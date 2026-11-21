বেশি ভিটামিন সি খাওয়া মানেই কি সুস্বাস্থ্য ? জানুন এর গোপন ঝুঁকিগুলো
Vitamin C: ভিটামিন সি শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা ক্ষতিকর হতে পারে ।
Published : November 21, 2026 at 9:01 AM IST
ভিটামিন সি শরীরের জন্য একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান ৷ এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে, ত্বক সুস্থ রাখতে এবং শরীরকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এছাড়া, এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে, যা কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে । তবে দ্রুত ফল পাওয়ার আশায় অনেকে এটি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি গ্রহণ করেন, যা ক্ষতিকর হতে পারে । তাই, সঠিক মাত্রা জানা অত্যন্ত জরুরি । এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল ।
শরীরের জন্য কতটুকু ভিটামিন সি প্রয়োজন ?
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের প্রতিদিন প্রায় 90 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি প্রয়োজন ।
নারীদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় 75 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয় ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন 2000 মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি গ্রহণ করা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণের ঝুঁকি:
পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যা
অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণ করলে পেটে ব্যথা, গ্যাস, বমি ভাব, ডায়রিয়া এবং অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । বিশেষ করে সাপ্লিমেন্টের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণ করলে পরিপাকতন্ত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।
কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি
ভিটামিন সি-এর উচ্চ মাত্রা শরীরে অক্সালেট-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, যা কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে ।
অতিরিক্ত আয়রন
ভিটামিন সি শরীরে আয়রন শোষণের হার বাড়িয়ে দেয় । তবে, অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে কারো কারও শরীরে আয়রনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যেতে পারে, যা লিভার ও হৃদযন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
মাথাব্যথা ও ক্লান্তি
অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের ফলে কারো কারো মাথাব্যথা, অস্থিরতা, ক্লান্তি এবং ঘুমের সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
প্রাকৃতিক উৎস বেশি নিরাপদ
ফল ও শাকসবজি থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন সি গ্রহণ করা বেশি নিরাপদ বলে বিবেচিত হয় ।
ভিটামিন সি গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা
পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন ।
যেকোনও সাপ্লিমেন্ট শুরু করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ।
অতিরিক্ত পরিমাণে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন ।
কিডনি সুস্থ রাখতে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4769668/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)