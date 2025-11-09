এই লক্ষণ ক্যানসারের শুরু হতে পারে ! দূষণ কীভাবে ফুসফুসকে প্রভাবিত করে জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত
ফুসফুসের ক্যানসার একটি গুরুতর সমস্যা, বায়ু দূষণ একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে । ধুলোকণা এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিক ফুসফুসে এবং ডিএনএ ক্ষতি করে ৷
Published : November 9, 2025 at 3:07 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 3:15 PM IST
ফুসফুসের ক্যানসার একটি মারাত্মক রোগ যা বিশ্বব্যাপী মানুষকে জর্জরিত করে চলেছে । বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষ এতে আক্রান্ত, এমনকি অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন । বহু বছর ধরে, মানুষ মনে করত যে ধূমপান ফুসফুসের ক্যানসারের প্রধান কারণ, কিন্তু এখন অন্যান্য কারণও রয়েছে ।
বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই রোগের আরেকটি বিপজ্জনক কারণ হল আমরা যে বায়ু নিঃশ্বাস নিই । ভারতে বিশেষ করে মেট্রো শহর এবং শিল্প এলাকায়, বায়ু দূষণ ফুসফুসের ক্যানসারের জন্য একটি বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এমনকি যাঁরা ধূমপান করেন না তাঁদের জন্যও । এটি আরও বিপজ্জনক কারণ এটি অদৃশ্য ৷ আমরা এটি দেখতে পাই না, তবুও এটি প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমাদের ফুসফুসে পৌঁছয় ।
বায়ু দূষণ কেন বিপজ্জনক ?
বিশেষজ্ঞরা জানান, বায়ু দূষণ হল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধূলিকণা (PM2.5 এবং PM10), নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড এবং জৈব যৌগ নামক রাসায়নিকের মিশ্রণ । এই কণাগুলি এত ছোট যে এগুলি আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে ।
বিষাক্ত বায়ু কীভাবে ক্যানসারের কারণ হয় ?
এগুলি রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করতে পারে । একবার শ্বাস নেওয়ার পরে, এগুলি প্রদাহ, ক্ষতি এবং আমাদের কোষের ডিএনএর ক্ষতি করে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এরফলে কোষে এমন পরিবর্তন হতে পারে যা ক্যানসারের দিকে পরিচালিত করে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাইরের বায়ু দূষণ এবং সূক্ষ্ম কণাগুলিকে গ্রুপ 1 কার্সিনোজেন হিসাবে ঘোষণা করেছে, যার অর্থ এগুলি তামাক এবং অ্যাসবেস্টসের মতোই বিপজ্জনক ।
কারা বেশি ঝুঁকিতে আছে ?
ভারত এবং অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধূমপান না করেও আরও বেশি মানুষ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে । ডাক্তাররা আরও ব্যাখ্যা করেছেন দূষিত বাতাসের দীর্ঘক্ষণ সংস্পর্শে থাকা প্রতিদিন একাধিক সিগারেট খাওয়ার মতোই ক্ষতিকারক হতে পারে । নারী, শিশু এবং বয়স্কদের ঝুঁকি বেশি থাকে কারণ তাদের ফুসফুস ছোট থাকে এবং তারা দীর্ঘ সময় ধরে দূষিত বাতাসে শ্বাস নেয় ।
ফুসফুসের ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ: মানুষ প্রায়শই এই প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করে অথবা দূষণের কারণে সৃষ্ট অ্যালার্জি বলে ভুল করা হয় । তবে যদি এই লক্ষণগুলি দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, তবে এগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় । এই লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:
- ক্রমাগত কাশি
- হালকা শ্বাসকষ্ট
- বুকে অস্বস্তি
- অস্বাভাবিক ক্লান্তি
আপনার ফুসফুসকে কীভাবে রক্ষা করবেন ?
বায়ু গুণমান সূচক (AQI) প্রদর্শনকারী অ্যাপ ব্যবহার করে নিয়মিত বাতাসের গুণমান পরীক্ষা করুন এবং দূষণ বেশি হলে বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন ।
ক্ষতিকারক কণা আটকাতে N95 বা অনুরূপ প্রতিরক্ষামূলক মাস্ক পরুন ।
বায়ু পরিশোধক ব্যবহার করে, ঘরের ভেতরে ধূমপান বা ধূপ জ্বালানো এড়িয়ে চলুন এবং দূষণের মাত্রা কম থাকলে জানালা খুলে ঘরের ভেতরে বাতাস পরিষ্কার রাখুন ।
ফুসফুসের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো খাবার খান ৷ যেমন- সাইট্রাস ফল, পাতাযুক্ত শাকসবজি, হলুদ এবং শুকনো ফল, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে ।
আপনি যদি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকেন বা আপনার পারিবারিক ক্যানসারের ইতিহাস থাকে, তাহলে নিয়মিত ফুসফুসের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান, এমনকি যদি আপনি ধূমপান না করেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12010724/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)