গ্যাস্ট্রাইটিস কি বারবার ফিরে আসছে? জীবনযাত্রার এই অভ্যাসে প্রাকৃতিকভাবে হবে নিরাময়

গ্যাস্ট্রাইটিস কি বারবার ফিরে আসছে? জীবনযাত্রার এই অভ্যাসে প্রাকৃতিকভাবে হবে নিরাময়
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কথায়, আপনার দৈনন্দিন অভ্যাসই ঠিক করে দেয় যে গ্যাস্ট্রাইটিস কেবল মাঝেমধ্যে আসা কোনও অতিথি হয়ে থাকবে, নাকি স্থায়ীভাবে আপনার সঙ্গী হয়ে উঠবে ।
Published : July 29, 2026 at 5:46 PM IST
অনেকেই পাকস্থলীকে এমন একজন 'কাস্টমার সার্ভিস এক্সিকিউটিভ'-এর মতো ব্যবহার করে যাকে দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হচ্ছে । অনেকেই দেদার ঝাল-মশলাদার খাবার খান, প্রাতঃরাশ বাদ দেন, কেবল কফি খেয়ে দিন চালান, বিকেল 4টেয় দুপুরের খাবার খান, সামান্য মাথাব্যথাতেই পেইনকিলার খান, আর রাত 2টা পর্যন্ত জেগে থাকেন, অথচ পরে অবাক হন যে কেন হঠাৎ করেই পাকস্থলী বিদ্রোহ শুরু করল । সেই বিদ্রোহের নামই হল 'গ্যাস্ট্রাইটিস' ।
'গ্যাস্ট্রাইটিস' হওয়ার পিছনে কারণ
গ্যাস্ট্রাইটিস হল পাকস্থলীর আবরণের প্রদাহ । বুক-পেট জ্বালাপোড়া, পেট ফাঁপা, বমি বমি ভাব কিংবা পেটের ওপরের অংশে ব্যথার মতো উপসর্গগুলো যদি আপনি কখনও অনুভব করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জানেন যে এগুলো উপেক্ষা করার মতো বিষয় নয় । সমস্যা হল, অনেকেই ঠিক সেটাই করেন । তারা একটি অ্যান্টাসিড খেয়ে কয়েক ঘণ্টা স্বস্তি পান এবং এরপর আবার সেই পুরনো অভ্যাসেই ফিরে যান, যা মূলত এই সমস্যার কারণ ছিল ।
'ক্ষেমবন ন্যাচারোপ্যাথি অ্যান্ড যোগা সেন্টার'-এর চিফ ওয়েলনেস অফিসার চিকিৎসক নরেন্দ্র কে শেঠির মতে, "মাত্র একবার ঝাল বা মশলাদার খাবার খাওয়ার কারণে গ্যাস্ট্রাইটিস সচরাচর ফিরে আসে না । এর পেছনে মূলত দায়ী থাকে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, অপর্যাপ্ত ঘুম, ব্যথানাশক ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার, মদ্যপান এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের মতো বিষয়গুলোর সম্মিলিত প্রভাব । তবে, আপনি যদি পাকস্থলীর প্রতি যত্নশীল হতে শুরু করেন, তবে এটি আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুত সেরে ওঠার বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে ।"
'গ্যাস্ট্রাইটিস' থেকে কীভাবে ভালো থাকবেন ?
জীবনধারায় সবচেয়ে সহজ পরিবর্তনগুলোর একটি হল সময়মতো খাওয়া । এর জন্য আপনাকে কঠোর সামরিক নিয়মের মতো অ্যালার্ম সেট করতে হবে না, তবে আপনার পাকস্থলী নিয়মিত সময় মেনে চলাটা পছন্দ করে । প্রতিদিন যদি খুব অনিয়মিত সময়ে খাবার খাওয়া হয়, তবে পাকস্থলীর অ্যাসিড বুঝতে পারে না যে খাবার হজম করা শুরু করবে নাকি অপেক্ষা করবে । এই অনিশ্চয়তা পাকস্থলীর ভেতরের আবরণে (lining) অস্বস্তি বা জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে ।
ডা. শেট্টি দিনের বেলা বড় আকারের তিনটি খাবারের পরিবর্তে অল্প পরিমাণে পাঁচবার খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন । অল্প পরিমাণে খেলে পাকস্থলীতে হঠাৎ অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে এবং প্রদাহজনিত সমস্যায় থাকা পাকস্থলীর ওপর চাপও কম পড়ে । আরেকটি অভ্যাস যা পুনরায় গড়ে তোলা প্রয়োজন, তা হলো খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া । কারণ, পরিপাক প্রক্রিয়া পাকস্থলীতে নয়, বরং মুখগহ্বর থেকেই শুরু হয় । খুব দ্রুত খাবার খেলে এমন একটি অঙ্গের ওপর বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো হয়, যা এমনিতেই চাপের মুখে রয়েছে ।
খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আনুন
হজম বা পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আয়ুর্বেদ এক আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে । কর্ণাটকের উদুপিতে অবস্থিত 'শ্রী ধর্মস্থল মঞ্জুনাথেশ্বর কলেজ অফ আয়ুর্বেদ'-এর 'শাল্যতন্ত্র' বিভাগের স্নাতকোত্তর (PG) শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান ও অধ্যাপক রজনীশ ভি গিরি বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব 'প্রকৃতি' বা শারীরিক গঠন থাকে, যা মূলত তিনটি দোষ-বাত, পিত্ত ও কফের ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় । এই প্রকৃতিই হজম ও ঘুমের মতো বিষয় থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকির ওপর প্রভাব ফেলে ।"
