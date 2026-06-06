ডিম গরম স্থানে রাখা অবস্থায় কিনছেন ? গুণমান নিয়ে পরামর্শ FSSAI

ডিম গরম স্থানে রাখা অবস্থায় কিনছেন ? গুণমান নিয়ে পরামর্শ FSSAI
FSSAI ভোক্তাদের পরামর্শ দেয়, তারা যেন কেবল এমন দোকান থেকেই ডিম কেনেন যেখানে ডিমগুলি ঠান্ডা তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয় ।
Published : June 6, 2026 at 11:12 AM IST
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলি গ্রাহকদের ঘরে বসেই পণ্য পাওয়ার সুবিধা করে দিলেও, পণ্যের গুণমান নিয়ে উদ্বেগও তৈরি করেছে । সম্প্রতি, ভারতের ‘ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’ (FSSAI) ডিমের গুণমান নিয়ে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে । এই পরিস্থিতিতে, ডিম কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কেনার সময় কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন, তা জানা অত্যন্ত জরুরি ।
FSSAI ডিম কেনা ও সংরক্ষণের বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছে ।
FSSAI-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় (28-30 ডিগ্রি সেলসিয়াস) ডিম 10-12 দিন পর্যন্ত ভালো থাকে ।
তবে গরমের সময় ডিমের স্থায়িত্ব কমে যেতে পারে; কারণ উচ্চ আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা সরাসরি ডিমের গুণমানের ওপর প্রভাব ফেলে ।
এ ছাড়াও, FSSAI ডিমগুলিকে রেফ্রিজারেটরের তাকে বা ডিম রাখার ট্রে-তে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয় । পাশাপাশি, FSSAI ভোক্তাদের এমন দোকান থেকে ডিম কেনার পরামর্শ দেয় যেখানে ডিম ঠান্ডা তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয় এবং দোকানটি পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত ও যথাযথভাবে আচ্ছাদিত স্থানে অবস্থিত ।
ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা: ডিম 'সুপারফুড'-এর অন্তর্ভুক্ত ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন শরীরের জন্য এর কী কী উপকারিতা রয়েছে ?
প্রোটিনসমৃদ্ধ: আমাদের শরীর নয়টি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না ৷ অথচ একটি ডিমে থাকা 6 গ্রাম প্রোটিনে এই নয়টি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডই বিদ্যমান । এই কারণেই ডিমকে প্রোটিনসমৃদ্ধ সুপারফুড হিসাবে গণ্য করা হয় ৷
ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার: প্রোটিন ছাড়াও ডিমে রয়েছে ফসফরাস, ভিটামিন বি-12, সেলেনিয়াম, কোলিন এবং বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । সুস্থ জীবনের জন্য এগুলির সবই অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: আপনি যদি প্রায়ই হৃদরোগ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে আপনার খাদ্যতালিকায় অবশ্যই ডিম অন্তর্ভুক্ত করুন । হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ডিমকে একটি চমৎকার খাবার হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।
স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন ডিম খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি প্রায় 30% কমে যায় ।
কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখে: যাঁরা নিয়মিত তাদের খাদ্যতালিকায় ডিম রাখেন, তাদের শরীরে এইচডিএল (HDL) বা 'ভালো' কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)