60 বছর বয়সের পরেও কি উরুর পেশি মজবুত রাখতে চান ? চেয়ারে বসে প্রতিদিন এই সহজ ব্যায়ামগুলি করুন

60 বছর বয়সের পরেও কি উরুর পেশি মজবুত রাখতে চান ? চেয়ারে বসে প্রতিদিন এই সহজ ব্যায়ামগুলি করুন
Chair Eexercises for Thigh Strength: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উরুর পেশি দুর্বল হয়ে পড়া একটি সাধারণ বিষয় ৷ তবে সঠিক ব্যায়াম করা প্রয়োজন ৷
Published : October 21, 2026 at 7:12 PM IST
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পেশিগুলি বিশেষ করে উরুর পেশি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে । 60 বছর বয়সের পর হাঁটাচলা করা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা বা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার মতো কাজগুলি কঠিন হয়ে পড়তে পারে ।
তবে আশার কথা হল, নিয়মিত হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে উরুর পেশিগুলিকে দীর্ঘ সময় শক্তিশালী ও সচল রাখা সম্ভব । সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির একটি হল চেয়ারে বসে ব্যায়াম করা, এটি একই সঙ্গে নিরাপদ ও কার্যকর ।
চেয়ারে বসে পা সোজা করা (Chair Leg Extension)
একটি চেয়ারে পিঠ সোজা রেখে সোজা হয়ে বসুন । ধীরে ধীরে একটি পা সামনের দিকে সোজা করে ছড়িয়ে দিন, কয়েক সেকেন্ড সেভাবেই রাখুন এবং তারপর আবার নীচে নামিয়ে আনুন । এটি উরুর পেশিকে শক্তিশালী করে এবং হাঁটুতে বাড়তি সহায়তা জোগায় ।
বসে মার্চিং (Seated Marching)
চেয়ারে বসে এক এক করে হাঁটু ওপরের দিকে তুলুন, যেন আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্চিং করছেন । এই ব্যায়ামটি উরু ও কোমরের পেশিকে সক্রিয় করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে ।
উরুর ভিতরের অংশের ব্যায়াম (Inner Thigh Squeeze)
দুই হাঁটুর মাঝে একটি বালিশ বা ছোট বল রেখে তা চেপে ধরুন । 5-10 সেকেন্ড চেপে রাখার পর ছেড়ে দিন । এটি উরুর ভিতরের অংশের পেশি সুগঠিত করতে সাহায্য করে ।
বসে পা তোলা (Seated Leg Lift)
চেয়ারের কিনারে বসে দুই পা একসঙ্গে ওপরের দিকে তুলুন এবং কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখুন । এটি শরীরের কোর (core) বা মধ্যভাগের পেশি এবং উরুর জন্য উপকারী । শুরুতে কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখার চেষ্টা করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়ান ।
গোড়ালি তোলা (Heel Raises)
চেয়ারে বসে পায়ের পাতা মাটিতে রেখে গোড়ালিগুলি উপরের দিকে তুলুন (পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে), তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে আনুন । এটি উরু ও পায়ের নিচের অংশের (calf muscles) পেশিকে শক্তিশালী করে ।
পাশে পা প্রসারিত করা (Side Leg Stretch)
একটি পা পাশের দিকে ছড়িয়ে দিন, কয়েক সেকেন্ড ওই অবস্থায় রাখুন, তারপর আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনুন । এটি উরুর বাইরের দিকের পেশিকে শক্তিশালী করে এবং নমনীয়তা বাড়ায় ।
মনে রাখার মতো কিছু বিষয়
ব্যায়াম করার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না ৷ প্রতিটি নড়াচড়া ধীরে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে করুন ।
দিনে 10-15 মিনিট ব্যায়াম করাই যথেষ্ট । যদি কোনও ধরনের ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম বন্ধ করুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
https://www.health.harvard.edu/exercise-and-fitness/chair-exercises-for-seniors-boosting-strength-flexibility-and-stamina
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)