এই তিনটি দোষের মধ্যে বিপাক ও পরিপাক প্রক্রিয়ায় 'পিত্ত দোষ' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পিত্তের ভারসাম্য বজায় থাকলে পরিপাক প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় । কিন্তু পিত্তের মাত্রাতিরিক্ত সক্রিয়তার ফলে অ্যাসিড রিফ্লাক্স, প্রদাহ এবং গ্যাস্ট্রিক আলসারের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাই আয়ুর্বেদ কেবল রোগের লক্ষণগুলোরই চিকিৎসা করে না, বরং ব্যক্তির শারীরিক গঠন অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা ও প্রাত্যহিক রুটিন অনুসরণের মাধ্যমে শরীরের ভারসাম্যও পুনরুদ্ধার করে ।
জীবনযাত্রায় এই পরিবর্তনগুলো আনুন
আপনার সকাল যদি খালি পেটে কফি পান করার মাধ্যমে শুরু হয়, তবে আপনার পাকস্থলী নিশ্চয়ই এতে খুব একটা খুশি হয় না । দিনের প্রথম কাপ কফি বা চা পান করার আগে হালকা কিছু খেয়ে নিলে তা বেশ ভালো ফল দিতে পারে । গ্যাস্ট্রাইটিসের সমস্যা বেড়ে গেলে অ্যালকোহল পুরোপুরি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়, কারণ এটি পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণে আরও বেশি জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে ।
মানসিক চাপের বিষয়টিও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে । আধুনিক জীবনে মানসিক চাপ যেন এক ধরনের 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আপনার পাকস্থলী এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি । সুস্থতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডা. শেট্টি বলেন, "যখন কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন প্রায়শই পাকস্থলীতে অ্যাসিডের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় । এর সমাধান কিন্তু খুব জটিল কিছু নয় । মাত্র 10 মিনিট ধরে ধীর গতিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, ধ্যান বা হালকা যোগব্যায়াম করলে তা মন ও পরিপাকতন্ত্র-উভয়কেই শান্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে ।"
শোয়ার ভঙ্গিতে বদল আনুন
শোওয়ার ভঙ্গিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ । বাঁ কাত হয়ে শুয়ে ঘুমোলে-বিশেষ করে যদি কয়েক ঘণ্টা আগে খাবার খেয়ে থাকেন-তবে 'অ্যাসিড রিফ্লাক্স' বা পাকস্থলীর অ্যাসিড উপরে উঠে আসার সমস্যা কমতে পারে । ভরা পেটে বা ডান কাতে শুলে পাকস্থলীর অ্যাসিড সহজেই খাদ্যনালীর দিকে উঠে আসতে পারে, যা উপসর্গগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে । ব্যথানাশক ওষুধের (পেইনকিলার) বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন । অনেকেই কোনও কিছু না ভেবেই আইবুপ্রোফেন বা এই জাতীয় প্রদাহ-বিরোধী ওষুধ সেবন করেন । এগুলোর ঘন ঘন ব্যবহারে পাকস্থলীর সুরক্ষাকারী আস্তরণ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঘন ঘন ব্যথানাশক ওষুধ খাবেন না ।
জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার পরেও যদি গ্যাস্ট্রাইটিসের সমস্যা বারবার ফিরে আসে, তবে কেবল অ্যান্টাসিড খেয়েই কাজ চালানোর চেষ্টা করবেন না । ডা. শেট্টি 'হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি' (H. pylori) সংক্রমণের পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন, এটি একটি সাধারণ ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ যা দীর্ঘস্থায়ী গ্যাস্ট্রাইটিস এবং পাকস্থলীর আলসারের অন্যতম কারণ । এই সংক্রমণের সঠিক চিকিৎসা করালে অনেক সময় সমস্যার মূল কারণটিই দূর হয়ে যায় ।
অ্যান্টাসিড হয়তো সাময়িকভাবে জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি কমাতে পারে, কিন্তু এটি সমস্যার মূল কারণ বা 'দেশলাই কাঠি'টিকে দূর করে না । আপনার পাকস্থলী প্রতিদিন আপনার জন্য কাজ করে চলেছে; এবার হয়তো আপনারও তার প্রতি কিছুটা যত্নশীল হওয়ার সময় এসেছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এখানে প্রদত্ত তথ্য ও পরামর্শ শুধুমাত্র আপনার অবগতির জন্য । এগুলি অনুসরণ করার আগে আপনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া উচিত ।)