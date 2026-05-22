পেঁয়াজ কীভাবে হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা দেয় ? কীভাবে ব্যবহার করবেন জানুন

হিটস্ট্রোক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেঁয়াজের পেস্ট কীভাবে ব্যবহার করবেন ? আয়ুর্বেদে পেঁয়াজকে কেন উপকারী মনে করা হয় জানুন ৷

পেঁয়াজ কীভাবে হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা দেয় (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 22, 2026 at 10:48 AM IST

গ্রীষ্মের আগমন ঘটতেই, হিটস্ট্রোক এবং তীব্র রোদজনিত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি বাড়তে শুরু করে । মাথা ঘোরা, মাথাব্যথা, শারীরিক দুর্বলতা, অত্যধিক তৃষ্ণা এবং স্বাস্থ্যের আকস্মিক অবনতি এসবই হিটস্ট্রোকের সাধারণ লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় । এমন সময়ে প্রায়ই একটি বহু পুরোনো ঘরোয়া টোটকার কথা শোনা যায় ৷ সঙ্গে একটি পেঁয়াজ রাখুন, তাহলে আর হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হবেন না । গ্রীষ্মকালে অনেকেই কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া শুরু করেন ৷ আবার কেউ কেউ পেঁয়াজের পেস্ট বা প্রলেপ ব্যবহারের পরামর্শ দেন । কিন্তু পেঁয়াজ কি সত্যিই হিটস্ট্রোকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন আযুর্বেদে কী বলে ?

আয়ুর্বেদে পেঁয়াজকে কেন বিশেষ হিসেবে গণ্য করা হয় ?

আয়ুর্বেদে, পেঁয়াজকে এমন সব উপাদানের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ যা শরীরের উপর শীতলকারী প্রভাব বিস্তার করে । মনে করা হয় পেঁয়াজের মধ্যে এমন কিছু গুণাবলি বিদ্যমান, যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে লাল পেঁয়াজকে অত্যন্ত উপকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয় । এতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে এবং শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর বলে গণ্য করা হয় ।

পেঁয়াজের উপকারী দিক (Getty Image)

অতীতে গ্রামের মানুষজন রোদের মধ্যে বাইরে বের হওয়ার আগে নিজেদের পকেটে একটি পেঁয়াজ রাখতেন কিংবা স্যালাডের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ খেতেন । এই প্রথাটি কেবল স্বাদের জন্যই অনুসরণ করা হতো না, বরং গরম বাতাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এটি পালন করা হতো ।

হিটস্ট্রোক থেকে রক্ষা পেতে পেঁয়াজের পেস্ট ব্যবহারের নিয়ম: প্রচলিত ঘরোয়া প্রতিকারগুলির মধ্যে পেঁয়াজের পেস্ট অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উপায় । লাল পেঁয়াজ বেটে বা পিষে এই পেস্ট তৈরি করা হয় । কেউ কেউ পায়ের তলা, হাতের তালু এবং কানের পিছনের অংশে এই পেস্ট লাগানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন । মনে করা হয়, এটি শরীরে এক ধরণের শীতল অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং তীব্র গরমের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করতে সহায়তা করতে পারে ।

যদিও এটি কোনও চিকিৎসাগত প্রতিকার হিসাবে গণ্য নয়, তবুও মানুষ দীর্ঘকাল ধরে গরমের অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে একটি ঘরোয়া টোটকা হিসাবে এটি ব্যবহার করে আসছে । যদি কোনও ব্যক্তির ত্বকে অ্যালার্জি বা জ্বালাপোড়ার সমস্যা থাকে, তবে পেস্টটি পুরো শরীরে ব্যবহারের আগে অবশ্যই অল্প পরিমাণে লাগিয়ে একটি 'প্যাচ টেস্ট' করে নেওয়া উচিত ।

পেঁয়াজ কীভাবে হিটস্ট্রোক প্রতিরোধে সহায়তা করে ?

গ্রীষ্মকালে খাদ্যাভ্যাসে পেঁয়াজ অন্তর্ভুক্ত করা বেশ উপকারী বলে মনে করা হয় । আপনি স্যালাড, রায়তা, চাটনি কিংবা স্যান্ডউইচে পেঁয়াজ ব্যবহার করতে পারেন । শরীরের জল ও খনিজ উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখতে অনেকেই পেঁয়াজ ও লেবু দিয়ে তৈরি স্যালাড খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ।

কিছু কিছু পরিবারে পেঁয়াজ দিয়ে এক ধরণের পানীয় বা শরবতও তৈরি করা হয় ৷ অবশ্য এর স্বাদ যে সবার ভালো লাগবে, এমন কোনও কথা নেই । তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী, এই পানীয়টি শরীরকে ভিতর থেকে শীতল রাখতে সহায়তা করতে পারে ।

হিটস্ট্রোক প্রতিরোধে কেবল পেঁয়াজের ওপর নির্ভর করবেন না: যদিও পেঁয়াজ ব্যবহার করা একটি ঘরোয়া প্রতিকার হিসাবে কাজ করতে পারে, তবুও গ্রীষ্মের মাসগুলিতে সতর্কতা অবলম্বন করাটাই সবচেয়ে জরুরি । দুপুরের তীব্র রোদের সময় বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন ৷ এর পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং ডাবের জল ও ঘোল বা বাটারমিল্কের মতো শরীরকে আর্দ্র রাখে এমন পানীয় গ্রহণ করুন । শরীরকে সতেজ ও আর্দ্র রাখতে হালকা রঙের এবং ঢিলেঢালা পোশাক পরুন ।

হিটস্ট্রোক থেকে রক্ষা করে পেঁয়াজ (Getty Image)

যদি কারও উচ্চ জ্বর, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তবে এই লক্ষণগুলিকে কেবল 'হিটস্ট্রোক' হিসাবে ধরে নিয়ে শুধুমাত্র ঘরোয়া প্রতিকারের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না । এই ধরনের পরিস্থিতিতে অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

পেঁয়াজ কি সত্যিই কাজ করে ?

পেঁয়াজের ব্যবহার ঘিরে বহু প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ এই উদ্দেশ্যে পেঁয়াজ ব্যবহার করে আসছে । যদিও প্রতিটি ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে সবসময় পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য থাকে না, তবুও আয়ুর্বেদ এবং লোক-ঐতিহ্য উভয় ক্ষেত্রেই পেঁয়াজকে গরমের কষ্ট লাঘবে কার্যকর হিসেবে গণ্য করা হয় । সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি পেঁয়াজ ব্যবহার করলে, গ্রীষ্মকালে তা সত্যিই স্বস্তি এনে দিতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

