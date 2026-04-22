ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদিক কতটা কার্যকর ? জানুন বিশেষজ্ঞর মতামত

ডায়াবেটিসের চিকিৎসার প্রথাগত পদ্ধতিগুলির প্রতি বিশেষ করে আয়ুর্বেদের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । চিকিৎসকের সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবীন উনিয়াল ৷

ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদিকের ভূমিকা
Published : April 22, 2026 at 3:48 PM IST

বর্তমানে ডায়াবেটিস একটি গুরুতর জীবনশৈলী-সম্পর্কিত ব্যাধি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা কেবল ভারতেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বজুড়েই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে । ফলস্বরূপ, চিকিৎসার প্রথাগত পদ্ধতিগুলির প্রতি বিশেষ করে আয়ুর্বেদের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । যদিও প্রাকৃতিক প্রতিকার এবং রোগের মূল থেকে এর সম্পূর্ণ নির্মূল সংক্রান্ত দাবিগুলি বেশ সচরাচর শোনা যায়, তবুও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি থেকেই যায় ৷ আয়ুর্বেদ কি সত্যিই ডায়াবেটিস নিরাময় করতে সক্ষম ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ভারত সরকার, আয়ুষ মন্ত্রক এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় এই বিষয়ে কী বলা হয়েছে ।

উত্তরাখণ্ডে আয়ুর্বেদ চর্চা: গত কয়েক বছরে, স্বাস্থ্যসেবা খাতের মধ্যে নিজেদের প্রভাব সুদৃঢ় করতে আয়ুর্বেদ দ্রুতগতিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । বিশেষ করে উত্তরাখণ্ডকে দীর্ঘকাল ধরেই এই ক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয় । কেবল ব্যক্তিগত উদ্যোগের গণ্ডি পেরিয়ে, বর্তমানে সরকারি পর্যায়েও আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসারে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ।

এমন এক প্রেক্ষাপটে যেখানে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষের মনোযোগ ক্রমশ আয়ুর্বেদের দিকে নিবদ্ধ হচ্ছে ৷ দেশের অন্যতম দ্রুত-বিস্তারমান রোগ ‘ডায়াবেটিস’ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ওপর গভীর আস্থা রাখা হচ্ছে । গত কয়েক বছরে, ভারত সরকার আয়ুর্বেদ, যোগ এবং অন্যান্য প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো জীবনযাত্রাজনিত (lifestyle-related) রোগের চিকিৎসা প্রোটোকলের সঙ্গে ‘আয়ুষ’ (AYUSH) ব্যবস্থাকে একীভূত করার প্রচেষ্টা বর্তমানে পুরোদমে চলছে ।

আয়ুষ (AYUSH) ও আধুনিক চিকিৎসার সমন্বয়সাধন: সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের অংশ হিসাবে, অসংক্রামক রোগ (NCDs) নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আয়ুষ (আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি)-কে আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে । এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের আওতায়, রোগীদের আয়ুর্বেদিক ওষুধ, যোগব্যায়াম এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে । এই পরীক্ষাটি বেশ কয়েকটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাস্তবায়িত হয়, যেখানে রোগীদের তথ্যের ভিত্তিতে চিকিৎসার ফলাফল মূল্যায়ন করা হয় ।

আয়ুর্বেদ গবেষণার প্রসার: এছাড়া সরকার আয়ুষ হাসপাতালগুলিকে বিশেষায়িত গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । এর মূল উদ্দেশ্য হল ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রমাণ-ভিত্তিক চিকিৎসা প্রোটোকল বা নির্দেশিকা প্রণয়নের পথ সুগম করা । ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আয়ুর্বেদের কার্যকারিতা বিষয়ক ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে । একটি বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে ডজনখানেক গবেষণাপত্র ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে আয়ুর্বেদিক ভেষজ, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের প্রভাবগুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে ।

কার্যকরী আয়ুর্বেদিক ওষুধসমূহ: বেশ কিছু গবেষণায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু আয়ুর্বেদিক উপাদান যেমন গুড়মার, কেরল (Karela) এবং মেথি (Methi) রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে । শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া (metabolism) এবং ইনসুলিন সংবেদনশীলতার ওপর এদের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে । তবে, এই গবেষণাগুলি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি এবং সীমিত সংখ্যক নমুনার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হওয়ায়, এদের ফলাফলগুলোকে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা কিছুটা কঠিন ।

উত্তরাখণ্ড আয়ুর্বেদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অরুণ ত্রিপাঠী জানান, ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য লভ্য আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা কার্যকরভাবে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসে । তিনি উল্লেখ করেন, এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি কেবল রক্তে শর্করার সমস্যাই সমাধান করে না, বরং স্বতন্ত্রভাবেই এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জটিলতাগুলিও দূর করতে সক্ষম ।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা জোর দিয়ে বলেন, "ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল নিয়মিত যোগব্যায়াম অনুশীলন, খাদ্যাভ্যাসে শৃঙ্খলা এবং জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা । ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণযুক্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ৷ অন্যদিকে, টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদিক ওষুধ, শরীরচর্চা এবং একটি সঠিক জীবনযাত্রার সমন্বয় অবস্থার উন্নতি ঘটাতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে ।"

ডাঃ হর্ষ সেহগাল একজন প্রবীণ চিকিৎসক যিনি প্রায় 20 বছর ধরে আয়ুর্বেদ চর্চা করছেন তিনি উল্লেখ করেন, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এতে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই । প্রায়শই দেখা যায়, ডায়াবেটিস নিরাময়ের প্রচেষ্টায় রোগীরা অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার ফলে অন্যান্য গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার শিকার হন । আয়ুর্বেদের মাধ্যমে ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে, প্রতিটি রোগীর জন্যই একটি স্বতন্ত্র বা ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজন হয় । কোনও একটি নির্দিষ্ট ওষুধ বা খাদ্যাভ্যাস সব ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ করা হয় না । ডায়াবেটিসের লক্ষণ বা অবস্থা যেমন বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ পায়, ঠিক তেমনি প্রতিটি রোগীর শারীরিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিতভাবে মূল্যায়নের পরেই কেবল তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয় ।

