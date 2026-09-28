পুজোর আগে রোগা হতে চান ? দিন শুরু করুন এই সাধারণ চা দিয়ে

পুজোর আগে রোগা হতে চান ? দিন শুরু করুন এই সাধারণ চা দিয়ে
Healthy Tips for Blue Tea: আপনিও যদি স্থূলতা ও পেটের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে দৈনন্দিন রুটিনে এই 'ব্লু টি' অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
Published : September 28, 2026 at 11:03 AM IST
পুজো আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন ৷ ওজন নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাস্থ্যকর খাবার সবকিছুই জরুরি ৷ বর্তমানে ওজন বৃদ্ধি এবং পেট-সংক্রান্ত সমস্যা বেশ সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এর মূল কারণ হল শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস । এই অভ্যাসগুলি শরীরের বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজমকে ধীর করে দেয় ৷ ফলে চর্বি সঠিকভাবে পুড়তে পারে না ৷ এর ফলে স্থূলতা এবং পেটে জেদি চর্বি জমার মতো সমস্যা দেখা দেয় ।
আপনি যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সাধারণ দুধ-চায়ের পরিবর্তে 'ব্লু টি' (Blue Tea) বা নীল চা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । ব্লু টি কেবল সতেজ অনুভূতিই দেয় না, বরং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে । এটি পরিপাকতন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং বিপাকক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা শরীরের জেদি চর্বি কমাতে সাহায্য করে ।
অপরাজিতা গাছের নীল ফুল থেকে তৈরি এই চা দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় রঙের হয় । এটি 'বাটারফ্লাই পি ফ্লাওয়ার টি' (Butterfly Pea Flower Tea) নামেও পরিচিত । এতে থাকা প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । ব্লু টি হল একটি ভেষজ পানীয় যা বিপাকক্রিয়া বাড়ায়, ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখে ।
এই নীল চা কীভাবে তৈরি করবেন ?
নীল চা তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না ।
উপকরণ
1 কাপ জল
4-5টি তাজা বা শুকনো নীল অপরাজিতা ফুল
1 চা চামচ মধু
কয়েক ফোঁটা লেবুর রস
ব্লু টি (নীল চা) তৈরির পদ্ধতি
প্রথমে একটি পাত্রে এক কাপ জল গরম করুন । জল ফুটতে শুরু করলে তাতে 4-5টি অপরাজিতা ফুল দিয়ে দিন ।
এবার গ্যাসের আঁচ কমিয়ে দিন এবং 3 থেকে 5 মিনিট ধরে হালকা আঁচে ফুটতে দিন । এই সময়ের মধ্যে ফুলের রঙ জলে মিশে জল গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করবে ।
গ্যাস বন্ধ করে চা ছেঁকে একটি কাপে ঢেলে নিন । স্বাদের জন্য এতে সামান্য মধু যোগ করতে পারেন । ব্লু টি-কে আরও বিশেষ করে তুলতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মেশাতে পারেন ৷ লেবুর রস মেশালে চায়ের রঙ নীল থেকে বেগুনি হয়ে যাবে ।
ব্লু টি স্থূলতা কমাতে সাহায্য করে:
যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাদের জন্য ব্লু টি একটি চমৎকার ভেষজ পানীয় । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করলে বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজমের উন্নতি ঘটে । সুস্থ বিপাকক্রিয়া শরীরকে আরও দক্ষতার সাথে ক্যালোরি প্রক্রিয়াজাত ও ব্যবহার করতে সহায়তা করে ।
অপরাজিতা ফুলে থাকা প্রাকৃতিক উপাদানগুলি শরীরের চর্বি ও গ্লুকোজ বিপাক প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে । এই কারণেই ওজন নিয়ন্ত্রণ বা কমানোর ডায়েটে প্রায়ই ব্লু টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।
পেট ফাঁপা ও ভারী ভাব থেকে মুক্তি
খাওয়ার পর পেট ভারী লাগা, হজম ধীর হওয়া বা গ্যাসের সমস্যা হলে ব্লু টি পান করা যেতে পারে । এটি পেট হালকা রাখতে এবং হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে । খাওয়ার পর ভারী বোধ করলে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় হালকা ব্লু টি রাখা উপকারী হতে পারে । এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করলে এর স্বাদ আরও বেড়ে যায় ।
হজমতন্ত্রের উন্নতিতে সহায়তা করে
হজমের জন্যও ব্লু টি উপকারী বলে মনে করা হয় । অপরাজিতা ফুলের প্রাকৃতিক উপাদানগুলি হজম প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে । প্রতিদিন এক কাপ ব্লু টি পান করা আপনার খাদ্যতালিকায় ক্যাফেইন-মুক্ত একটি হালকা ভেষজ পানীয় যুক্ত করে । এটি সকাল বা বিকেল যেকোনও সময় পান করা যেতে পারে ।
শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সরবরাহ করে:
অপরাজিতা ফুলের নীল রঙ আসে প্রাকৃতিক অ্যান্থোসায়ানিন পিগমেন্ট বা রঞ্জক পদার্থ থেকে, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাগুণের সঙ্গে যুক্ত । খাদ্যতালিকায় ব্লু-টি (নীল চা) অন্তর্ভুক্ত করলে শরীর প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পায় ৷ তাই স্বাস্থ্যকর ভেষজ পানীয় হিসাবে এটি বেশ জনপ্রিয় ।
ব্লু-টি কখন পান করবেন ?
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সকাল বা সন্ধ্যায় ব্লু-টি পান করা যেতে পারে । চিনিযুক্ত চা বা উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত পানীয়ের পরিবর্তে ব্লু-টি পান করলে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ কমানো সম্ভব হয় । সকালে হালকা ব্লু-টি পান করতে চাইলে সকালের নাস্তার সময় এটি খাওয়া যেতে পারে; অথবা সন্ধ্যায় এক কাপ ব্লু-টি উপভোগ করা যেতে পারে ।
হজমশক্তি বাড়াতে ব্লু-টি:
খাওয়ার কিছুক্ষণ পর ব্লু-টি পান করলে পেটে ভারী ভাব দূর হয় এবং হজমে সহায়তা পাওয়া যায় । হালকা লিকারে তৈরি ব্লু-টি পান করা সবচেয়ে ভালো । এতে লেবুর রস মেশালে স্বাদ যেমন বাড়ে, তেমনি চায়ের রঙও সুন্দর বেগুনি আভা ধারণ করে ।
ব্লু-টিতে চিনি নাকি মধু ?
ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্লু-টিতে অতিরিক্ত চিনি মেশানো এড়িয়ে চলুন । হালকা মিষ্টি স্বাদ চাইলে এতে এক চা-চামচ মধু যোগ করতে পারেন ।
কোনও মিষ্টি উপাদান ছাড়াই ব্লু-টি উপভোগ করা যায়, কারণ এর নিজস্ব স্বাদ বেশ হালকা ও সুগন্ধযুক্ত ।
কতবার পান করবেন ?
আপনি প্রতিদিন এক থেকে দুই কাপ ব্লু-টি পান করতে পারেন । অন্যান্য ভেষজ পানীয়ের মতোই এটি সকাল বা সন্ধ্যায় পান করা যায় । আপনি যদি প্রথমবারের মতো ব্লু-টি পান করেন, তবে এক কাপ দিয়ে শুরু করাই ভালো ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6545798/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)