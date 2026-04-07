মুখে বারবার লোম গজানোর সমস্যা ? শরীরে ডেকে আনে বিপদ, জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত

মুখে যদি বারবার অবাঞ্ছিত লোম গজাতে থাকে, তবে তা উপেক্ষা করা একদম উচিত নয় ৷

মুখে অবাঞ্ছিত লোম শরীরের নানান সমস্যার কারণ হতে পারে (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 7, 2026 at 10:36 AM IST

মুখমণ্ডলে বারবার অবাঞ্ছিত লোম গজানো অনেক মহিলার জন্যই হতাশার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায় । থ্রেডিং বা ওয়াক্সিং করার অল্প সময়ের মধ্যেই যখন লোম পুনরায় গজাতে শুরু করে, তখন এমনটা কেন ঘটছে তা বুঝে ওঠা বেশ বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে । যদিও এই সমস্যাটিকে সচরাচর কেবল একটি প্রসাধনী বা সৌন্দর্য-সংক্রান্ত বিষয় হিসেবেই দেখা হয়, তবুও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শরীরের অভ্যন্তরে হরমোনের মাত্রার ওঠানামাও এর পিছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে । হরমোন ও অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন, আমাদের কিছু ছোটখাটো অভ্যাস এবং জীবনযাত্রার বিভিন্ন অনুষঙ্গ এই সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে । যদি সময়মতো এই অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে চিহ্নিত করা যায়, তবে সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে ওঠে ।

মুখে অবাঞ্ছিত লোম গজানোর কারণসমূহ: ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি অবাঞ্ছিত লোম গজানোর কারণ হতে পারে:

পুষ্টিবিদের মতে, অতিরিক্ত পরিমাণে মিষ্টি, পরিশোধিত ময়দা (ময়দা) কিংবা পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করলে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে । ইনসুলিনের মাত্রা যখন বেড়ে যায়, তখন তা পুরুষ হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধিকেও ত্বরান্বিত করতে পারে । ঠিক এই কারণেই অনেক মহিলাদের মুখে দ্রুত লোম গজাতে দেখা যায় । তাই প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় ।

অতিরিক্ত মানসিক চাপও একটি কারণ হতে পারে: ক্রমাগত মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে শরীরে 'কর্টিসল' নামক হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় । দীর্ঘ সময় ধরে এই হরমোনের মাত্রা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে, তবে শরীরের সামগ্রিক হরমোনগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে । এর প্রভাব ত্বক ও চুলের ওপরও দৃশ্যমান হয় । ফলস্বরূপ, মুখে বারবার লোম গজানোর সমস্যাটি আরও তীব্র আকার ধারণ করতে পারে । তাই মানসিক চাপ কমাতে প্রতিদিন নিজের জন্য কিছুটা সময় আলাদা করে রাখা অত্যন্ত জরুরি ।

শরীরের ভেতরের সুপ্ত প্রদাহ হরমোনের ওপর প্রভাব ফেলে: পুষ্টিবিদদের মতে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ঘুমের অভাব এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি শরীরের অভ্যন্তরে প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া বাড়িয়ে তুলতে পারে। অনেক সময় চিকিৎসাগত পরীক্ষার রিপোর্টগুলো স্বাভাবিক মনে হলেও, শরীরের ভেতরে এই সুপ্ত প্রদাহ হরমোনের ভারসাম্যকে ক্রমাগত ব্যাহত করতে থাকে । ঠিক এই কারণেই একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রাকে কখনওই অবহেলা করা উচিত নয় ।

রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থও ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে: বর্তমানে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসছি যা ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহৃত পণ্য, প্লাস্টিক এবং পরিবেশ দূষণের মধ্যে বিদ্যমান । শরীরে প্রবেশ করার পর, এই বিষাক্ত পদার্থগুলি হরমোনের আচরণের অনুকরণ করতে শুরু করে ৷ যারফলে হরমোনের সূক্ষ্ম ভারসাম্যটি সম্পূর্ণভাবে এলোমেলো হয়ে যায় । এই ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মুখে অবাঞ্ছিত লোমের বৃদ্ধি বা এজাতীয় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

দুর্বল যকৃতের (Liver) লক্ষণসমূহ: শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ এবং অতিরিক্ত হরমোন অপসারণের ক্ষেত্রে যকৃত বা লিভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যদি যকৃত তার পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করতে ব্যর্থ হয় তবে শরীরের অভ্যন্তরে হরমোন জমা হতে শুরু করে । হরমোনের এই সঞ্চয়নের প্রভাব প্রায়শই ত্বকের বিভিন্ন সমস্যারূপে প্রকাশ পায় ৷ যার মধ্যে মুখে অতিরিক্ত লোমের বৃদ্ধি অন্যতম । যকৃতের সুস্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।

আমরা প্রায়শই কেবল মুখের অবাঞ্ছিত লোম অপসারণের দিকেই মনোযোগ দিই; কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন হল এই সমস্যার মূল কারণটি বোঝা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা । সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা এবং মানসিক চাপ বা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে এই সমস্যাটি অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব । ছোট ছোট ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা দীর্ঘমেয়াদে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর গভীর ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470417/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
UNWANTED FACIAL HAIR
HEALTH TIPS
HEALTHY LIFE
WORLD HEALTH DAY