এমন দাবি করা হয় যে, আয়ুর্বেদিক ভেষজ উপাদানগুলি শরীরের অভ্যন্তরে বিদ্যমান একাধিক জৈবিক তন্ত্রের ওপর একইসঙ্গে কাজ করে । অন্য কথায়, এদের নিরাময়কারী প্রভাব কেবল একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এরা একটি 'বহু-লক্ষ্যভিত্তিক কার্যপদ্ধতির' (multi-target mechanism) মাধ্যমে কাজ করে । এই বৈশিষ্ট্যটিকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওষুধের বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়; কারণ আধুনিক ওষুধগুলো সাধারণত শরীরের কেবল একটি নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার ওপরই প্রভাব বিস্তার করে থাকে ।

ডায়াবেটিস কী ? আয়ুর্বেদে ডায়াবেটিস মধুমোহ নামে পরিচিত । এই অবস্থায়, শরীরের অভ্যন্তরে কফ এবং বাত দোষের (জৈব-শক্তি) ভারসাম্যহীনতাকে রোগের প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয় । আয়ুর্বেদ মতে, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, মিষ্টিজাতীয় খাবার অত্যধিক গ্রহণ, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা এবং স্থূলতা এই রোগকে আরও বাড়িয়ে তোলে ।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা: চিকিৎসার পদ্ধতি হিসেবে আয়ুর্বেদ তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর জোর দেয় ৷ ওষুধ, আহার (খাদ্য নিয়ন্ত্রণ) এবং জীবনধারা ও দৈনন্দিন রুটিন । আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় রোগীকে কেবল ওষুধই দেওয়া হয় না; বরং তাদের সমগ্র জীবনধারায় একটি আমূল পরিবর্তন আনা হয় । এর অন্তর্ভুক্ত হল নিয়মিত ব্যায়াম, যোগব্যায়াম, সঠিক সময়ে আহার গ্রহণ এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ ।

যদিও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার কার্যকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক ইঙ্গিত রয়েছে, তবুও এর সঙ্গে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতাও যুক্ত । সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হল এর দাবিগুলির সমর্থনে জোরালো ও নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপন করা । বর্তমানে, এই ক্ষেত্রে পরিচালিত অধিকাংশ গবেষণাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সম্পন্ন হয়েছে । তাছাড়া, আয়ুর্বেদিক ওষুধের গুণমান এবং সেগুলির প্রমিতকরণ (standardization) এখনও একটি বড় উদ্বেগের বিষয় । বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুতকৃত ওষুধের রাসায়নিক উপাদানে ভিন্নতা থাকতে পারে, যারফলে সেগুলির চিকিৎসাগত প্রভাবেও তারতম্য দেখা দিতে পারে ৷

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, অনেক রোগী তাদের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের না জানিয়েই একই সময়ে আয়ুর্বেদিক এবং অ্যালোপ্যাথিক উভয় ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করতে থাকেন । এই অভ্যাসটি ওষুধের পারস্পরিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার (Drug interactions) ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে, যা ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে ।

তবে, এই জটিলতাগুলির মধ্যেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা স্বীকার করেন, রোগীর ডায়াবেটিস সংক্রান্ত চিকিৎসার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পরেই কেবল ওষুধ প্রেসক্রাইব করা হয় । যদি রোগীর ডায়াবেটিসের ইতিহাস দীর্ঘদিনের হয় এবং তিনি পূর্বে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন, তবে চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পাশাপাশি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধগুলোও চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । তথাপি, চিকিৎসার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন রোগীর শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হতে থাকে, তখন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হয় এবং পরিশেষে চিকিৎসাটি কেবল আয়ুর্বেদিক ওষুধের মাধ্যমেই অব্যাহত রাখা হয় ।

উত্তরাখণ্ড আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ডাঃ জসপ্রীত সোধি জানান, প্রতিদিন প্রায় 30 থেকে 35 জন ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য তাদের হাসপাতালে আসেন । বেশ কিছু ক্ষেত্রে, রোগীরা আয়ুর্বেদিক ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে সফলভাবে তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন । আয়ুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেন, চিকিৎসার এই ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে । প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে এটি রোগের অগ্রগতি রোধ করতেও সক্ষম ।

এই সমস্ত দাবির পাশাপাশি, এমন অনেক রোগীও রয়েছেন যাঁরা আছেন জানান, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা থেকে সরে এসে তাঁরা এখন আয়ুর্বেদের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এরই ধারাবাহিকতায়, তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাওয়া শুরু করেছেন ৷ যার সুফল তাঁরা ইতিমধ্যেই অনুভব করতে শুরু করেছেন ।

  1. ভারতে 10 কোটিরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ! জেনে নিন কোন রাজ্যে এর প্রকোপ সর্বাধিক ?
  2. 30 বছরে 30% বৃদ্ধি ! ডায়াবেটিসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেন কীভাবে ? মন্তব্য চিকিৎসকের
  3. ডায়াবেটিসের চোখরাঙানি: সমাধানের লক্ষ্যে সচেতনতা অভিযানে ETVBharat
  4. ইনসুলিন চিকিৎসা কখন শুরু হয়েছিল ? এটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ? খুঁটিনাটি জানুন চিকিৎসকের কাছে

