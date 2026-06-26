অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনটি বেছে নেওয়া উচিত ? চিয়া নাকি ফ্ল্যাক্স সিড ?

অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনটি বেছে নেওয়া উচিত ? চিয়া নাকি ফ্ল্যাক্স সিড ?
ফাইবারের পরিমাণ বাড়াতে মানুষকে চিয়া সিড ও ফ্ল্যাক্স সিড খেতে নিশ্চয়ই প্রায়ই দেখেছেন । কিন্তু অন্ত্র পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে কোন বীজটি বেশি কার্যকর ?
Published : June 26, 2026 at 10:13 AM IST
হজমশক্তি দুর্বল হলে গ্যাস ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যার পাশাপাশি সারাদিন এক ধরণের অবসাদ ও শরীর ভারী লাগার অনুভূতি হতে পারে । এই কারণেই মানুষ তাদের খাদ্যতালিকায় চিয়া সিড ও ফ্ল্যাক্সসিডের (তিসির বীজ) মতো আঁশসমৃদ্ধ বীজ অন্তর্ভুক্ত করার দিকে ঝুঁকছে । যদিও স্বাস্থ্যর জন্য উভয়ই উপকারী, তবুও পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার রাখা ও অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনটি বেশি কার্যকর তা নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে । জেনে নেওয়া দরকার বিষয়টি সম্পর্কে ৷
অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য চিয়া সিডের উপকারিতা (Benefits Of Chia Seeds):
চিয়া বীজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পানিতে ভেজানোর পর এগুলো ফুলে ওঠে এবং জেলির মতো একটি আস্তরণ তৈরি করে । এটি পরিপাকতন্ত্রে আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে মল নরম থাকে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হতে পারে । এছাড়া গ্রীষ্মকালে শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতেও চিয়া সিড সহায়তা করে ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য কেন চিয়া সিড উপকারী বলে বিবেচিত হয়:
চিয়া সিড প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবার সমৃদ্ধ, যা পরিপাকতন্ত্র পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে । এগুলি অন্ত্রের স্বাভাবিক গতিশীলতা বাড়ায় এবং মলত্যাগে সহায়তা করে । যাঁরা প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য তিসি বীজ উপকারী হতে পারে ।
অন্ত্র পরিষ্কার রাখার জন্য কোনটি বেশি ভালো ?
অন্ত্র পরিষ্কার রাখা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ক্ষেত্রে তিসির বীজকে (flaxseeds) কিছুটা বেশি কার্যকর বলে বিবেচনা করা যেতে পারে । এর কারণ হল এতে থাকা প্রচুর আঁশ বা ফাইবার, যা অন্ত্রের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে । অন্যদিকে চিয়া সিড মল নরম করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, এদের কার্যপদ্ধতি ভিন্ন হলেও উভয়ই উপকারী ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষায় উভয়ের ভূমিকা
চিয়া বীজ এবং তিসি বীজ উভয়ই অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয় । এগুলিতে থাকা ফাইবার বা আঁশ হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে । সঠিক পরিমাণে নিয়মিত এগুলি খেলে অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি কমে ।
আপনি কোনটি বেছে নেবেন ?
আপনার মূল লক্ষ্য যদি অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বা মলত্যাগের নিয়মিততা বজায় রাখা হয়, তবে তিসি বীজ কিছুটা ভালো বিকল্প হতে পারে । অন্যদিকে, আপনি যদি হজমশক্তি ঠিক রাখার পাশাপাশি শরীরে জলের অভাব বা জলশূন্যতা রোধ করতে চান, তবে চিয়াসিড উপকারী হতে পারে । ভালো বিষয় হল, আপনার খাদ্যতালিকায় এই দুটিই পরিমিত পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । তবে ভালো সুফল পেতে এগুলির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল পান করার বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9914786/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9834868/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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