেশি মনোযোগ দিলেও ঘুমের কথা ভুলে যান । মুম্বইয়ের কামা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট তুষার পালভের মতে, "শিশুদের প্রতি রাতে 10 থেকে 12 ঘণ্টা ঘুমানো উচিত । পর্যাপ্ত ঘুম রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে এবং শরীরকে সেরে ওঠার ও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সময় দেয় ।"

MONSOON ILLNESSES
বর্ষাকালে বেশি ভােগে 5 বছরের নীচের শিশুরা (পিটিআই)

অভিভাবকদের কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত?

হালকা সর্দি নিজে থেকেই সেরে যেতে পারে, কিন্তু কিছু লক্ষণকে কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয় । নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দিলে আপনার সন্তানকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান ৷

  • বারবার বা উচ্চ জ্বর
  • বারে ডায়রিয়া বা বমি
  • বারে কাশি
  • দুর্বলতা ভাব
  • প্রস্রাবের রংয়ের পরিবর্তন
  • শ্বাস নিতে কষ্ট
  • ডিহাইড্রেশন লক্ষণ

চিকিৎসকরা নিজে থেকে ওষুধ খেতে নিষেধ করেন, বিশেষ করে যদি উপসর্গগুলি এক বা দুই দিনের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে।

অভিভাবকদের জন্য বর্ষাকালীন চেকলিস্ট

পরবর্তী বর্ষার আগে এই সাধারণ অভ্যাসগুলো মনে রাখবেন ৷

  1. শিশুদের ফোটানো বা ফিল্টার করা পানীয় জল দিন ।
  2. রান্নার আগে ফল ও সবজি ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
  3. সদ্য রান্না করা খাবার খান এবং কাঁচা বা রাস্তার খাবার এড়িয়ে চলুন ।
  4. ভিটামিন সি ও ডি, আয়রন, জিঙ্ক এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান ।
  5. নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্য়াস করানো ৷
  6. টিকাগুলো সময়মতো দিন ।
  7. শিশুরা যেন পর্যাপ্ত ঘুমোয়, তা দেখা প্রয়োজন ৷

উল্লেখ্য, সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ভালো স্বাস্থ্যবিধি এবং সময়মতো টিকা হয়তো আকর্ষণীয় মনে নাও হতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে এগুলোই রোগের বিরুদ্ধে আপনার সন্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী ঢাল হয়ে ওঠে ।

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বর্ষাকালে রোগ জ্বালা
বর্ষায় শিশুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত
CHILD ILLNESSES DURING MONSOON

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