ওজন বেড়ে যাওয়া কম খাওয়ার কারণেও হতে পারে, শরীরে এই সমস্যা নেই তো ?

ওজন বেড়ে যাওয়া কম খাওয়ার কারণেও হতে পারে, শরীরে এই সমস্যা নেই তো ?
যদি কোনও আপাত কারণ ছাড়াই আপনার ওজন বাড়তে শুরু করে, তবে শরীরের অভ্যন্তরীণ কিছু অস্বাভাবিকতা এর জন্য দায়ী হতে পারে ৷
Published : April 8, 2026 at 12:17 PM IST
মানুষ প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ওজন দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে । হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি কেবল শারীরিক অস্বস্তিরই কারণ নয়, বরং এটি মানসিক চাপেরও একটি উৎস হয়ে দাঁড়ায় ।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ওজন বৃদ্ধি কেবল অতিরিক্ত খাওয়ার ফলাফল নয়, বরং এটি শরীরের অভ্যন্তরে বিদ্যমান কোনও অন্তর্নিহিত সমস্যারই একটি ইঙ্গিত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যা হঠাৎ ওজন বৃদ্ধির জন্য দায়ী হতে পারে ।
হরমোনজনিত পরিবর্তন: আমাদের শরীরের ওজন অনেকাংশেই হরমোনের ওপর নির্ভরশীল । বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে, থাইরয়েড সমস্যা, PCOS কিংবা মেনোপজ চলাকালীন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বিপাকক্রিয়াকে (metabolism) মন্থর করে দিতে পারে । যখন থাইরয়েড গ্রন্থি পর্যাপ্ত পরিমাণে হরমোন নিঃসরণ করতে ব্যর্থ হয় ৷ তখন শরীরের বিপাকক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে শুরু করে ৷ যার ফলে হঠাৎ করেই ওজন বেড়ে যায় ।
ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: আমাদের শরীরের চিনিকে শক্তিতে রূপান্তরিত করাই হল ইনসুলিনের কাজ । ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধের অবস্থায়, শরীরের কোষগুলি ইনসুলিনের প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দেয় না । এরফলে, শরীর অতিরিক্ত চিনিকে চর্বি হিসাবে জমা করতে শুরু করে । এই অবস্থাটি কেবল ওজন বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, বরং এটি টাইপ 2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি করে ।
বার্ধক্য: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের পেশির ভর (muscle mass) কমতে শুরু করে এবং বিপাকের হার (metabolic rate) ধীর হয়ে যায় । ধীর বিপাক হারের অর্থ হল, শরীর এখন আর সেই পরিমাণ ক্যালোরি পোড়াতে সক্ষম নয়, যা এটি তার তারুণ্যের সময়ে পোড়াতে পারত । একারণেই, 30 বা 40 বছর বয়সের পর ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ৷ এমনকি খাদ্যাভ্যাসে কোনও পরিবর্তন না এলেও ।
অনিদ্রা বা ঘুমের অভাব: ঘুম এবং ওজনের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে । যখন আপনি পর্যাপ্ত ঘুম পান না কিংবা অনিদ্রায় ভোগেন, তখন শরীরে খিদে-উদ্দীপক হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় ৷ অন্যদিকে তৃপ্তি বা পেট ভরা থাকার অনুভূতি প্রদানকারী হরমোনের মাত্রা কমে আসে । ঘুমের অভাব শরীরকে মানসিক চাপের (stress) মুখে ফেলে দেয় ৷ যার ফলে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে পেটের চারপাশে চর্বি জমতে শুরু করে ।
নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের প্রভাব: অনেক সময়, নির্দিষ্ট কোনও রোগের চিকিৎসার জন্য সেবন করা ওষুধগুলিও ওজন বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । নির্দিষ্ট কিছু বিষণ্নতা-রোধী ওষুধ (antidepressants), স্টেরয়েড, মৃগীরোগের ওষুধ কিংবা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ শরীরে জল জমার (water retention) সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে অথবা খিদে বাড়িয়ে দিতে পারে । আপনি যদি সন্দেহ করেন যে, কোনও নতুন ওষুধ সেবন শুরু করার পর আপনার ওজন বেড়ে গিয়েছে, তবে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)