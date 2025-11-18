জিভে ব্যথা হলে হতে পারে এই ভিটামিনের অভাব, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ
ভিটামিন বি12 আমাদের শরীরের জন্য এক অপরিহার্য উপাদান । সুস্থ স্নায়ু ও ডিএনএ তৈরি করার জন্য এবং লোহিত রক্তকণিকা তৈরির জন্য উল্লেখযোগ্য ।
Published : November 18, 2025 at 10:32 AM IST
আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রা এবং অসাবধান খাদ্যাভ্যাসের কারণে, একটি 'নীরব ঘাতক' আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে ৷ তা হল ভিটামিন বি12 এর অভাব । এই ভিটামিন কেবল আপনার স্নায়ুকেই নয়, আপনার মস্তিষ্ক এবং রক্তকেও সুস্থ রাখে ।
আজকাল অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে ভিটামিনের অভাব । বিশেষত মেয়েদের মধ্যে । রোজকার জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, দূষণ যার অন্যতম কারণ । বর্তমানে ভিটামিন বি-12 এর অভাব সারা বিশ্বে সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
ভিটামিন বি 12 এর অভাব হলে মুখের মধ্যে ঘা, মুখে ফোলাভাব, জিহ্বায় লালভাব এসব বেশি পরিমাণে দেখা দিতে থাকে । সবথেকে বেশি দেখা যায় গ্লসাইটিস । যা উপেক্ষা করলে ক্ষতির কারণ হতে পারে ৷ জিভের উপরের অংশে সাদা রঙের ছোট ছোট ফুসকুড়ির মত হয় । ভিটামিনের অভাব হলে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি হয় না । তার অভাব জনিত কারণেই মুখে ঘা হয় ।
এই সময়ে আমরা প্রায়শই ক্লান্তি, দুর্বলতা বা অলসতাকে হালকাভাবে নিতে থাকি ৷ কিন্তু আপনি যদি জিভের এই তিনটি প্রধান লক্ষণ চিনতে শিখেন, তাহলে স্থায়ী স্নায়ুর ক্ষতি এড়াতে পারবেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে আমাদের জিভ ভিটামিন বি12 এর অভাব সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে ।
রঙ এবং গঠনের পরিবর্তন: ভিটামিন বি12 এর অভাবের প্রথম এবং স্পষ্ট লক্ষণ হল জিহ্বার রঙ এবং গঠনের পরিবর্তন । সাধারণত আমাদের জিভে প্যাপিলি নামক ছোট ছোট ফোঁটা থাকে । যখন বি12 এর অভাব হয়, তখন এই প্যাপিলিগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায় ৷ যারফলে জিহ্বার উপরের পৃষ্ঠটি মসৃণ এবং চকচকে দেখায় ।
এই অবস্থাকে গ্লসাইটিস বলা হয় । আপনার জিহ্বার রঙ স্বাভাবিক গোলাপী থেকে গাঢ় লাল বা ঘন লাল হতে পারে । এই মসৃণ, লাল জিহ্বা খাওয়ার সময় তীব্র ব্যথা এবং জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে মশলাদার বা গরম খাবার ।
মুখের ঘা: যদি আপনার ঘন ঘন মুখে ঘা হয় যা দ্রুত নিরাময় হয় না, তবে এটি ভিটামিন বি12 এর অভাবের একটি প্রধান লক্ষণও হতে পারে । যেহেতু এই ভিটামিন কোষ পুনর্নবীকরণের জন্য অপরিহার্য, তাই যখন এর ঘাটতি হয়, তখন মুখের ভিতরে ও জিহ্বায় ছোট ছোট ঘা বা আলসার তৈরি হতে শুরু করে ।
এই আলসারগুলি কেবল খাওয়া এবং পান করা কঠিন করে তোলে না, বরং এগুলি একটি প্রধান পুষ্টির ঘাটতিও নির্দেশ করে । এই আলসারগুলি প্রায়শই বেদনাদায়ক এবং ঘন ঘন দেখা দেয়, যা এগুলি উপেক্ষা করা কঠিন করে তোলে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11254220/#:~:text=Vitamin%20B12%20deficiency%20can%20manifest,systemic%20conditions%20such%20pernicious%20anemia.
https://www.health.harvard.edu/blog/vitamin-b12-deficiency-can-be-sneaky-harmful-201301105780
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- রাতের বেলা স্ক্রলিং ঘুম নষ্ট করছে ? খাদ্যতালিকায় এই খাবার যোগ করলে উপকার হবে
- PCOS, গর্ভাবস্থা ও মেনোপজ ! মহিলাদের মধ্যে এই 3টি হরমোনের পরিবর্তন কীভাবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় ?
- আপনার সন্তান কি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের শিকার ? এই লক্ষণ দেখলেই আজই সাবধান হয়ে যান
- আপনার সন্তান কি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে ? এই সাধারণ কারণেই বিপদজ্জনক হতে পারে