শরীরের এই জায়গাগুলিতে ব্যথা হচ্ছে ? এখনই সাবধান হয়ে যান নাহলে বড় বিপদ

শরীরের এই জায়গাগুলিতে ব্যথা হচ্ছে ? এখনই সাবধান হয়ে যান নাহলে বড় বিপদ
Published : November 6, 2025 at 4:54 PM IST
ক্যানসার একটি মারাত্মক রোগ যা প্রায়শই শরীরে নীরবে বৃদ্ধি পায় । প্রাথমিক পর্যায়ে, এর লক্ষণগুলি সাধারণ অসুস্থতার মতো ৷ যারফলে মানুষ এগুলি উপেক্ষা করে থাকেন । তবে নির্দিষ্ট ধরণের ক্রমাগত শরীরের ব্যথা, বিশেষ করে কোনও আপাত কারণ ছাড়াই, একটি গুরুতর লক্ষণ হতে পারে ।
শরীরের নানা অংশের পেশিতে ব্যথা খুব সাধারণ একটা বিষয় ৷ যেমন- ভারী কিছু তোলার সময় বেকায়দায় লেগে গিয়ে ঘাড় বা পিঠে টান লাগা অথবা অনেকটা হাঁটার পর পায়ের পেশিতে টান ধরা । কিন্তু লাগাতার কয়েক সপ্তাহ ধরে যদি শরীরের কোনও অংশে ব্যথা থাকে এবং ব্যথার কোনও নির্দিষ্ট কারণ না খুজে পান, তবে তা কিন্তু উদ্বেগের ৷
ক্যানসার এমন একটি রোগ যা শরীরে নীরবে বৃদ্ধি পায় এবং এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি স্বাভাবিক ব্যথা এবং যন্ত্রণার মতো মনে হতে পারে যা মানুষ প্রায়শই উপেক্ষা করে থাকেন । পেশীতে টান না থাকা সত্ত্বেও শরীরের কিছু অংশে, যেমন পিঠ, মাথা, গলা, বুক বা পেটে ক্রমাগত ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক নয় । এই ধরনের ব্যথা উপেক্ষা করা মারাত্মক হতে পারে ৷ কারণ এটি নির্দিষ্ট ধরণের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে ৷ যা আগে থেকেই শনাক্ত করা উচিত ।
যদি কোনও পেশীতে টান বা আঘাত না থাকে, কিন্তু শরীরের কিছু অংশে ক্রমাগত ব্যথা অব্যাহত থাকে তবে এটিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় । এটি নির্দিষ্ট ধরণের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শরীরের কিছু নির্দিষ্ট অংশ সম্পর্কে যেখানে ক্রমাগত ব্যথা ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে কি না ৷
পিঠের নীচের অংশ: ক্রমাগত তলপেটের ব্যথা, বিশেষ করে যখন বিশ্রাম বা ব্যথানাশক দ্বারা উপশম হয় না, তা ডিম্বাশয়, প্রোস্টেট বা মলদ্বার ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
মাথাব্যথা: নিয়মিত ব্যথানাশক ওষুধের সঙ্গে সাড়া না দিলে ক্রমাগত মাথাব্যথা মস্তিষ্কের টিউমার বা মস্তিষ্কের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ৷ বিশেষ করে যদি এটি সকালে আরও খারাপ হয় বা ঝাপসা দৃষ্টির মতো লক্ষণগুলির সঙ্গে থাকে ।
বুকে ব্যথা: ফুসফুস বা স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে, বুকে চাপ বা ব্যথা অনুভূত হতে পারে, বিশেষ করে যদি গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস বা কাশির সঙ্গে তা আরও খারাপ হয় ।
পেটে ব্যথা: গ্যাস বা অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা না থাকলেও পেটে ক্রমাগত ব্যথা বা ফোলাভাব লিভার, অগ্ন্যাশয় বা পাকস্থলীর ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
হাড়ের ব্যথা: রাতে তীব্র হাড়ের ব্যথা যা বিশ্রামের পরেও কমে না, তা হাড়ের ক্যানসার বা হাড়ে ছড়িয়ে পড়া ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
গলা ব্যথা বা গিলতে অসুবিধা: যদি আপনার ক্রমাগত গলা ব্যথা হয় অথবা ঠান্ডা লাগা ছাড়া গিলতে সমস্যা হয়, তাহলে এটি গলা বা থাইরয়েড ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
উপরের কোমরে ব্যথা: এই ব্যথা প্রায়শই পাচনতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে । যদি উপরের অঙ্গগুলিতে কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই ক্রমাগত ব্যথা চলতে থাকে ৷ তাহলে এটিকে স্বাভাবিক ব্যথা বলে উড়িয়ে দেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে ।
যেকোনও গুরুতর অসুস্থতা দ্রুত নির্ণয় এবং চিকিৎসা করার জন্য তাড়াতাড়ি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ । নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং আপনার শরীরের সংকেত বোঝা ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)