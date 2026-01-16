স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার রয়েছে রান্নাঘরে, শেফ সঞ্জীব কাপুর হজম ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে এমন মশলা প্রকাশ করেছেন

স্বাস্থ্যের ভাণ্ডার রয়েছে রান্নাঘরে, শেফ সঞ্জীব কাপুর হজম ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে এমন মশলা প্রকাশ করেছেন
Published : January 16, 2026 at 10:42 AM IST
ভারতীয় রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকা মশলাগুলি কেবল স্বাদই বাড়ায় না, এর প্রচুর স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে । বিখ্যাত রাঁধুনি সঞ্জীব কাপুর সম্প্রতি তাঁর ব্লগে উল্লেখ করেছেন যে মশলাগুলি হজম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে ।
শীতের প্রকোপে জবুথবু অবস্থা রাজ্যবাসীর । দোকানে হিটার কেনার ভিড় জমেছে । এই সময়ে ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি, জ্বরে ভুগছেন অনেকেই । শীতের দিনে শরীর চাঙ্গা রাখতে প্রতিদিনের খাদ্যভ্যাসে কিছুটা বদল আনা জরুরি । প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে রোজের ডায়েটে কোন কোন মশলা রাখবেন, হদিস দিলেন রন্ধনশিল্পী সঞ্জীব কপূর ।
এই মশলাগুলি কেবল খাবারকে সুগন্ধযুক্ত এবং সুস্বাদু করে না, বরং অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতাও প্রদান করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই মশলাগুলি কীভাবে আমাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন ?
হলুদ: হলুদ তার প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত ৷ কারণ এর কারকিউমিন উপাদান রয়েছে । সঞ্জীব কাপুরের মতে, হলুদের দুধ পান করা শরীরকে উষ্ণ রাখার এবং মরশুমি অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি দুর্দান্ত উপায় । কাঁচা হলুদ আপনার শরীরে প্রচুর উপকার করতে পারে সেটা কি জানেন ? এর অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে । কাঁচা হলুদ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে । ক্যানসারের মত রোগ প্রতিরোধেও এটি অত্যন্ত কার্যকরী ।
জিরে, মৌরি এবং এলাচ: জিরে, মৌরি এবং এলাচ ভারতীয় খাবারে অপরিহার্য মশলা । জিরে বিপাক বৃদ্ধি করে, মৌরি শরীরকে ঠান্ডা করে এবং এলাচ মানসিক চাপ কমায় । এই মশলাগুলি চা, মশলাদার খাবার এবং খাবারের পরে মাউথ ফ্রেশনার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ।
আদা, গোল মরিচ এবং লবঙ্গ: আদা, গোল মরিচ এবং লবঙ্গ শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং মরশুমি অসুস্থতার সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । আদা কেবল বমি বমি ভাব দূর করতেই সাহায্য করে না, রক্ত সঞ্চালনও উন্নত করে । লবঙ্গের অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দাঁতের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে ।
দারুচিনি এবং জায়ফল: দারুচিনি এবং জায়ফল শীতকালে বিশেষভাবে উপকারী । দারুচিনি রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, অন্যদিকে জায়ফল হজমশক্তি বাড়ায় এবং ঘুম ভালো করে । এই মশলাগুলি মিষ্টি এবং গরম পানীয়ের স্বাদ বাড়াতে ব্যবহৃত হয় ।
ভারতীয় মশলা কেবল খাবারের স্বাদ বাড়ায় না বরং স্বাস্থ্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের খাদ্যতালিকায় এই মশলাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, আমরা কেবল আমাদের খাবার উপভোগ করতে পারি না বরং আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিও করতে পারি । তাই রান্না করার সময়, এই মশলাগুলি ব্যবহার করতে ভুলবেন না ।
