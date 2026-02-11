ETV Bharat / health

এই ভুল কাজগুলি গোপনেই মারণ রোগকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ! আজই সাবধান হয়ে যান

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, আমরা প্রায়শই আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত অনেক ছোট-বড় ভুল করে ফেলি, যা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে ।

cancer cause
এই কাজগুলি করলে ক্যানসার হতে পারে (Getty Image)
Published : February 11, 2026 at 10:36 AM IST

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে আপনার কিছু সাধারণ দৈনন্দিন অভ্যাস, যেমন সকালে ফুটন্ত চা পান করা বা ব্যবহার করা তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া, আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা বিপজ্জনক হতে পারে ? আমরা প্রায়শই অজান্তেই এমন জিনিস খেয়ে ফেলি যা ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে । সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল যে এই জিনিসগুলির অনেকেরই কোনও 'নিরাপদ সীমা' নেই ৷

ধূমপান: সিগারেট, ভ্যাপিং, অথবা পরোক্ষ ধূমপান যাই হোক না কেন, এগুলির কোনওটিরই "নিরাপদ সীমা" নেই । এমনকি অল্প পরিমাণে পরোক্ষ ধূমপানের সংস্পর্শে আসলেও ফুসফুস এবং খাদ্যনালীর ক্যানসারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । অতএব, এটি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলাই ভালো ।

অ্যালকোহল সেবন: বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালকোহলেরও কোনও নিরাপদ সীমা নেই । এমনকি অল্প পরিমাণে অ্যালকোহলও ক্যানসারের কারণ হতে পারে । অধিকন্তু, অ্যালকোহল শরীরের পুষ্টির (যেমন- ফোলেট এবং ভিটামিন এ, সি, ডি এবং ই) শোষণকে হ্রাস করে যা আমাদের শরীরকে রক্ষা করে ।

গরম পানীয়: আপনি যদি খুব গরম, এমনকি ফুটন্ত চা, কফি, বা স্যুপ পান করতে পছন্দ করেন, তাহলে সাবধান থাকুন । বারবার খুব গরম পানীয় পান করলে খাদ্যনালীর ক্ষতি হতে পারে ৷ খাদ্যনালীর ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায় । তাই, পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন যে এই পানীয়গুলি সর্বদা হালকা গরম বা পান করার জন্য যথেষ্ট ৷ ফুটন্ত গরম নয় ।

অতিরিক্ত সাদা চাল, গম এবং চিনাবাদাম: শস্য বা চিনাবাদাম যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা হয়, তাহলে এগুলি আফলাটক্সিন তৈরি করতে পারে । যদি ছাঁচযুক্ত হয়, তাহলে এর কোনও নিরাপদ সীমা নেই ৷ তাই এগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলুন । এই বিষাক্ত পদার্থগুলি সরাসরি লিভারের ডিএনএকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং লিভার ক্যানসারের কারণ হতে পারে ।

পুড়ে যাওয়া তন্দুরি খাবার: যদি তন্দুরি বা গ্রিল করা খাবারের কোনও অংশ কালো হয়ে যায়, তাহলে তা খাওয়া এড়িয়ে চলুন । ঝুঁকি কমাতে বিশেষজ্ঞরা খাবার থেকে পুড়ে যাওয়া কালো অংশ বাদ দেওয়ার কথা বলেন ৷ এরবদলে স্যালাড এবং শাকসবজি খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন ।

পুনরায় গরম করা তেল: রান্নার তেল বারবার গরম করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । তেল 2-3 বারের বেশি গরম করবেন না । যদি তেল কালো, ঘন বা ধোঁয়াটে হয়ে যায়, তাহলে তা অবিলম্বে ফেলে দিন । বারবার তেল গরম করলে বিষাক্ত যৌগ তৈরি হয় যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিএনএর ক্ষতি করে ।

রেড মিট: রেড মিট খাওয়ার পরিমাণ সীমিত করুন । সপ্তাহে 350 থেকে 500 গ্রাম রান্না করা মাংস খাওয়া নিরাপদ । এর বেশি খাওয়া, বিশেষ করে উচ্চ তাপে রান্না করা, কোলোরেক্টাল ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় ।

আপনার অভ্যাসে ছোট ছোট পরিবর্তন এনে আপনি আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারেন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

সম্পাদকের পছন্দ

