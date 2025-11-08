ডাক্তারের পরামর্শগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবে, আজ থেকে রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন
ক্যানসার একটি গুরুতর বৈশ্বিক সমস্যা, এবং প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা অপরিহার্য । জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবসের লক্ষ্য এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ।
Published : November 8, 2025 at 10:37 AM IST
ক্যানসার এখনও বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের বিষয় । এটি একটি গুরুতর রোগ যা অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক হতে পারে । ক্যানসারের অনেক প্রকারভেদ রয়েছে এবং যে কেউ এর শিকার হতে পারে । এই কারণেই প্রতি বছর 7 নভেম্বর জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস পালিত হয় ।
এই দিবসটি উদযাপনের উদ্দেশ্য হল এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা । ক্যানসার একটি গুরুতর রোগ, তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব । ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার ঘরোয়াভাবে কীভাবে ঝুঁকি কমানো যায় ?
আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিন: চিকিৎসকরা জানান, ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে আপনার দৈনন্দিন জীবনে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন । ক্যানসার প্রতিরোধের জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন । শস্যদানা, শাকসবজি, ফল এবং ডাল সমৃদ্ধ খাবার কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে । লাল এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস, চিনিযুক্ত পানীয় এবং উচ্চ প্রক্রিয়াজাত বা উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার সীমিত করলে ঝুঁকি আরও কমে । এছাড়াও এই বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন ৷
প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচটি ফল এবং সবজি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
বিনস, ডাল, ওটস এবং ব্রাউন রাইসের মতো ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেছে নিন ।
স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিবর্তে, অলিভ অয়েল, বাদাম এবং বীজের মতো স্বাস্থ্যকর ফ্যাট অন্তর্ভুক্ত করুন ।
স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন এবং সক্রিয় থাকুন: স্বাস্থ্যকর ওজন এবং নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম স্তন, অন্ত্র এবং কিডনি ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় । অতএব, প্রতি সপ্তাহে 150 মিনিট মাঝারি ব্যায়াম বা 75 মিনিট ভারী কার্যকলাপ করার অভ্যাস রাখা প্রয়োজন ।
মদ্যপান এবং ধূমপান এড়িয়ে চলা প্রয়োজন: তামাক এড়িয়ে চলুন ৷ অ্যালকোহল খাওয়া সীমিত করুন বা বাদ দিন । তামাক বিশ্বব্যাপী ক্যানসারের প্রধান প্রতিরোধযোগ্য কারণ । ধূমপান ত্যাগ করলে ক্যানসারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যেতে পারে । অ্যালকোহল, এমনকি অল্প পরিমাণেও গ্রহণ করলে স্তন, লিভার এবং অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় ৷ তাই এটি এড়িয়ে চলাই ভালো ।
কিছু বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন: উচ্চ SPF সানস্ক্রিন এবং প্রতিরক্ষামূলক পোশাক দিয়ে আপনার ত্বককে UV রশ্মি থেকে রক্ষা করুন । HPV এবং হেপাটাইটিস B এর মতো টিকা সম্পর্কে আপডেট থাকুন এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্যানসারের জন্য স্ক্রিনিং করুন, যা প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং উন্নত চিকিৎসার দিকে পরিচালিত করতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
