সারাদিন এসি রুমে সময় কাটানো, এই অভ্যাসগুলো কি ফুসফুসকে দুর্বল করে দিচ্ছে ? কী বলছেন বিশেজ্ঞরা

সারাদিন এসি রুমে সময় কাটানো, এই অভ্যাসগুলো কি ফুসফুসকে দুর্বল করে দিচ্ছে ? কী বলছেন বিশেজ্ঞরা
lungs Health: দীর্ঘ সময় বসে কাজ করা বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অবস্থান করা সরাসরি ফুসফুসকে দুর্বল করে না, বরং সক্ষমতা কমে যায় ৷
Published : September 26, 2026 at 4:32 PM IST
বর্তমান জীবনযাত্রায় কাজের প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় এক জায়গায় বসে থাকা, বিছানায় শুয়ে ল্যাপটপ ব্যবহার করা এবং এসি ঘরে দিন কাটানো অত্যন্ত সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই অভ্যাসগুলি মানুষের জীবনের এমন অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে যে, অনেক সময় আমরা এগুলির দিকে খেয়ালই করি না ।
সাধারণত মানুষের ধারণা যে, এসব অভ্যাস ফুসফুসকে দুর্বল করে দেয় ৷ কিন্তু বিষয়টি কি আসলেই তাই ? জেনে নেওয়া যাক, আমাদের জীবনযাত্রা কীভাবে ফুসফুস ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে ।
ফুসফুস কি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়ে ?
সত্যি বলতে, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা সরাসরি ফুসফুসকে দুর্বল করে না ৷ ফুসফুস তার স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে । তবে সঠিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্য শক্তিশালী ডায়াফ্রাম, বুকের পেশি এবং হৃদযন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
দীর্ঘ সময় ধরে শারীরিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকলে শরীরের ফিটনেস বা সক্ষমতা কমতে শুরু করে । এর ফলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, দ্রুত হাঁটা বা বাজার-সদাই বহন করার মতো সাধারণ কাজগুলি করলেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং খুব দ্রুত ক্লান্তি চলে আসতে পারে ।
ফুসফুসের ওপর এসি-র বাতাসের প্রভাব: এয়ার কন্ডিশনার (এসি) থেকে আসা বাতাস সরাসরি ফুসফুসকে দুর্বল করে না । আসল সমস্যা হল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সময় কাটানোর ফলে বাইরে বেরোনোর পর মানুষ অনেক সময় কম শারীরিক পরিশ্রম করে । এছাড়া, এসি যদি ঠিকমতো পরিষ্কার না করা হয় অথবা ফিল্টার নোংরা থাকে এবং ঘরে ধুলোবালি, ছত্রাক বা দূষক পদার্থ জমে থাকে তবে তা শ্বাসনালীতে অস্বস্তি বা জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে ।
যাদের আগে থেকেই হাঁপানি বা অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে কাশি, গলা ব্যথা এবং নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে । এসি-র বাতাস খুব শুষ্ক হয়, যা শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে ।
নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনের প্রভাব:
বেশিরভাগ সময় শুয়ে বা বসে কাটালে পেশির শক্তি ও শারীরিক সহনক্ষমতা কমতে শুরু করে । সামান্য পরিশ্রমেই যদি শ্বাসকষ্ট হয়, তবে মানুষ চলাফেরা করতে ভয় পেতে পারে ৷ এর ফলে শারীরিক সক্ষমতা আরও কমে যায় এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরও বেড়ে যায় ।
সুস্বাস্থ্যের জন্য কিছু সাধারণ পরামর্শ:
যারা বিছানায় বসে কাজ করেন বা দীর্ঘ সময় বসে থাকেন, তাদের উচিত দীর্ঘক্ষণ একই অবস্থানে না থেকে মাঝে মাঝে বিরতি নেওয়া । এছাড়া বয়স ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা বা নাচের মতো কার্যকলাপে অংশ নিলে শারীরিক সহনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । নিয়মিত এসি-র ফিল্টার পরিষ্কার করা, ঘরে বিশুদ্ধ বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা এবং ধুলোবালি ও ধোঁয়া থেকে দূরে থাকাও জরুরি ।
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন ?
শ্বাসকষ্ট সবসময়ই যে কেবল জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা নয় । যদি দীর্ঘস্থায়ী কাশি, বুকে চাপ অনুভব করা, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শোঁ-শোঁ শব্দ হওয়া বা সামান্য পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দেয় ৷ তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এসব উপসর্গ হাঁপানি, সিওপিডি (COPD), হৃদরোগ বা রক্তাল্পতার মতো সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10257240/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)