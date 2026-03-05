হাত ও পায়ে ঘাম হচ্ছে ? এখনই সাবধান, গুরুতর অবস্থাও হতে পারে

হাত ও পায়ে ঘাম হচ্ছে ? এখনই সাবধান, গুরুতর অবস্থাও হতে পারে
আপনার হাত-পা কি অকারণে ঘামছে ? এটি কেবল তাপ বা উদ্বেগের লক্ষণ নয়, বরং হাইপারহাইড্রোসিসের মতো একটি অবস্থাও হতে পারে ।
Published : March 5, 2026 at 4:55 PM IST
অনেকের হাত ও পা সামান্য গরম বা মানসিক চাপের কারণেও ঘামে ভিজে যায় । আমরা প্রায়শই এটিকে আবহাওয়া বা উদ্বেগের কারণ বলে উড়িয়ে দিই । কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে অতিরিক্ত, ঘন ঘন এবং ব্যাখ্যাতীত ঘাম হওয়া কোনও চিকিৎসাগত অবস্থার লক্ষণ হতে পারে? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত ঘাম কেবল তাপের ফলে নয় বরং এটি একটি অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণও হতে পারে। অতএব, এটি বোঝা এবং সময়মতো চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ঘামের সাধারণ কারণ: হাত ও পায়ে ঘাম হওয়া শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া । এই অবস্থা প্রায়শই গরম আবহাওয়া, ব্যায়াম বা মানসিক চাপের সময় ঘটে । শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে, শরীরকে ঠান্ডা করার জন্য ঘাম উৎপন্ন হয় । তবে যদি এই অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত ।
হাইপারহাইড্রোসিস: একটি গুরুতর অবস্থা
যখন অতিরিক্ত ঘাম হয়, তখন একে হাইপারহাইড্রোসিস বলা হয় । এই অবস্থা তখন ঘটে যখন শরীরের ঘাম গ্রন্থিগুলি কোনও আপাত কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায় । যদি আপনি কোনও শারীরিক কার্যকলাপ ছাড়াই ঘাম অনুভব করেন, তবে এটি একটি লক্ষণ হতে পারে যে আপনার চিকিৎসা পরামর্শের প্রয়োজন ।
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক হাইপারহাইড্রোসিস
হাইপারহাইড্রোসিস দুই ধরণের: প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক। প্রাথমিক হাইপারহাইড্রোসিসে, এর কোনও স্পষ্ট কারণ নেই, অন্যদিকে মাধ্যমিক হাইপারহাইড্রোসিস থাইরয়েড, ডায়াবেটিস বা সংক্রমণের মতো অন্য কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে হয়। যদি আপনার ঘামের সমস্যা হঠাৎ শুরু হয় বা আপনার সারা শরীরে দেখা দেয়, তাহলে ডাক্তারের সাথে দেখা করা গুরুত্বপূর্ণ ।
শারীরিক এবং মানসিক প্রভাব: হাইপারহাইড্রোসিস কেবল একটি শারীরিক সমস্যা নয়; এটি মানসিক স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে। ঘামের ফলে একজন ব্যক্তি সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন, যার ফলে আত্মবিশ্বাস কমে যায় । এই অবস্থা কেবল ত্বককেই প্রভাবিত করে না বরং একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে ।
চিকিৎসার বিকল্প: যদি ঘাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে বেশ কিছু চিকিৎসার বিকল্প রয়েছে । সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-পারস্পাইরেন্ট ব্যবহার, আরামদায়ক পোশাক পরা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা । গুরুতর ক্ষেত্রে, আপনার ডাক্তার বোটক্স ইনজেকশন, আয়নোফোরেসিস, এমনকি অস্ত্রোপচারেরও পরামর্শ দিতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9884722/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)