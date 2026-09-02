ETV Bharat / health

সোয়াইন ফ্লু ও কোভিড-19 একই সময়ে শরীরে আক্রমণ করতে পারে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

সোয়াইন ফ্লু এবং করোনাভাইরাস কি একই সঙ্গে হতে পারে ? উভয় রোগের লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানুন আক্রমণ' থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করবেন জানুন বিস্তারিত ৷

Can People Get Both COVID-19 And Swine Flu At The Same Time
সোয়াইন ফ্লু ও কোভিড-19 একই সময়ে শরীরে আক্রমণ করতে পারে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 2, 2026 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্তমানে H1N1 যা সাধারণত 'সোয়াইন ফ্লু' নামে পরিচিত ৷ এর সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে ৷ কোভিড-19-এর পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মানুষকে আবারও মাস্ক পরতে হচ্ছে । এই পরিস্থিতি বেশ কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়, এই ফ্লু কি কোভিড-19-এর মতোই ? একজন ব্যক্তি কি একই সময়ে H1N1 এবং কোভিড-19—উভয়টিতেই আক্রান্ত হতে পারেন ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই প্রশ্নগুলির উত্তর ৷

একজন ব্যক্তি কি একই সময়ে H1N1 এবং কোভিড-19 উভয়টিতেই আক্রান্ত হতে পারেন ?

একজন ব্যক্তির একই সময়ে H1N1 এবং কোভিড-19 উভয়টিতেই আক্রান্ত হওয়া সম্ভব । উল্লেখ্য যে, H1N1 ফ্লু 'ইনফ্লুয়েঞ্জা এ' (Influenza A) ভাইরাসের কারণে হয় ৷ অন্যদিকে কোভিড-19 হল 'সার্স-কোভ-2' (SARS-CoV-2) ভাইরাসের সংক্রমণের ফল ।

উভয় রোগই বাতাসের মাধ্যমে এবং হাঁচি বা কাশির সময় নির্গত ড্রপলেটের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে । এই কারণেই একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে উভয় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে ‘কো-ইনফেকশন’ (co-infection) বলা হয় ।

H1N1 এবং COVID-19-এর লক্ষণ কি একই রকম ?

এই রোগগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল এদের লক্ষণগুলি আশ্চর্যজনকভাবে একই রকম । এই লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

জ্বর

কাশি

গলায় ব্যথা

ক্লান্তি

মাথাব্যথা

শরীরে ব্যথা

শ্বাসকষ্ট

এর ফলে, কোনও ব্যক্তি সোয়াইন ফ্লু, COVID-19 নাকি উভয় রোগেই আক্রান্ত তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে ।

কারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন ?

যদিও যে কেউ এই সংক্রামক রোগগুলিতে আক্রান্ত হতে পারেন, তবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি বিশেষ করে বয়স্ক এবং আগে থেকেই কোনও শারীরিক অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে এমন ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন । শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং একই সঙ্গে একাধিক সংক্রমণের (co-infection) শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিরা বিশেষ ঝুঁকির মুখে থাকেন ।

কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত ?

যদি কোনও ব্যক্তির মধ্যে ফ্লু-এর মতো লক্ষণ দেখা দেয় বিশেষ করে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা COVID-19-এর প্রাদুর্ভাব চলছে তখন অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । রোগীর অবস্থার উপর ভিত্তি করে ডাক্তার ফ্লু এবং COVID-19 উভয় রোগেরই পরীক্ষার পরামর্শ দিতে পারেন । এক্ষেত্রে, লক্ষণগুলি দ্রুত শনাক্ত করা এবং সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

কী কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ?

এই সংক্রামক রোগগুলি থেকে সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

পরামর্শ অনুযায়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং COVID-19-এর টিকা নিন ।

হাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।

বাড়ি ও ঘরের ভিতরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন ।

অসুস্থ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন ।

জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদি কোনও ব্যক্তির দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, মানসিক বিভ্রান্তি বা অন্য কোনো লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তা উপেক্ষা করা উচিত নয় ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513241/

https://www.who.int/emergencies/situations/influenza-a-(h1n1)-outbreak

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. মস্তিষ্কও আমাদের বিভ্রান্ত করে; নিজেদের অজান্তেই প্রতিদিন এই মনস্তাত্ত্বিক কারসাজির শিকার হই
  2. অনেকের মৃদু সর্দি-কাশি আবার কারও প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে, সোয়াইন ফ্লু কীভাবে শরীরে আক্রমণ করে ?
  3. H1N1, কোভিড নাকি টাইফয়েড ? এই তিনটিরই প্রাথমিক লক্ষণ একই ! জানুন কোন পরীক্ষাটি কখন করাতে হবে ?

TAGGED:

HEALTH TIPS
SWINE FLU
COVID 19
HEALTH CARE TIPS
COVID 19 AND SWINE FLU

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.