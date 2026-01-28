সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কোমরের ব্যথা হচ্ছে ? উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে
হাঁটা বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কোমরের ব্যথা কেবল ক্লান্তির লক্ষণই নয়, বরং বারসাইটিস, টেন্ডিনাইটিস বা আর্থ্রাইটিসেরও লক্ষণ হতে পারে ।
Published : January 28, 2026 at 11:15 AM IST
বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে কোমরের ব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা, কিন্তু তরুণদের মধ্যেও এটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ডাক্তাররা বলছেন সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করার সময় বা হাঁটার সময় কোমরের ব্যথা অনুভব করা কেবল অস্বস্তিকর নয়, বরং আপনার শরীরের কাছ থেকে আসা একটি সংকেত যা মনোযোগ দাবি করে । কিছু কারণ ছোট এবং অস্থায়ী হতে পারে, তবে অন্যগুলি গুরুতর অবস্থার ইঙ্গিত দেয় যার জন্য তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন ।
চিকিৎসকরা ব্যাখ্যা করেন, কোমরের ব্যথা সাধারণত বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, পেশীতে টান, তরুণাস্থির ক্ষতি বা বার্ধক্যজনিত কারণে হয় । তদুপরি, এটি হিপ আর্থ্রাইটিসের প্রথম লক্ষণও হতে পারে ৷ বিশেষ করে যখন রোগীরা দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পরে সকালের শক্ত হয়ে যাওয়া বা ব্যথা অনুভব করেন ।
কোমরের ব্যথার লক্ষণ: অনেক ক্ষেত্রে, বিশ্রাম এবং সাধারণ যত্ন ব্যথা উপশম করতে পারে, তবে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি অনুভব করলে অবিলম্বে চিকিৎসার পরামর্শ নিন:
1-2 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ব্যথা ।
পড়ে যাওয়া বা আঘাতের পর হঠাৎ তীব্র ব্যথা ।
ওজন বহন করতে অসুবিধা ।
জ্বর, লালভাব বা উষ্ণতার সঙ্গে কোমরের ব্যথা।
রাতে বা বিশ্রাম নেওয়ার সময় ব্যথা ।
অসাড়তা, দুর্বলতা, অথবা মূত্রাশয় বা অন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ হারানো ।
হিপ আর্থ্রাইটিস কী ?
হিপ আর্থ্রাইটিস তখন হয় যখন হিপ জয়েন্টে ব্যথা এবং শক্ত হয়ে যায়, যা নরম টিস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত । এটি সাধারণত আপনার জয়েন্টকে আবদ্ধকারী তরুণাস্থি এবং কখনও কখনও সাইনোভিয়াল মেমব্রেনকে প্রভাবিত করে যা এটিকে লুব্রিকেট করে । আর্থ্রাইটিস এই টিস্যুগুলিতে তীব্র প্রদাহ, ব্যথা এবং ফোলাভাব সৃষ্টি করে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি আর্থ্রাইটিস তীব্র আকার ধারণ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা তৈরি করে, তাহলে চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন । রোবোটিক-সহায়তাপ্রাপ্ত হিপ রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির মতো আধুনিক প্রযুক্তি রোগীদের এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় ।
প্রাথমিক চিকিৎসা: আপনার নিতম্বের জয়েন্টের যত্ন নেওয়ার জন্য, আপনি নিবন্ধে বর্ণিত কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন:
কার্যকলাপ পরিবর্তন করুন: ব্যথা বৃদ্ধি করে এমন নড়াচড়া এড়িয়ে চলুন এবং সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানোর মতো কম-প্রভাবযুক্ত বিকল্পগুলিতে স্যুইচ করুন ।
আক্রান্ত স্থানে বরফ লাগান অথবা শক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য তাপ ব্যবহার করুন ।
মৃদু নিতম্ব এবং কোর ব্যায়াম করুন ।
সহায়ক জুতো পরুন এবং ভালো ভঙ্গি বজায় রাখুন ।
ব্যথানাশক কেবল লক্ষণগুলিকে ঢেকে রাখে, অন্তর্নিহিত কারণ নয় ।
আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি নিতম্বের ব্যথার চিকিৎসায় নতুন আশা নিয়ে এসেছে । রোবোটিক প্রযুক্তি আরও সুনির্দিষ্ট এবং কম বেদনাদায়ক অস্ত্রোপচারের অনুমতি দেয়, যার ফলে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয় । নিতম্বের ব্যথা উপেক্ষা করা একটি গুরুতর ভুল হতে পারে । সঠিক যত্ন এবং সময়মত চিকিৎসা পরামর্শের মাধ্যমে, আপনি আপনার জীবনের মান উন্নত করতে পারেন এবং ব্যথামুক্ত জীবনযাপন করতে পারেন ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538173/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)